Mirela Kaneva

Дата на регистрация 2023
Роля:
Marketing Specialist
Компания:
Netpeak Bulgaria
Местоживеене:
Bulgaria, Sofia
Socials:
LinkedIn
Информация за себе си:
Мирела е част от маркетинг екипа на Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner от 2023 година. Завършила е графичен дизайн, графика и илюстрация и се занимава професионално с музика. От години проявява интерес към маркетинга и рекламата, като успешно съчетава креативните си умения с експертиза в областта на социалните медии, имейл маркетинга и автоматизацията на маркетинг процеси. Специализира в изграждането на стратегии за ангажиране на аудиторията и оптимизиране на клиентския път. Вече над 5 години Мирела официално работи като маркетолог, съчетавайки креативни стратегии и иновативни подходи.
Socials:
LinkedIn

Всички статии

CRM marketing
128 0
Как да напишем добър SMS текст за нашата маркетингова стратегия
SEO
Инсайд
AI Маркетинг
1278 0
Как да създадете SEO текст с помощта на AI: съвети от маркетолози и работещи промптове
CRM marketing
667 0
Психологията зад имейл маркетинга: как да пишем имейли, които стимулират продажбите
PPC
2638 0
Как да настроите таг за конверсии в Google Ads чрез Google Tag Manager
CRM marketing
1108 0
Геймифицирани уиджети за ecommerce: как да ангажираме посетителите и да стимулираме повече продажби
Маркетинг
CRM marketing
1101 0
Как да използвате фонови изображения в HTML имейли
CRM marketing
1950 0
Ефективни CTA за имейли, които генерират кликове: полезни съвети и страхотни примери
SEO
Case Studies
5029 0
Кейс: как популяризирахме уебсайт за набиране на персонал в САЩ и увеличихме трафика с 200%
SEO
Маркетинг
1858 0
Как да оптимизирате изображенията в своя уебсайт
CRM marketing
3814 0
Email bounce back: преодоляване на предизвикателствата при доставяне на имейли
CRM marketing
3889 0
Ангажиращи имейли за добре дошли: добри практики и страхотни примери
