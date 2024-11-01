Facebook Ads

Ръководство за ефективно таргетиране на рекламите във Facebook
PPC
преди година 38
Jessica Stoilkova
3385 0
Как да използваме ChatGPT във Facebook Ads?
PPC Facebook Ads AI Маркетинг
преди 2 години 16
Nikolay Kolev
6198 5
Из дневниците на маркетолога: автоматизирани правила във Facebook Ads
PPC
преди 2 години 16
Rosen Kyosov
4695 48
Как да изтеглим данни от Facebook в Google Sheets?
PPC
преди 2 години 14
Martin Lanev
3754 10
Как да импортираме данни от таблица в Google Analytics 4? Пример с разхода от Facebook Ads
PPC Google Analytics 4
преди 2 години 15
Nansi Savova
3654 0
Как Facebook решава какво да видите?
PPC Маркетинг
преди 4 години 16
Nikolay Kolev
9275 104
Facebook верификация на домейн с DNS записи през Cpanel: Част II
PPC Маркетинг
преди 4 години 6
Dimitar Tushev
5862 66
Facebook Ads и iOS14 проблемът: Верификация на домейн
PPC Маркетинг
преди 4 години 4
Nikolay Kolev
7273 93
Направи си сам: фийд за Facebook динамични реклами
PPC Маркетинг
преди 5 години 14
Petar Iliev
7575 77
Lead ads - как да събираме заявки директно от Facebook
PPC Маркетинг
преди 5 години 12
Nikolay Kolev
5365 93
Тайните на Facebook Attribution — Част 3: Attribution Прозорци
PPC Маркетинг
преди 5 години 13
Rosen Kyosov
4549 142
Персонализирани събития във Facebook за определяне на аудитории и реализации
PPC SMM
преди 5 години 8
Nikolay Kolev
4632 57
Проследяване на рекламния трафик от Facebook в Google Анализ чрез UTM-маркери
PPC Маркетинг
преди 6 години 24
Rosen Kyosov
11083 35
Сблъсъкът на подобните аудитории във Facebook: кой ще победи?
PPC Маркетинг
преди 7 години 11
Dobromir Genov
8923 11
Facebook Creаtive Tools: докъде може да стигнете с динамичните продуктови реклами
PPC Маркетинг
преди 7 години 13
Natalia Stoyanova
8878 20
8 практични съвета за ефективна Facebook реклама
PPC Маркетинг
преди 7 години 11
Daria Burgelia
14333 16
Каква аудитория може да открием във Facebook
PPC
преди 7 години 14
Dobromir Genov
7353 9
