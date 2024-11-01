Ringostat
4 неща, без които вашият кол център никога няма да бъде продуктивен
преди 2 години 25
Какви биват лидовете и защо да ги класифицираме?
преди 2 години 27
Как да въведем ред в CRM системата?
преди 2 години 22
5 причини, поради които търговският отдел губи пари
преди 2 години 18
5 ефективни начина за оптимизация на маркетинговия бюджет
преди 3 години 22
Как да пишем текстове за платена реклама в 4 стъпки
преди 3 години 15
Call tracking: как работи и какви са неговите плюсове
преди 3 години 15
Що е то callback?
преди 3 години 12
Кейс Nikoloz-Job: телефония за компания, предлагаща работа в Европа
преди 3 години 23
Как да изберете call tracking и да не съжалявате: 5 важни фактора
преди 3 години 23
5 полезни възможности за callback, за които не сте се замисляли
преди 3 години 18
Покажи повече