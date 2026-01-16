Как да създадете SEO текст с помощта на AI: съвети от маркетолози и работещи промптове

Google „не харесва“ съдържанието, генерирано от изкуствен интелект. Ако текстовете, написани с AI, са твърде много, сайтът може да загуби позицията си. Чували сте това предупреждение, нали? И все пак, това е твърде удобен инструмент, за да не го опитаме. А практическият опит на специалистите от Netpeak показва, че е и ефективен. В тази публикация ще ви разкажем за кои SEO текстове е подходящо генерирането на текстове, кога ChatGPT не се справя и, най-вече, ще ви покажем промптовете, които дават резултати.

За кои SEO текстове е подходящ изкуственият интелект?

С изкуствен интелект можете бързо да създавате текстове за:

страници с категории;

страници с филтри;

информационни страници;

блог;

текстове за аутрийч цели.

Изкуственият интелект е полезен за генериране на интересно съдържание. Например тестове - ChatGPT много бързо може да създаде въпросник на тема „Кои парфюми са подходящи за вас“ и ще предложи система за изчисляване на отговорите.

Видове сайтове, за които успешно сме генерирали AI текстове:

медицински;

логистични (доставки);

супермаркети;

козметика и добавки;

магазини за облеклo.

Първият случай е най-неочакван, защото медицинските теми принадлежат към сайтове на YMYL. Това са бизнеси, чиито дейности могат да повлияят на здравето, безопасността или финансите на човек. Следователно, Google налага допълнителни изисквания към такива ресурси, включително оценяването им с помощта на алгоритъма EEAT, който цели Experience (опит), Expertise (експертиза), Authoritativeness (авторитет) и Trustworthiness (доверие) в съдържанието. И предвид данните за трафика от примерите по-долу, изкуственият интелект се справя с тези изисквания. Примери: Блог на медицински уебсайт. Генерирането на съдържание с изкуствен интелект започва през август 2023 г.: Каталог с информация на медицински уебсайт. Генерирането на съдържание с изкуствен интелект започва през март 2024 г.:

ChatGPT за генериране на SEO текстове

ChatGPT невинаги е на първо място в класациите, когато става въпрос за съдържание за органичен трафик, но в повечето случаи е надежден. Специалистите в Netpeak работят с него и съветват да се използва винаги най-новата платена версия. Инструментът наистина се подобрява с всяка актуализация.

Олга Тяхниленко, SEO специалист в Netpeak Agency

Предишните версии на ChatGPT не бяха недостатъчно добро решение. Системата игнорираше заявките, изписвайки само това, което иска, и беше нереалистично да създаде качествен текст. Всички версии след 4o и нагоре, са много по-различни от това, което беше в началото.

Тетяна Кинашчук, SEO специалист в Netpeak Agency

В стари версии като 3.5, ако говорим за английски език, понякога изкуственият интелект използваше неподходящи думи, които звучаха подозрително. Например “utilizing” вместо “using”. Освен това той игнорираше почти всички ключови думи. А ако ги включваше, просто ги изреждаше със запетаи. Или ги слагаше само в началото или само в края, вместо да ги разпредели органично из целия текст. Коригирането на подобни проблеми тогава отнемаше много време. Сега ситуацията е коренно различна.

Към днешна дата с внимателно разработените ни промптове генерирането на един текст отнема средно около 20 минути.

Как да създадете промпт за генериране на SEO текст

Промптът всъщност е списък с команди, които давате на програмата, за да изпълни определена задача. Ако имате SEO задача със зададена структура, е по-лесно да си създадете промпт. Ако имате само списък с ключови думи, първо трябва да изградите структурата на бъдещата си статия и да изберете заглавие. За това също можете да използвате ChatGPT.

Валентина Невоструева, SEO специалист в Netpeak Agency

Генерирам PR статии за публикуване във външни платформи. Те са дълги приблизително 6–7 хиляди знака. Първо моля ИИ да предложи план за статия, след това го съгласувам с клиента, правя корекции, ако е необходимо, и накрая генерирам статията въз основа на този план.

Трябва да изберете удобен начин за създаване на статията - наведнъж или на блокове, като използвате промптове за отделните секции. Първият вариант е подходящ за малки текстове. Ако говорим за статия в блог, не забравяйте, че първата версия на текста, генерирана от ChatGPT, винаги е кратичка. Един раздел може да се състои от няколко изречения и ще трябва да се разшири.

Влада Иванова, SEO специалист в Netpeak Agency

Генерирам текста в ChatGPT на отделни секции. Тоест, за всеки от тях създавам малки промптове, където задавам изискванията. Всеки път посочвам, че трябва да има списък, въведение и заключително изречение.

За създаването на SEO текстове има списък с изисквания:

наличие на ключови думи;

подробна структура с правилни заглавия, списъци, таблици, снимки;

съдържание, което е релевантно към основното запитване на потребителя и съдържа полезна информация за него.

Ето какво трябва да съдържа промптът, за да получите резултат, който е насочен не само към читателя, но и оптимизиран за изискванията на краулинг ботовете.

Разпишете структурата, ако имате такава. Или създайте такава, използвайки ChatGPT. Изисквайте ясно формулирано встъпление и логично заключение. Обяснете за кого пишете и в какъв контекст трябва да се обсъжда темата.

