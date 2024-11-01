Ringostat

Как да се подготвим за бъдещето на дигиталната трансформация - обзор на Innowave Summit 2023
преди година 20
Jessica Stoilkova
2265 1
4 неща, без които вашият кол център никога няма да бъде продуктивен
преди 2 години 25
Mihail Grigorov
5953 2
5 лайфхака, които ще повишат ефективността на мениджъра по продажбите
преди 2 години 22
Mihail Grigorov
6413 30
Какви биват лидовете и защо да ги класифицираме?
преди 2 години 27
Mihail Grigorov
6577 30
Как да въведем ред в CRM системата?
преди 2 години 22
Mihail Grigorov
2945 43
Как правилно да изберете телефония, която да ви помогне да финализирате сделките си
преди 2 години 29
Mihail Grigorov
4942 10
5 причини, поради които търговският отдел губи пари
преди 2 години 18
Mihail Grigorov
7969 38
Как да подготвим телефонията за наплива от поръчки в Черния петък, без да губим потенциални клиенти
преди 3 години 26
Mihail Grigorov
2104 14
5 ефективни начина за оптимизация на маркетинговия бюджет
преди 3 години 22
Mihail Grigorov
7173 30
Как да пишем текстове за платена реклама в 4 стъпки
преди 3 години 15
Mihail Grigorov
6780 30
7 полезни възможности на кол тракинга, за които маркетолозите често забравят
преди 3 години 25
Mihail Grigorov
7332 65
Call tracking: как работи и какви са неговите плюсове
преди 3 години 15
Mihail Grigorov
6321 55
Що е то callback?
преди 3 години 12
Mihail Grigorov
4215 140
Кейс Nikoloz-Job: телефония за компания, предлагаща работа в Европа
преди 3 години 23
Mihail Grigorov
2168 29
Как да изберете call tracking и да не съжалявате: 5 важни фактора
преди 3 години 23
Mihail Grigorov
4743 70
5 полезни възможности за callback, за които не сте се замисляли
преди 3 години 18
Mihail Grigorov
7840 24
Кейс: услугата Ringostat за официалния вносител на автомобили Peugeot в България
преди 3 години 21
Mihail Grigorov
5464 78
