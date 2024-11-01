Rosen Kyosov

Rosen Kyosov

Дата на регистрация 2019
Роля:
PPC Specialist at Team #3
Компания:
Netpeak
Информация за себе си:
PPC специалист в Netpeak Bulgaria. С PPC се занимава от 2019 г. Като част от екипа на Netpeak отговаря за различни онлайн бизнеси и тяхното интернет представяне: магазини за ремонт и обзавеждане, спортни стоки, официални облекла, туристически услуги, компютърна техника, застраховане. Към екипа на Netpeak се присъединява през 2018 година. Притежава сертификати по Google Ads, Google Ads Search, Google Analytics Individual Qualification и др.

Всички статии

PPC
AppMarketing
3191 28
Из дневниците на маркетолога: всичко, което трябва да знаем за In-app рекламата
PPC
AppMarketing
Из дневниците на маркетолога: всичко, което трябва да знаем за In-app рекламата
3191 28
PPC
4695 48
Из дневниците на маркетолога: автоматизирани правила във Facebook Ads
PPC
Из дневниците на маркетолога: автоматизирани правила във Facebook Ads
4695 48
PPC
3794 40
Как да спестим време и пари с автоматизираните правила на Google Ads
PPC
Как да спестим време и пари с автоматизираните правила на Google Ads
3794 40
PPC
Case Studies
65765 47
Случаят Domino’s: Удвояване на прихода от видео за 38 дни. Рецептата е Video for Action в Youtube
PPC
Case Studies
Случаят Domino’s: Удвояване на прихода от видео за 38 дни. Рецептата е Video for Action в Youtube
65765 47
PPC
7912 116
Перфектната лендинг страница - що е то и как да я постигнем?
PPC
Перфектната лендинг страница - що е то и как да я постигнем?
7912 116
PPC
Маркетинг
6728 231
Facebook Pixel – Вашият незаменим помощник при проследяване на конверсии
PPC
Маркетинг
Facebook Pixel – Вашият незаменим помощник при проследяване на конверсии
6728 231
PPC
Маркетинг
4549 142
Тайните на Facebook Attribution — Част 3: Attribution Прозорци
PPC
Маркетинг
Тайните на Facebook Attribution — Част 3: Attribution Прозорци
4549 142
PPC
3502 135
Тайните на Facebook Attribution — Част 2: Модели на приписване
PPC
Тайните на Facebook Attribution — Част 2: Модели на приписване
3502 135
PPC
Маркетинг
3574 98
Тайните на Facebook Attribution — Част 1
PPC
Маркетинг
Тайните на Facebook Attribution — Част 1
3574 98
PPC
Маркетинг
11083 35
Проследяване на рекламния трафик от Facebook в Google Анализ чрез UTM-маркери
PPC
Маркетинг
Проследяване на рекламния трафик от Facebook в Google Анализ чрез UTM-маркери
11083 35