PPC кейсове

Netpeak Bulgaria Black Friday 2024 Factsheet: малки рекорди - кампании и статистика
PPC Business Development Маркетинг
преди година 4
Nikolay Kolev
3020 1
Case Study: как MoetoLeglo.bg привлече нови клиенти и увеличи приходите си
PPC Case Studies
преди година 7
Maria Buiukli
8029 2
Случаят Domino’s: Удвояване на прихода от видео за 38 дни. Рецептата е Video for Action в Youtube
PPC Case Studies
преди 2 години 23
Rosen Kyosov
65765 47
Кейс: Netpeak и Mr. Bricolage — как постигнахме устойчив рентабилен ръст чрез Google Ads
PPC Case Studies
преди 4 години 21
Nikolay Kolev
9674 103
Кейс: Модерни похвати за по-добри резултати — как повишихме 2 пъти стойността на транзакциите със същия разход
PPC Case Studies
преди 4 години 8
Dobromir Genov
10050 114
Кейс: Онлайн магазин за мебели - 10 месеца за удвояване на е-прихода, движен от реклама
PPC Case Studies
преди 6 години 8
Nikolay Kolev
9249 88
Push известия и автоматизирани мейли - какво добавят CRO-инструментите към прихода от PPC
PPC Case Studies
преди 7 години 10
Nikolay Kolev
7376 12
Кейс: Ремаркетинг на изоставени колички - какви резултати постигнахме
PPC Case Studies
преди 7 години 8
Nikolay Kolev
9274 201
Кейс: 300+ транзакции за 3 месеца с помощта на продуктова стратегия
PPC Case Studies
преди 7 години 22
Dobromir Genov
8564 8
Постигане на ръст на брандови трафик от 268% за 2 години
PPC Case Studies
преди 7 години 12
Nikolay Kolev
7053 44
Как рекламата в дисплейната мрежа спомогна за увеличаване броя на запитванията с повече от 2 пъти
PPC Case Studies
преди 7 години 6
Nikolay Kolev
14491 11
Как успяхме да докараме приход от близо 11 000 лв. за една седмица с едва 150 лв. разходи
PPC Case Studies
преди 7 години 16
Dobromir Genov
16952 31
Къде е по-добре да догоним посетителите на сайта: във Facebook или AdWords? Кейс от онлайн магазин
PPC Case Studies
преди 8 години 4
Nikolay Kolev
5495 7
PPC с устойчив ръст на ефективността. 10 месеца, и baby.bg вече не е бебе
PPC Case Studies
преди 8 години 8
Nikolay Kolev
7103 9
PPC по време на акция: 10 хитрини
PPC
преди 8 години 17
Nikolay Kolev
6408 4
Кейс: настройваме ремаркетинг за изоставена количка
PPC Case Studies
преди 8 години 6
Nikolay Kolev
3980 0
Онлайн реклама за краткосрочна акция. Черен петък, който продължи и в събота
PPC Case Studies
преди 9 години 13
Nikolay Kolev
8415 0
Show more