E-commerce кейсове

Кейс: Microsoft Ads - добавихме 9% приход за най-големия ни клиент в автомобилната ниша
PPC Case Studies eCommerce
преди година 6
Kristian Dimitrov
5453 3
Cross-border - подобряване на ROAS и над 100% ръст в онлайн прихода на чужди пазари (US, UK, DE, FR)
Case Studies eCommerce
преди 3 години 19
Natalia Stoyanova
6010 35
Кейс: 90% ръст в онлайн продажбите или какво "забъркахме" с Mania.bg
Case Studies eCommerce
преди 5 години 11
Kristina Radeva
10662 116
Кейс: Онлайн магазин за техника - редизайн на сайта
Case Studies eCommerce
преди 6 години 9
Nikolay Galinov
11353 125
Как разбрахме, че реалната рентабилност на онлайн реклама е с 390% повече — пример с магазин за мебели LifeDeco
Case Studies eCommerce
преди 8 години 9
Nikolay Kolev
6580 2
SEO кейс с ROI 420% в категория Мебели
Case Studies eCommerce
преди 10 години 10
Gennadiy Vorobyov
6994 28