Когато подготвяте въведение към медицинска статия, поискайте от ChatGPT да опише темата на медицински език, защото може да представи заболяването по различен начин. Също така подчертайте, че въведението не трябва да бъде посветено на симптомите, настоявайте да бъде включена информация за произхода на понятията и термините. След това в текста трябва да има информация за превода на името от гръцки или латински, или например за учения, който е описал дадено заболяване или симптом.

Можете също така да посочите за какъв тип страница/сайт подготвяте съдържание. Резултатът ще варира. Посочете необходимите ключови думи и необходимостта да се използват точни ключови думи (т.е. тези, от които се нуждаете, а не техни вариации). Разпишете ключовите думи за LSI .

По някаква причина ChatGPT напълно игнорира този блок. Така че просто преместете важните LSI ключови думи в блока с ключови думи.

Посочете всички необходими правила за правопис. Кавичките дали да са във френски ( « » ) или английски (“ ”) вариант? Тире (–) или дефис (-)? Какъв вид списъци искате, колко ви трябват и т.н. Колкото повече детайли дадете, толкова по-малко ще трябва да редактирате след това. Можете да покажете статии на конкуренти като справка и да поискате текст в същия стил. Друг вариант е веднага да посочите в промпта, че ви е необходим текст с HTML форматиране. Поискайте добавяне на изображения и таблици. Интересното е, че понякога ChatGPT не връща таблица въпреки първоначалния промпт и се налага да прецизирате това в следващата итерация. А понякога системата ги генерира сама, без инструкции.

Как да комбинирате всичко това в промптове? Ето някои работещи примери.

Промпт за генериране на информационна статия

Write an article of at least 3,000 characters on a medical topic about pneumonia. Come up with an exciting and unique title. Do not split the text into many sections – 2-3 are enough. Each section should have a title. The volume of each section must be at least 800 characters. The entire text may contain only one list (bulleted or numbered). Before and after each list, write 3-4 sentences directly related to the list's content. At the beginning of the article, write an introduction of 6-8 sentences (do not mention the medication or pharmacy in the introduction). Then, the central part should consist of 2-3 sections (here, write about the remedy and pharmacy, but only once). At the end of the article, write a conclusion of 5-6 sentences summarising everything said in the article. Use the following words and phrases in the text: [medication name]

buy

in [city] and other cities of [country]

at affordable prices

[key-niche business]

[branded query] The text mentions that self-medication is not recommended. Use only quotes " and dashes – in the text. Do not use phrases like "in this article" or "this article." In headings and subheadings, capitalise only the first word.

Промпт за генериране на категорийна страница

Hello! I need a text for a page of a parcel tracking website – "[site page name]". Please use all the following keywords in the text: [keywords list] The text volume should be approximately [800] words. The text should be divided into paragraphs with subheadings. Please use the following headings: [subtitles] Organize the text with HTML tags - without <html>, <head>, <body> tags, text in <p>, tables, if they will be in the text - with text-table class (table tag only). Transfer long lines to a new one via

Also, this text will be placed on the website that provides the service of tracking packages from a lot of different posts, delivery services and shops. So, you need to write about how good it is to use [brand name] instead of a delivery service website. Use texts from all these pages to create unique article for me: [links to relevant competitors' articles]

Промпт за генериране на блог статия за уебсайт на супермаркет

Write an interesting and helpful article on “[topic].” At the beginning of the article, write a 6-8 sentence introduction on the topic of the text. Use unquoted phrases in the text in direct speech: [list of search phrases]. Write the following headings: [text structure]. At the end of the article, write a 5-6 sentence conclusion summarizing everything said in the article and saying that you can buy [product name] online in the supermarket [store name], which offers a wide range of products. Divide the text into subheadings. Do not number the subheadings. Use bulleted and numbered lists in the text. Before and after each list, write 1-3 sentences about the content of the list. Start numbered lists with a capital letter and put a period at the end of each item. For bulleted lists, start with a lowercase letter and put a “;” at the end of each item. Use only the herringbone punctuation “ ” and the middle dash in the text. Use the phrases: [list of LSI keys]. Text length: [5000] characters.

