Blog
Безплатен AI курс
За нас
Клиенти
Case studies
За бизнеса
Контакти
Кариери
Безплатен AI курс
За нас
Клиенти
Case studies
За бизнеса
Контакти
Кариери
Запази среща
Изпрати заявка
SEO
On-Page SEO
Off-Page SEO
Technical SEO
Копирайтинг съвети
SEO кейсове
PPC
Google Ads
Facebook Ads
PPC кейсове
Google Shopping
Case Studies
SEO
PPC
CRM marketing
Ringostat
eCommerce
CRM marketing
Кейсове за имейл маркетинг и CRM
AI Маркетинг
AppMarketing
Ръководства
Aналитика
eCommerce
E-commerce кейсове
Маркетинг
Business Development
Свежо
Инсайд
Събития
SMM
Facebook
Instagram
YouTube
SERM
Ringostat
Business Development
Call-tracking кейсове
Web development
Безплатен AI курс
За нас
Клиенти
Case studies
За бизнеса
Контакти
Кариери
SEO
On-Page SEO
Off-Page SEO
Technical SEO
Копирайтинг съвети
SEO кейсове
PPC
Google Ads
Facebook Ads
PPC кейсове
Google Shopping
Case Studies
SEO
PPC
CRM marketing
Ringostat
eCommerce
CRM marketing
Кейсове за имейл маркетинг и CRM
AI Маркетинг
AppMarketing
Ръководства
Aналитика
eCommerce
E-commerce кейсове
Маркетинг
Business Development
Свежо
Инсайд
Събития
SMM
Facebook
Instagram
YouTube
SERM
Ringostat
Business Development
Call-tracking кейсове
Web development
Начало
/
PPC
/
PPC кейсове
PPC кейсове
Netpeak Bulgaria Black Friday 2024 Factsheet: малки рекорди - кампании и статистика
PPC
Business Development
Маркетинг
преди година
4
Nikolay Kolev
3020
1
Case Study: как MoetoLeglo.bg привлече нови клиенти и увеличи приходите си
PPC
Case Studies
преди година
7
Maria Buiukli
8029
2
Случаят Domino’s: Удвояване на прихода от видео за 38 дни. Рецептата е Video for Action в Youtube
PPC
Case Studies
преди 2 години
23
Rosen Kyosov
65765
47
Кейс: Netpeak и Mr. Bricolage — как постигнахме устойчив рентабилен ръст чрез Google Ads
PPC
Case Studies
преди 4 години
21
Nikolay Kolev
9674
103
Кейс: Модерни похвати за по-добри резултати — как повишихме 2 пъти стойността на транзакциите със същия разход
PPC
Case Studies
преди 4 години
8
Dobromir Genov
10050
114
Кейс: Онлайн магазин за мебели - 10 месеца за удвояване на е-прихода, движен от реклама
PPC
Case Studies
преди 6 години
8
Nikolay Kolev
9249
88
Push известия и автоматизирани мейли - какво добавят CRO-инструментите към прихода от PPC
PPC
Case Studies
преди 7 години
10
Nikolay Kolev
7376
12
Кейс: Ремаркетинг на изоставени колички - какви резултати постигнахме
PPC
Case Studies
преди 7 години
8
Nikolay Kolev
9274
201
Кейс: 300+ транзакции за 3 месеца с помощта на продуктова стратегия
PPC
Case Studies
преди 7 години
22
Dobromir Genov
8564
8
Постигане на ръст на брандови трафик от 268% за 2 години
PPC
Case Studies
преди 7 години
12
Nikolay Kolev
7053
44
Как рекламата в дисплейната мрежа спомогна за увеличаване броя на запитванията с повече от 2 пъти
PPC
Case Studies
преди 7 години
6
Nikolay Kolev
14491
11
Как успяхме да докараме приход от близо 11 000 лв. за една седмица с едва 150 лв. разходи
PPC
Case Studies
преди 7 години
16
Dobromir Genov
16952
31
Къде е по-добре да догоним посетителите на сайта: във Facebook или AdWords? Кейс от онлайн магазин
PPC
Case Studies
преди 8 години
4
Nikolay Kolev
5495
7
PPC с устойчив ръст на ефективността. 10 месеца, и baby.bg вече не е бебе
PPC
Case Studies
преди 8 години
8
Nikolay Kolev
7103
9
PPC по време на акция: 10 хитрини
PPC
преди 8 години
17
Nikolay Kolev
6408
4
Кейс: настройваме ремаркетинг за изоставена количка
PPC
Case Studies
преди 8 години
6
Nikolay Kolev
3980
0
Онлайн реклама за краткосрочна акция. Черен петък, който продължи и в събота
PPC
Case Studies
преди 9 години
13
Nikolay Kolev
8415
0
Show more