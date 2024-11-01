Alexandar Enchev
Дата на регистрация 2019
Роля:
SEO Specialist at Team #6
Компания:
Netpeak
Информация за себе си:
Александър става част от екипа на Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner като SEO специалист през 2019 година. Интересува се от SEO оптимизация от 2015 година насам, в началото само като любител и с лични проекти. Преминава успешно цялостната програма по дигитален маркетинг на Softuni Digital. В свободното си време обича да чете допълнителна информация за SEO и ъпдейтите на Google. Има силен интерес към развитието на проекти, свързани с оптимизация на съдържанието.