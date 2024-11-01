Nikolay Galinov

Информация за себе си:

Николай Галинов е утвърден експерт в сферата на дигиталния маркетинг с над 15 години опит, започвайки кариерата си през 2008 г. като маркетинг мениджър. През 2010 г. се присъединява към Netpeak и се фокусира върху SEO оптимизацията, където бързо се изкачва от Junior специалист до SEO Team Lead. Днес той заема позицията Head of SEO в Netpeak Bulgaria, ръководейки ключови отдели в агенцията – SEO, Outreach, Copywriting и Web Development, с екип от близо 30 специалисти в офисите в София, Варна и Стара Загора. Николай е допринесъл за успеха на над 1000 бизнеса: от новинарски портали до мащабни онлайн магазини. Неговата работа е ключова за развитието на едни от най-големите дигитални проекти в България.