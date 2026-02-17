Как да напишем добър SMS текст за нашата маркетингова стратегия

Според The State of SMS: Executive Summary средно 98% от мобилните потребители прочитат брандирано или търговско текстово съобщение, което прави SMS-а изключително ефективен инструмент във вашата маркетингова стратегия.

Следващият въпрос е как да превърнете тези прочитания в покупки. За да сте сигурни, че SMS маркетингът ви е точно в целта, имайте предвид следните основни принципи за ефективен SMS копирайтинг при планирането на следващата ви кампания.

1. Използвайте прост и ясен език

Този съвет е №1 във всички ръководства за добро писане. Всички искаме да демонстрираме креативност, но понякога по-малкото е повече.

Сравнете следните два примера:

“Регистрацията в нашето приложение ще ви даде перфектната възможност да отседнете при нас с 10% отстъпка. Единственото, което трябва да направите, е да направите резервация в рамките на следващите две седмици.”

“Регистрирайте се в нашето приложение и вземете 10% отстъпка при следващото си посещение в Beauty SPA! Офертата е валидна до 16 май.”

Това, което липсва на втория текст като езикова украса, се компенсира от яснота и конкретика. SMS-ите са ограничени по обем, затова предоставяйте само най-важната информация с възможно най-малко текст.

SMS с прост и ясен език

2. Не надвишавайте лимита

Ясният и добре структуриран текст не само се възприема по-лесно, но и допринася за ефективността на кампанията и оптимизирането на маркетинговия бюджет, тъй като има ограничение в броя символи за един SMS. Повечето доставчици имат максимален лимит от 70/160 символа (латиница/кирилица), затова се старайте да не го надвишавате.

За ваше улеснение в системата на Yespo общият лимит и текущият брой символи са отбелязани във всеки SMS, така че да можете правилно да планирате стратегията си за изпращане.

Лимитът на символите е обозначен във всеки шаблон

3. Избягвайте объркващи думи

Тъй като SMS текстът не позволява много съдържание, маркетолозите често използват съкращения и абревиатури, за да съберат повече информация в едно съобщение. Понякога обаче тази техника прави SMS-а труден за сканиране и разбиране.

Any 2hr massage is 20% off for Clb mmb. Lim avail. Call 123456 to book a sess.

Подобно съобщение изглежда като словесна каша. „2hr“ може да е относително ясно от контекста, но не всеки ще разбере, че „Clb mmb“ означава клубни членове, а „Lim avail“ – ограничена наличност.

4. Избягвайте двусмислието

Двусмислените думи, символи или емотикони могат да навредят повече, отколкото да помогнат, когато са използвани неправилно. Тъй като SMS-ът не предлага много пространство за контекст, няма как да обясните какво точно имате предвид.

Жаргонът също не е най-добрият избор, когато пишете SMS, особено ако таргетирате аудитория от различни възрастови групи: we’ll tel’ya wuz this deal abt may може да изглежда като пълна бъркотия от думи за получателите ви над 30 години.

5. Включете контакти

Ако информацията не присъства в SMS-а, хората няма да търсят телефонния ви номер или имейл адреса ви на друго място.

Включвайте пълни данни за контакт в съобщението, ако то предполага последваща комуникация.

Например SMS като Shop Elegant Flowers & Gifts for International Women’s Day изисква линк към съответната секция на сайта. За разлика от него, съобщение като Easter Sunday Brunch on April 12, 10 AM. Reservation-only event. To book a table, call (877) 724-3188 задължително трябва да съдържа пълния телефонен номер, за да може клиентът да направи резервация директно от SMS-а.

6. Включете призив за действие (CTA)

SMS-ът трябва не само да привлича вниманието, но и да подтиква към действие. За разлика от имейлите, тук няма място за дълги текстове, затова е най-добре да елиминирате излишните детайли и да преминете директно към същината.

Неясно SMS съобщение

Това не е добър пример за насърчаващ SMS. При липса на ясен призив за действие абонатът може да не знае какво да направи: да търси безплатна храна другаде, да отиде до магазина и да купи, да сравнява цени, да чака известия за намаления и т.н.

За по-добра реакция включете CTA и всички необходими инструкции, за да се възползва получателят от офертата:

ако ги подканвате да се обадят – добавете телефонен номер;

ако насърчавате разглеждане на каталог – включете линк към уебсайта;

ако каните за участие в събитие – предоставете пълна контактна информация.

Включете директен призив за действие

Забележка: в SMS-а не използвайте повече от един CTA, тъй като това може да обърка получателите.

7. Използвайте главни букви разумно

При липсата на различни шрифтове и цветове в SMS текста главните букви са единственият начин да акцентирате върху конкретна част от съобщението. Не прекалявайте – подчертайте само най-важното, като SALE, % OFF, Работно време за празници, Само в понеделник и др.

Текст, изцяло написан с главни букви, губи основната си функция – да привлича вниманието.