Шаблон за генериране на статия в медицински блог

An article for a medical blog (keywords are added to the prompt depending on what queries are found for a particular topic) 1. Prompt for writing an introduction to the article (+ it also describes what will be discussed in it, and I always add examples from previous texts, the topics of which are similar in the description) Write an introductory paragraph on the topic "Why does phantom pain occur and is it treatable?" (but describe medically and expertly the meaning of the disease and sensation; no symptoms, causes, treatment, or prevention); you can add the term's origin. Write a similar sentence about phantom pain (change the example to make it relevant to phantom pain). "In this article, we will review the causes, clinical manifestations, and current treatments for nephrotic syndrome. Also, we will analyze the effectiveness of various therapeutic methods aimed at controlling the main symptoms and slowing the progression of the disease." 2. Prompt for writing the section "Causes of occurrence." Write it down medically and add an introduction to the list (the introduction should not be about the disease in general, only about the causes) and 1-2 sentences after it that are appropriate for this list (about the causes, not the disease in general). Write the points well - the causes of hemophobia (make a simple list, not complicated and not nested); there should be at least 5 points after the first sentence/word of the point, put, not: (unique the introduction and conclusions to the list so that they are not repeated from list to list) 3. Prompt for writing the section "Symptoms" (or "Related symptoms," depending on the disease) Write it down medically and add an introduction to the list (the introduction should not be about the disease in general, only about the symptoms) and 1-2 sentences after it that are appropriate for this list (about the symptoms, not the disease in general). Write the points well - symptoms of nephrotic syndrome (make a simple list, not complicated and not nested); there should be at least 5 points after the first sentence/word of the point, put . not : (add the keyword "how nephrotic syndrome manifests itself," preferably in the introduction to the list) (unique the introduction and conclusion sentences to the list so that they are not repeated from list to list) 4. Prompt for writing the section "Diagnosis" Write it medically and add an introduction to the list of 1-2 sentences (the introduction should not be about the disease in general, only about the diagnosis) and two sentences after it that are appropriate for this list (about the diagnosis, not the disease in general). Write the points well - diagnosis of hemophobia (make a simple list, not complicated and not nested), there should be at least 5 points, after the first sentence/word of the point, put . not : (unique the introduction and conclusions to the list so that they are not repeated from list to list) 5. Prompt for writing the section "Treatment" Write it down medically and add a 1-2 sentence introduction to the list (the introduction should not be about the disease in general, only about the treatment) and two sentences after it that fit this list (about the treatment, not the disease in general). Write the points well - treatment of ataxia (make a simple list, not complicated and not nested); there should be at least 5 points after the first sentence/word of the point, put not : (add the keyword "ataxia treatment"; you can cancel it, but organically insert the words into the text, preferably in the introduction or conclusions). Also, add a sentence at the end about the risks of self-medication (with specific examples) and individualise the introduction and conclusions to the list so that they are not repeated from list to list. 6. Prompt for writing the section "Prevention" Write it down medically and add an introduction to the list (the introduction should not be about the disease in general, only about prevention) and 1-2 sentences after it that are appropriate for this list (about prevention, not the disease in general). Write the points well - prevention of mastopathy (make a simple list, not complicated and not nested), there should be at least 5 points. After the first sentence/word of the point, put . not : Add the keyword "prevention of mastopathy," preferably in the introduction or conclusion (Uniquely add the introduction and conclusion sentences to the list so that they are not repeated from list to list). *If the items in this list repeat the content of the treatment list, I may ask him to provide alternative preventive methods or immediately state, "Do not repeat the treatment items." 7. A template for writing the "Types" section (this is primarily an additional paragraph because often this section repeats either the causes or the symptoms, and it is necessary to check whether it provides other information) Write it medically and add an introduction to the list (the introduction should not be about the disease in general, only about the types) and 1-2 sentences after it that are relevant to this list (on the kinds, not the disease in general). Write the paragraphs well - types of sarcoidosis (make a simple list, not complicated and not nested); there should be at least five paragraphs after the first sentence/word of the paragraph, put . not : (make unique the introduction and conclusion sentences to the list so that they are not repeated from list to list).

Шаблон за генериране на текст на страницата с филтър

A template for creating an outline Write a unique and valuable 8-point text outline for the [site type] "Parenteral Nutrition in a Drip" page. Do not write about testimonials, FAQs, or storage. Don't use colons and dashes; use a semicolon instead. Do not write about specific brands and medicines. Text generation prompt Write a unique, useful, and interesting 3000-character text about [Parenteral nutrition in a drip]. Write the text in competent Ukrainian and follow all the syntactic and lexical rules you know. Use synonyms and pronouns in the text to avoid frequent repetition of the same nouns. Do not write about the modern world and similar constructions. Logically structure the text by dividing it into four subheadings. Do not number the subheadings. Immediately mark the subheadings H2. At the beginning of the text, write a 5-6 sentence introduction on the topic of the text. At the end of the text, write a conclusion of 5-6 sentences on the topic of the text, which would be a logical conclusion. Do not write "this text," "this article," and similar phrases in the introduction. Do not repeat information in the introduction and conclusion. Use bulleted and numbered lists in the text. Start each item of a bulleted list with a lowercase letter, end with a semicolon, and put a full stop at the end of the last item. In numbered lists, begin each item with a capital letter and end with a period. Before and after the list, write 1-3 sentences on the topic of the text. Use only the herringbone punctuation " and the middle dash in the text. Write that you can buy [brand name] online. Also, mention the need to consult a doctor. Follow the outline below: Introduction. Description of parenteral nutrition and its importance for patients. Indications for use. Who needs parenteral nutrition, and in what cases? Benefits of parenteral nutrition. Why is this method effective and necessary? Composition of solutions for parenteral nutrition. The main components and their importance. The procedure of administration. How the process of parenteral nutrition in a dropper works. Possible complications. What you should know about risks and precautions. Recommendations for rehabilitation. How to maintain health after completing a course of parenteral nutrition. Conclusion. Information about what you can buy from [brand name] and the importance of consulting a specialist before using it. Self-medication can be ineffective and, in some cases, dangerous.

Какво да правим с текст, генериран от изкуствен интелект

Разбира се, първата версия на текста, получена от ChatGPT, се нуждае от допълнително прецизиране. Без значение колко добър е промптът, вероятно ще трябва да предприемете няколко действия.

Проверете фактите. ChatGPT може не само да прави грешки, но понякога и да си “измисля”.

