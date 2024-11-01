Blog
Безплатен AI курс
За нас
Клиенти
Case studies
За бизнеса
Контакти
Кариери
Безплатен AI курс
За нас
Клиенти
Case studies
За бизнеса
Контакти
Кариери
Запази среща
Изпрати заявка
SEO
On-Page SEO
Off-Page SEO
Technical SEO
Копирайтинг съвети
SEO кейсове
PPC
Google Ads
Facebook Ads
PPC кейсове
Google Shopping
Case Studies
SEO
PPC
CRM marketing
Ringostat
eCommerce
CRM marketing
Кейсове за имейл маркетинг и CRM
AI Маркетинг
AppMarketing
Ръководства
Aналитика
eCommerce
E-commerce кейсове
Маркетинг
Business Development
Свежо
Инсайд
Събития
SMM
Facebook
Instagram
YouTube
SERM
Ringostat
Business Development
Call-tracking кейсове
Web development
Безплатен AI курс
За нас
Клиенти
Case studies
За бизнеса
Контакти
Кариери
SEO
On-Page SEO
Off-Page SEO
Technical SEO
Копирайтинг съвети
SEO кейсове
PPC
Google Ads
Facebook Ads
PPC кейсове
Google Shopping
Case Studies
SEO
PPC
CRM marketing
Ringostat
eCommerce
CRM marketing
Кейсове за имейл маркетинг и CRM
AI Маркетинг
AppMarketing
Ръководства
Aналитика
eCommerce
E-commerce кейсове
Маркетинг
Business Development
Свежо
Инсайд
Събития
SMM
Facebook
Instagram
YouTube
SERM
Ringostat
Business Development
Call-tracking кейсове
Web development
Начало
/
CRM marketing
/
Кейсове за имейл маркетинг и CRM
Кейсове за имейл маркетинг и CRM
SMS Case Study: Black Friday кампания за Stenso.net
Case Studies
CRM marketing
преди 11 дни
14
Борислава Сюжетна
348
0
Февруарски триумф: как надминахме резултатите на най-силния промоционален месец и продължихме нагоре
Business Development
Case Studies
CRM marketing
преди 6 месеца
15
Велислава Узунова
5167
0
Как един транзакционен имейл донесе средно 8% допълнителни приходи: case study за Revita.bg
Business Development
Case Studies
CRM marketing
преди 7 месеца
18
Велислава Узунова
4418
0
Ефективни CTA за имейли, които генерират кликове: полезни съвети и страхотни примери
CRM marketing
преди 9 месеца
39
Mirela Kaneva
1950
0
Автоматичните мейли на avtokrisla.com: „Поръчката е приета“ като допълнителен източник на доходи
CRM marketing
преди година
4
Mirela Kaneva
2193
0
Как за 3 месеца да си върнем инвестицията в имейл маркетинг - кейс стъди с avtokrisla.com
CRM marketing
преди година
6
Mirela Kaneva
2460
0
Mobile-first дизайн в имейл кампаниите: защо е важен и как да го приложим ефективно
CRM marketing
преди година
17
Полина Цветкова
3902
6
Как да възстановим изоставените колички и да върнем клиентите обратно
CRM marketing
преди година
16
Mirela Kaneva
1209
0
История на успеха на vchasno.ua: разработка на комуникационни карти и автоматични мейли
Case Studies
CRM marketing
преди година
9
Mirela Kaneva
5593
2
Как имейл маркетингът може да увеличи продажбите ви с до 20%: препоръки за онлайн магазини
CRM marketing
преди година
21
Велислава Узунова
6300
3
Кейс: ръст на приходите чрез персонализирани имейл маркетинг кампании за онлайн магазин
Case Studies
CRM marketing
преди година
12
Mirela Kaneva
3784
3
Стратегията на ROCKET - задържане на потребителите в мобилното приложение
eCommerce
CRM marketing
преди година
20
Mirela Kaneva
1293
5
История на успеха на Artbooks: повишен процент на реализация с 3,53% чрез използване на имейл бюлетини
Case Studies
CRM marketing
преди година
5
Mirela Kaneva
3680
0
ATБ кейс: как успешно да привлечем клиенти с помощта на имейл маркетинг
Case Studies
CRM marketing
преди година
12
Mirela Kaneva
1589
3
Кейс стъди: изоставена количка - как да постигнем 16% повече кликове
Case Studies
CRM marketing
преди година
8
Mirela Kaneva
1927
2
Кейс Office-Expert: как да накарате клиентите да купуват за повече от $100k на месец
Case Studies
CRM marketing
преди година
6
Mirela Kaneva
1546
0
Кейс стъди: имейл маркетинг за магазин за офис консумативи - до 50% от всички приходи чрез тригери
Case Studies
CRM marketing
преди година
6
Mirela Kaneva
1924
0
Show more