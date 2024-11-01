Mirela Kaneva

Информация за себе си:

Мирела е част от маркетинг екипа на Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner от 2023 година. Завършила е графичен дизайн, графика и илюстрация и се занимава професионално с музика. От години проявява интерес към маркетинга и рекламата, като успешно съчетава креативните си умения с експертиза в областта на социалните медии, имейл маркетинга и автоматизацията на маркетинг процеси. Специализира в изграждането на стратегии за ангажиране на аудиторията и оптимизиране на клиентския път. Вече над 5 години Мирела официално работи като маркетолог, съчетавайки креативни стратегии и иновативни подходи.