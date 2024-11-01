Rosen Kyosov
Дата на регистрация 2019
Роля:
PPC Specialist at Team #3
Компания:
Netpeak
Информация за себе си:
PPC специалист в Netpeak Bulgaria. С PPC се занимава от 2019 г. Като част от екипа на Netpeak отговаря за различни онлайн бизнеси и тяхното интернет представяне: магазини за ремонт и обзавеждане, спортни стоки, официални облекла, туристически услуги, компютърна техника, застраховане. Към екипа на Netpeak се присъединява през 2018 година. Притежава сертификати по Google Ads, Google Ads Search, Google Analytics Individual Qualification и др.