Ето защо, ако не сте експерт по темата, за която генерирате текст, е по-добре да намерите такъв. По този начин цялото съдържание, генерирано за медицинския сайт от горните примери, преминава през задължителна корекция от специалисти със съответното образование.

Проверете граматиката. Внимавайте за правописни грешки, спам и странни думи и фрази. Обръщайте внимание на табовете. Факт е, че в случай на постоянно генериране в един и същ прозорец, системата ще запомни вашите изисквания. И всеки път ще ги изпълнява по-добре. Но това означава и че ще създава текстовете по еднакъв начин и с еднаква структура. Следователно, ако имате нужда от пет медицински текста на ден, за тяхната уникалност е по-добре да отваряте нов подпрозорец всеки път.

Когато трябва да генерирате една статия за пет несвързани теми, можете да работите в един таб. Ако не ви харесва цялостният резултат, не бързайте да го пренаписвате ръчно. Първо изпратете същия промпт в нов прозорец. Новата версия може да се различава значително, включително и към по-добро. Добавете реални примери, кейсове и експертност към текста от ChatGPT. Само човек може да направи това.

Е, бъдете готови за неочаквани изненади от ИИ и неговите оправдания:

Когато пишех аутрийч статии за популяризиране на супермаркет, понякога имах нужда от материали за алкохол или цигари. И в такива случаи ChatGPT отказваше, като директно ми пишеше: „За съжаление, не мога да напиша такъв текст.“ След това трябваше да отворя нов прозорец и да се надявам, че ще напише текста, който ми е необходим в новия диалогов прозорец. Понякога е необходим повече от един опит, за да се постигне резултат.

Аз имам малко по-различен опит с тези теми. Когато отправях запитвания за алкохол или тютюн, напротив, получавах положителни описания на тези продукти: колко е яко, всеки трябва да го опита. Въпреки че ми трябваше описание от различна гледна точка. Изкуственият интелект може все още да не разбира значението на думите. Например, в статия за кожени изделия (чанти) той пишеше за начини за грижа за човешката кожа.

Понякога ChatGPT отказваше да пише на желания език. Имаше случаи, когато изпращах заявка до него на конкретен език и получавах резултата на английски.





Когато добавям текстове на конкуренти като референции към моите промптове, съществува риск в края на генерирания текст да получа не само СТА за ползване на услугите на „моя бранд“, но и за тези на конкурентите.

Как SEO специалистите в Netpeak Bulgaria използват AI на практика

Николай Галинов, Head of SEO, Netpeak Bulgaria

Използваме ChatGPT като стратегически инструмент в процесите по създаване на SEO съдържание и линкбилдинг. С негова помощ изграждаме първоначални версии на блог статии, PR материали и описания на категории, които впоследствие минават през експертна редакция. Това ни позволява да увеличим мащаба, без да жертваме качеството – всяко съдържание преминава човешка проверка за експертиза, точност и стил спрямо изискванията на клиента и алгоритмите на Google.

Мария Далева, SEO Team Lead, Netpeak Bulgaria

В работата си използвам AI като инструмент за изграждане на задания с препоръки към копирайтъри и редактори, както и като опорна точка за първоначалната структура на текстове. Например, при подготовка на задание за писане на текст за категория като „дамски маратонки“, генерирам с негова помощ примерна структура с H2, Н3 секции, предложения за ключови думи, тон на комуникация и отличителни selling points. Най-ефективен е процесът, когато предоставя подробен промпт с intent, таргет аудитория, SEO цели и тематика, а полученото съдържание използвам като основа за насоки към авторите. За мен AI е ускорител, но човешката експертиза гарантира реална стойност за потребителя и търсачките.

Валентин Мишев, SEO Specialist, Netpeak Bulgaria

За да създам силно класиращо се съдържание, прилагам стратегически подход, който съчетава анализ на търсенето, валидиране на теми с реални потребителски въпроси и прецизно структуриране. Ето как го правя. Използвам комбинация от следните източници: Serpstat Keyword Research - Фокусирам се върху по-дълги въпросителни фрази (long-tail), които показват силен потребителски интерес и по-ниска конкуренция. Примери: "може ли да", "защо е", "каква е разликата", "какво са", "как работи" и други подобни.

Facebook групи и общности - Мониторингът на често задавани въпроси във Facebook групи ми дава сигнал за теми, по които потребителите не откриват адекватна информация в Google – златна възможност за създаване на статии с реална стойност.

Google Suggest и People Also Ask - Потвърждавам интереса към темата чрез предложенията в Google и анализирам какви въпроси потребителите задават директно в търсачката. След като избера тема: Анализирам конкурентността на SERP-а – търся баланс между средночестотни ключови думи (например 140–200 търсения месечно) и ниска конкуренция. При други геолокации средночестотните стойности могат да бъдат по-високи.

