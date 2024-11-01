Blog
Начало
eCommerce
E-commerce кейсове
E-commerce кейсове
Кейс: Microsoft Ads - добавихме 9% приход за най-големия ни клиент в автомобилната ниша
PPC
Case Studies
eCommerce
преди година
6
Kristian Dimitrov
5453
3
Cross-border - подобряване на ROAS и над 100% ръст в онлайн прихода на чужди пазари (US, UK, DE, FR)
Case Studies
eCommerce
преди 3 години
19
Natalia Stoyanova
6010
35
Кейс: 90% ръст в онлайн продажбите или какво "забъркахме" с Mania.bg
Case Studies
eCommerce
преди 5 години
11
Kristina Radeva
10662
116
Кейс: Онлайн магазин за техника - редизайн на сайта
Case Studies
eCommerce
преди 6 години
9
Nikolay Galinov
11353
125
Как разбрахме, че реалната рентабилност на онлайн реклама е с 390% повече — пример с магазин за мебели LifeDeco
Case Studies
eCommerce
преди 8 години
9
Nikolay Kolev
6580
2
SEO кейс с ROI 420% в категория Мебели
Case Studies
eCommerce
преди 10 години
10
Gennadiy Vorobyov
6994
28