От време на време откривам и високочестотни "дупки" в съдържанието – такива случаи са редки, но стратегически важни. В Serpstat допълнително преглеждам семантичните вариации на ключовите думи, за да определя кои от тях да използвам в подзаглавията (H2). Инструменти и метод за структуриране: Използвам Gemini и Copilot, като подавам промптове от следния тип: „Вие сте старши специалист по SEO копирайтинг. От вас се изисква да структурирате статия по тема: [въведете темата]. Моля, изчерпайте темата в съответствие с E-E-A-T принципите. Използвайте следните ключови думи при формирането на структурата: [избройте ключовите думи].“ Комбинирам предложенията от двата инструмента, за да получа максимално богата структура и да избегна пропуски. Всяко подзаглавие съдържа и основни точки за развитие на текста, за да гарантирам дълбочина и последователност. Не използвам GPT за структуриране – по мои тестове не предоставя пълноценна и логична структура за дълги, конкурентни статии (все още). Въпреки това, използвам GPT-4o за генериране на съдържание по всяко подзаглавие – като му подавам ясно описание на темата и очакванията си за обхват и тон. Финален етап: писане, разширяване и оптимизация: Не се ограничавам в дължината на текста – целта е изчерпване на темата, не брой символи. Имам статии както с 3 000 символа, така и с над 12 000 (без препинателни знаци).

Всяка статия включва релевантни изображения, в които alt таговете са избрани стратегически – използвам ключови думи, свързани със съдържанието, но без да се прекалява.

Проверявам дали има структурирани данни, добре настроени заглавия и мета описания, за да подсиля представянето в SERP.

Александър Енчев, SEO Team Lead, Netpeak Bulgaria

Аз вярвам в ефективността на даден текст, ако той има дълбочина, изчерпателност на дадена тема и максимална добавена стойност за потребителите - това е начинът да изпъкнеш в океана от съдържание, генерирано с изкуствен интелект. За целта използвам AI да направи проучване вместо мен, но винаги подавам контекст от себе си, за да придам уникална нотка на съдържанието, без значение дали става въпрос за информационно или транзакционно съдържание. Много полезен е AI в намирането на цитат от авторитет в дадена ниша или фактология като част от оптимизацията по E-E-A-T стандарт. Също така, AI може да бъде много полезен да стилизира даден текст посредством UX подобрения, болдвайки важни елементи от текста за по-добра четимост. Бонус идея: AI може да изчисти 5 канибализиращи се текста, като ги обедини и премахне повтарящите се и ненужни абзаци.

Маргарита Петкова, Content Specialist of Copywriting, Netpeak Bulgaria

Като Content Specialist използвам изкуствения интелект като ключов инструмент в процеса по създаване на качествено и целево ориентирано съдържание. Работата ми с AI започва още на етапа на подготовка – подбирам проверени и авторитетни източници, които предоставям на модела, за да му осигуря достоверна и обективна основа по темата. След това давам конкретна насока – текстът трябва да бъде не само информативен, но и максимално полезен за читателя, съобразен с типа съдържание и крайните цели. Всеки формат – блог, линкбилдинг или продуктова категория – има специфични изисквания по отношение на стил, структура и тон. За да ги изпълним последователно, използваме персонализирани промптове, които разработихме вътрешно в екипа. Използвам различни промптове според следните критерии: тип съдържание – линкбилдинг статии, блог постове, описания на категории;

наличие на структура (тезиси) – дали има предварително зададени H2 заглавия. Този подход ми позволява да използвам AI не просто като сътрудник в редакторския процес – инструмент, който ми помага да създам релевантно, адаптирано и оптимизирано съдържание спрямо бизнес целите и нуждите на аудиторията.

Базов промпт за линкбилдинг съдържание

Ignore previous conversations. You are an expert copywriter who writes detailed and thoughtful link building articles. You have a True tone of voice. You have a Reasoned writing style. Do not self-reference. Do not explain what you are doing. Your task is to create a compelling 1500-word article in flawless Bulgarian based on the topic name that I provide. Avoid using the objective voice and instead use active verbs to create a sense of urgency and excitement. Your goal is to create a creative article that engages potential customers and it is useful for them. Make sure that the text flows smoothly and is easy to understand. It should be written in one line, which means you should avoid long paragraphs and instead break up your text with subheadings and bullet points. Overall, your objective is to create an objective article that is informative, engaging, and persuasive. You have to write 2 or 3 headings and you have to include a numbered list in one of them. Please, make sure to present the section starting with a short paragraph of 2 sentences, and ending with a paragraph of 2 sentences, but it’s very important not to repeat the information. Please do not number the headings. Please add a newline space between headings and subheadings. I want you to expand in the Bulgarian language on each of the individual subheadings in the outline to create a complete article from it. Please use the E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness) copywriting framework to hook and grab the attention of the readers. Please intersperse short and long sentences. Utilise uncommon terminology to enhance the originality of the content. Please format the content in the format I have requested. Do not self-reference. Do not explain what you are doing. Here, I will give you a list of keywords that you need to add in the text in a relevant way in an appropriate place. Please highlight these keywords in bold in the text using markdown. Here are the keywords – "поставят се думите, заложени като ключови, които трябва да присъстват поне веднъж в текста". And these are the main keywords – "тук се разписват основните ключови думи". You have to repeat them 6 times each one. Add the following link (anchor) at the first paragraph: “слага се самият анкор”, “а тук трябва да се намира линкът към анкора”. Start writing the complete article. Topic Name: "Заглавие на темата". Please write a more in-depth text.

Бележка: всички части в различен цвят подлежат на промяна в зависимост от проекта.

Разлики между отделните промптове

Структура: с тезиси – моделът получава готова H2 структура, която улеснява логическото развитие на текста;

без тезиси – AI сам изгражда структурата според темата, което му дава повече свобода. Насоки в промтовете: за категории – в промпта е разяснено, че трябва да се подчертаят предимствата на дадените продукти в категорията. Текстът следва да има транзакционна насоченост, чиято цел е да убеди потребителя да направи покупка;

за блог статии – промптовете насочват към създаване на съдържание, което разглежда ползи и недостатъци, дава съвети или обяснения по конкретна тема. Често се използват аргументативен стил и подчертано авторитетен тон, базиран на принципите на E-E-A-T. Основната цел е да се ангажира читателят с полезна и добре обоснована информация;

за линкбилдинг статии – основният фокус е информативно съдържание с включени линкове към конкретни брандове и продукти. Промптът съдържа инструкции за включване на anchor текст и конкретен URL.

След създаване на текста следва финална редакция от моя страна – проверявам го спрямо особеностите на българския език, добавям по-човешко звучене и го адаптирам към конкретните изисквания за SEO оптимизация.

Любов Василева, Team Lead of Copywriting team, Netpeak Bulgaria

Използването на изкуствен интелект за създаване на текстове значително може да оптимизира времето за работа на копирайтъри и редактори, но в моята практика се убедих, че това в никакъв случай не елиминира нуждата от човешка намеса. Дори да използвате най-добрите промптове, резултатът винаги трябва да се използва за чернова – скелето, от което да тръгнете да строите, за да създадете едно наистина стойностно съдържание. Освен структурирани и ясни промптове за създаване на различни типове съдържание, това, което направихме в отдела, е GPT’s агенти, които: ➡️ улесняват работата ни; ➡️ отговарят на всички изисквания, които имаме за създаване на съдържание – структура, звучене, форматиране и др.; ➡️ отговарят на всички изисквания, които Google налага за по-качествено съдържание и по-добро класиране. Какво представляват агентите - това са персонализирани версии на езиковия модел, които са предварително обучени и конфигурирани с конкретна роля, инструкции, цели и поведение. Благодарение на тях може да пишем статии и да правим езикови редакции. Отличават се от основния езиков модел по това, че имат: Дефинирана роля – какъв тип "професионалист" да имитират (напр. редактор, SEO експерт, копирайтър, анализатор) Вградени инструкции (System Prompt) – набор от ясни правила какво да правят и какво да не правят Добавени ресурси – файлове, линкове, речници, шаблони, върху които да се базират Контекст и поведение – например "говори на професионален тон", "никога не пренаписвай текста" и др.

Пример за персонализиран GPT редактор на български език.

Основната му цел е:

➡️ Да редактира текстове, написани на български, като коригира правописни, граматични и пунктуационни грешки, както и неправилна употреба на членуване.

➡️ Да запазва стила, структурата и съдържанието на текста, без да прави ненужни промени или пренаписване.

⚙️ Как работи?

Системата се базира на персонализиран промпт, който дефинира ролята и поведението на модела:

➡️ GPT моделът е инструктиран да действа като професионален редактор, който има дългогодишен опит.

➡️ Когато има неяснота или колебание, е насочен да се консултира с достоверни източници.

➡️ Допълнително са добавени PDF файлове с граматични и правописни правила в българския език (нещо като съкратени версии на учебниците от училище ????), от които да прави офлайн справка.

Всяка задача се изпълнява стриктно по следните правила:

✅ Коригиране на правопис, граматика, пунктуация, членуване.

✅ Без пренаписване или промяна на стила и съдържанието - изрично съм му го задала, за да не си прави своеволия.

С какво е полезен?

➡️ Спестява време за ръчно редактиране.

➡️ Унифицира стандартите за езикова коректност в текстовете.

➡️ Подходящ е за статии, блогове, уеб съдържание, имейли, вътрешна документация и др.

➡️ Помага при бързо финализиране на съдържание, преди то да бъде публикувано, за коректност на делова кореспондеция и др.

Пример:

Персонализиран AI модел, който познава клиента… почти като нас

⚙️Как работи?

Интегриране на бранд специфика.

Вкарваме брифа на клиента директно в паметта на агента – продукт, УТП, таргет, тон, ограничения.

Добавяме линкове към вече съществуващи статии, лендинг страници и блогове, така че агентът да разбира стила, темите и брандинга.

Стратегически промпт за генериране.

Персонализираният промпт е настроен за съответния тип съдържание:

блог статии;

продуктови текстове;

линкбилдинг текстове.

В промпта са включени: цел на текста, тон, SEO структура, тип ключови думи и CTA.

Ползи

➡️ Фокус върху конкретния клиент – всяко съдържание „знае“ за кого е – няма нужда да обясняваме отново и отново.

➡️ Последователност в брандинга – всички текстове следват един и същ стил и тон на гласа.

➡️ По-бърза продукция – намалява нуждата от повторна проверка на брифа.

Независимо от напредъка на AI технологиите обаче, моето лично мнение продължава да е, че човешката намеса няма да спре да има тежест. Комбинацията от човешките и AI способностите може да доведе до създаване на съдържание с високо качество, което е насочено както към търсачките, така и към потребителя, давайки му полезна стойност.

Дарин Йорданов, SEO специалист, Netpeak Bulgaria

В ежедневната ни работа често ни се налага да правим анализ на съдържание и по-точно текстове, които са добавени към страници на сайтовете. Благодарение на напредналите методи за анализ на текстове, успешно реализираме подобрението на даден текст със съдействието на AI.

Използваме няколко стъпки преди да завършим един текст и тойда бъде пуснат за публикуване към даден сайт.

Проверка на страници и съдържание в тях.

В тази стъпка се проверява за thin content страници, които имат нужда от обогатяване на текста в тях. Най-често това са страници, които имат по-малко думи от необходимото (400- 500) на страница или по-малко символи под (2500-3000).

Анализ на ключови думи за използване с цел обогатяване на текста.

За този анализ се използва проверка на конкуренти в същата тематика и тяхното съдържание, и проучване на ключови думи, по които се класира страницата, както и ключови думи от темата в Serpstat.

Подготвяне на задание с помощта на AI.

След като сме намерили страници с thin content, проучили сме конкурентите и сме открили подходящи ключови думи за създаване на нов текст, стигаме до заданието, за което отново ни съдейства AI. Задаваме следния промпт:

Ти си опитен SEO специалист с познания в copywriting и имаш за задача да създадеш препоръки за разписване на текст, като покриваш голям спектър от критерии за създаването му, а именно: 1. Предложения за заглавие по темата; 2. Допълващи ключови думи, които могат да допълнят текста за повече стойност и релевантност на съдържанието (поне 20); 3. Предложения за H заглавия; Тема за заданието: Страница на конкурент с подобно съдържание за анализиране на полезна информация:

Въпреки визията и начина, по който изглежда, върши добра работа за стартиране на работата по формиране на самото задание. Допълнително проверяваме релевантността на предложените ключови думи от AI и как да ги използваме, и се подготвя задание, което съдържа:

Заглавие (ако е необходимо да се промени спрямо анализа);

Приоритетни ключови думи в текста (около 5% или между 10-12 пъти);

Допълващи ключови думи, които да обогатят стойността на текста;

Предложения за подзаглавия (H2, H3, H4 и т.н.);

Допълнителни препоръки за изображение, инфографика или таблица (ако е приложимо за темата).

Подаване на заданието към AI за генериране на текст;

Подготвеното задание се изпраща към AI в следния вид:

Започваме задача, която изисква много професионализъм и знания в сферата на копирайтинга. Ти имаш голям опит в тази сфера и се справяш много добре, като покриваш всички изисквания за писане на текстове по задание и не правиш никакви правописни, граматически и пунктуационни грешки. Събираш необходимата информация от базата данни и създаваш един приятен, добре структуриран, съдържателен и стойностен текст. Текстът, който ще генерираш, е уникален, без да плагиатсва съдържание и да бъде разпознаваем като генериран от изкуствен интелект. Имаш следните входни данни за задание на текст: 1. Заглавие: 2. Основна ключова дума в текста: 3. Допълващи ключови думи в текста: 4. H заглавия в текста: 5. Брой символи: 6. Запиши кратко въведение след заглавието на темата

Пускане на проверка към AI от по генерирания от него текст;

Тук отново стигаме до съдействие от страна на AI понеже след генерирането на съдържанието по заданието той може да анализира допълнително текст с нова задача и да направи корекции, които ние после да преценим дали да приложимЗа целта му задаваме следната информация преди да пуснем генерирания текст за проверка:

Ти си опитен копирайтър, който владее всички правила за правопис, пунктуация и граматика. Имаш задача да провериш текст, без да променяш съдържанието, освен ако не е смислово неточно или има дублаж. Трябва да направиш проверка за правописни грешки, смислови неточности, повторения и граматични грешки. Трябва да върнеш обратна връзка само за местата, където трябва да има корекция, за да бъде проверена и да се отбележи в текста, а не да го връщаш преработен. Ето текста:

Финална проверка от човек преди изпращане за публикуване.

Тази стъпка остава най-важна, защото въпреки цялото съдействие на AI, ние не можем да му се доверим на 100%, без да го прочетем и да разберем за какво става въпрос.. Допълнително трябва да направим тест за плагиатство и уникалност на текста, за да сме сигурни, че са спазени изискванията, които искаме да покрием.

Резултат от подобряване на съдържание по посочените стъпки:





Здравка Панева, SEO специалист Netpeak Bulgaria

Разписването на задания за SEO текстове, особено за чуждоезични проекти, често е предизвикателство – всяка страна има свои езикови, културни и поведенчески специфики, които трябва да се отчетат, за да бъде съдържанието наистина ефективно. За да постигнем това, използваме добре структуриран процес в три фази, като активно включваме AI в най-трудоемките части, но винаги контекстът и стратегическите насоки идват от самия дигитален маркетолог и са резултат на задълбочено проучване.

Най-общо, фазите на процеса са следните:

Фаза 1 – Оформяне на задание за текста

Тя се състои от следните стъпки:

Анализ на ключови думи и потребителски въпроси чрез специализирани инструменти.

Използвам Serpstat и Ahrefs, за да направя ръчно начално проучване на най-търсените и релевантни ключови фрази в съответната държава. Това ми дава база от термини, върху които стъпвам при по-нататъшното оформяне на заданието. Задаване на роля на AI и формулиране на изисквания.

Давам на AI конкретна роля – например „SEO специалист с 10+ години опит в eCommerce в Германия“ и задавам цел: тема на текста, покриване на конкретен intent, обем на текста, стил на изказ и съответствие с E-E-A-T принципите, ако това е необходимо. Оформяне на списък с ключови думи.

Подавам на AI оформения от мен списък с ключови думи, като изисквам от него да го обогати с цел изграждане на релевантен тематичен корпус на текста. От тях подбирам тези, които смятам за подходящи. Изграждане на скелет на текста под формата на тезиси.

На база на темата и комбинирания списък от ключови думи, искам от AI оформяне на структура с H2 и H3 заглавия, които отговарят на реални търсения и въпроси и дават на потребителите полезна, експертно поднесена, но и достъпна за разбиране информация. Описание на това, което очаквам като резултат. След като заданието е генерирано, правя ръчна проверка дали съответства на изискванията ми.

Фаза 2 – Подаване на заданието за разписване от копирайтър

Фаза 3 - Проверка на разписания текст

Проверката на SEO текст, разписан на чужд език, е също толкова предизвикателна, колкото и оформянето на заданието за него. Отговорността като резултат да имаме коректно написан, полезен и отговарящ на критериите за качествен SEO текст, е споделена между специалиста, подал заданието, и специалиста, който го е разписал. Поради тази причина проверката за съответствие със заданието на готовия текст е абсолютно задължителна.

Тук роля отново има AI, като му задавам следните точки за проверка:

Включени ли са всички ключови думи с необходимата честота? Спазена ли е структурата от тезиси? Полезен ли е текстът и носи ли той реална добавена стойност? Има ли граматически, стилистични или смислови неточности? Звучи ли естествено и убедително за native speaker на съответния език?

Едва след преминаване на тази проверка, разписаният текст се изпраща към клиента.

В заключение, AI е незаменим партньор в описания процес по генериране на задания и проверка на текстове за чуждоезични проекти – той спестява време при проучване и структуриране, но човешката намеса все още остава водеща. Без стратегически контекст и фина настройка на всяко задание рискуваме да получим „поредния AI текст“, а не съдържание, което наистина се отличава с качество, локална релевантност и SEO ефективност.

Антонина Кириякова, SEO специалист в Netpeak България

В работата си често се срещаме с клиенти, които желаят сами да подготвят своето съдържание. В такива случаи им предоставяме структуриран документ с насоки и полезни инструменти, които да улеснят процеса. Въпреки ясните инструкции, посочените изисквания и ключовите думи, често се случва съдържанието да не отговаря на добрите SEO практики. Тук на помощ идва AI. С правилните инструкции той може успешно да редактира и подобри текста.

Ето как използвам AI в този процес:

Подаване на текста – въвеждам оригиналния текст, подготвен от клиента, като добавям контекст: Защо се обръщам към него, каква е неговата роля - “ти си опитен seo копирайтър”/”ти си опитен редактор”;

Какъв е вида на текста - статия, текст за категория, продуктово описание, за страница “За нас” и други;

Какво цели текста - по-добра видимост на страницата, по-добра ангажираност, да представи конкретна информация, да стимулира потребителя и други. Проверка и анализ – моля AI да провери дали текстът отговаря на целите, и задавам конкретни въпроси:

(Целта на въпросите е да ориентират AI и да изградят основа за по-стойностна и ефективна редакция.) Какъв е потребителският интент при попадане на тази страница;

Какво трябва да съдържа текстът, за да отговаря на интента;

Текстът изгражда ли доверие и показва ли експертиза и авторитет;

Как може да бъде подобрен спрямо принципите на E-E-A-T;

Каква информация може да се добави, за да даде добавена стойност на текста. Редакция – на база получените препоръки инструктирам AI да преработи текста: Посочвам ключовите думи, които задължително трябва да присъстват;

Уточнявам желания тон – професионален, приятелски, вдъхновяващ и др.;

Давам насоки за структурата и дължината. Готовият текст минава през различни проверки, за да съм сигурна че няма правописни грешки, безсмислени изрази или невярна информация.

Този подход ни позволява да комбинираме автентичния тон на клиента с професионалната структура и оптимизация, които изисква доброто дигитално съдържание.

Заключение

Изкуственият интелект може да бъде полезен инструмент за генериране на SEO текстове. Подходящ е за много видове съдържание - уебсайтове, блогове, аутрийч статии, а също и различни ниши. Включително за сайтове, свързани с YMYL теми (засягащи здравето или финансовото състояние на човек), които имат по-строги критерии за класиране в Google. Ако имате добри промптове, можете да генерирате AI текст средно за 30 минути. Как да създадете работещ промпт за генериране на SEO текст:

опишете структурата на текста;

изисквайте ясно формулирано встъпление и логично заключение;

определете за кого е предназначен текстът и в какъв контекст трябва да бъде разгледана темата;

посочете типа страница или сайт, за които подготвяте съдържание;

посочете ключовите думи, необходими в текста, и определете необходимостта от използване на точни ключови думи;

включете LSI думи;

изясняване на правилата за правопис, като например използването на кавички, дължината на тирето и форматирането на списъците;

предоставяйте референции към статии, за да съгласувате стила и ключовите аспекти на съдържанието;

ако е необходимо, текстът може да бъде с форматиран с HTML;

добавете изисквания за изображения и таблици.

Текстът, генериран с помощта на изкуствен интелект, изисква проверка за фактологичност и правопис. Ако не сте експерт в това, за което пишете, намерете коректор. Особено когато темата е нишова.