8. Сегментирайте базата си с контакти

Както при всички останали комуникационни канали, сегментацията и персонализацията са ключови за успешния SMS маркетинг. Вместо досадни съобщения без никаква релевантност, изпращайте SMS-и с оферти, които наистина интересуват абонатите ви.

За целта разделете контактите си според типа бизнес. Зоомагазин може да сегментира клиентите според домашния любимец; козметично студио – според предишни процедури; автосервиз – според типа автомобил и т.н.

Собственик на хамстер няма нужда от известия за намаления на постелки за кучета. Клиент, който се лекува от пост-акне, е оставил контактите си, за да получава информация, свързана с този конкретен проблем, а не за уголемяване на устни и инжекционни процедури. SMS-ите, които носят реална стойност, имат по-висок процент на реакция и генерират повече конверсии.

9. Персонализирайте

Направете масовите си SMS кампании по-човешки, като персонализирате текста. Освен релевантни оферти можете да използвате лични данни като име, предишна покупка, локация и др., за да създадете усещане за индивидуален подход.

Разбира се, не е необходимо да включвате име във всеки промоционален SMS (които по принцип са по-безлични), но поставянето на име в поздрав за рожден ден или напомняне е напълно уместно и въздейства по-лично.

Например в системата можете да персонализирате всяка част от текста, като добавите динамично съдържание. Направете SMS-а по-близък до аудиторията, като покажете, че познавате историята на покупките на конкретния клиент и знаете на кого пишете – навременната грижа винаги се оценява.

Добавяне на динамично съдържание в SMS

10. Фокусирайте се върху ползите за получателя

Това е добре познат маркетингов съвет – когато промотирате продукт, акцентирайте не върху техническите му характеристики, а върху ползите, които носи на клиента. Сравнете следните два примера:

Нови модели водоустойчиви обувки. Вземете своя стилен чифт още сега.

Тези водоустойчиви обувки ще запазят краката ви сухи и стилни през пролетта.

Вторият вариант не само описва обувките, но и обяснява как решават конкретен проблем – влагата и лошото време.

11. Използвайте кратък промокод

Кратките промокодове като GIFT, XMAS20, 50OFF са много по-лесни за използване от TFGYURF3452. За някои хора е по-удобно да въведат кода ръчно, вместо да копират и поставят, затова го направете максимално разбираем и лесен. Това е добър пример за SMS маркетинг:

SMS с кратък промокод

12. Следете правописа и граматиката

Много брандове жертват граматиката и пунктуацията заради по-голям обем текст. Това обаче не е добра практика в маркетинговото писане. Всяко ваше съобщение – имейл, SMS, уеб push, мобилен push, RCS – представлява компанията ви и трябва да изглежда професионално и качествено.

hey there Dn’t forget it’s game time OklahomavsVirginia tomor at 13.30 come watch with us. call 0123 4567890 to book a table or go www.cafebar.com invite frnds eat wings all you want beer on us – подобен текст изглежда като съчинение на третокласник, а не като оферта от реномиран бизнес.

Не пренебрегвайте правописа и винаги редактирайте текста, ако искате SMS-ите ви да изглеждат надеждни и убедителни.

13. Интегрирайте SMS в автоматизиран процес

Автоматизираните работни потоци подобряват маркетинговите процеси, спестяват време и позволяват достигане до клиентите чрез няколко канала едновременно – имейл, мобилни push известия и интернет телефония. Освен това всеки канал работи по-добре, когато е подкрепен от друг, тъй като доверието към бранда се увеличава, когато потребителите виждат последователни послания в различни канали.

Можете да изграждате различни автоматизации според типа бизнес и услугите си, но има няколко базови SMS сценария, които са ефективни за почти всеки бизнес (и не изискват много лични данни, освен история на разглеждане и/или покупки):

изоставена количка;

изоставено разглеждане;

специално събитие (рожден ден, годишнина от членство в лоялна програма и др.);

потвърждение на поръчка;

следпокупкова комуникация.

Автоматизиран процес с имейл и SMS съобщение

14. Пишете SMS-и на езика на получателя.

Ако разполагате с информация за предпочитания език на клиента, използвайте я – 75% от онлайн потребителите споделят, че биха предпочели да купуват продукти на родния си език.

В системата на Yespo, например, можете да създадете неограничен брой езикови версии в един шаблон и да превключвате между тях с едно кликване. Освен това статистиката за многоезичните кампании (независимо от броя езици) се обединява в един отчет, което прави анализа по-удобен.

15. Оптимизирайте графика за изпращане.

Дори да нямате достатъчно данни за персонализирано планиране спрямо конкретен клиент, имайте предвид, че малко хора обичат да получават съобщения през нощта, рано сутрин или през уикенда.

Не забравяйте и че SMS се възприема като по-личен канал от останалите. Хората са по-склонни да споделят имейл адреса си, отколкото телефонния си номер. А когато го направят, оценете доверието им и не използвайте SMS за постоянни промоции. Запазете този канал за по-специални поводи като празнични поздрави, персонални напомняния, важни сервизни известия, промени в работното време и др.

SMS е отличен канал за допълване на съществуващите маркетингови стратегии и за достигане до клиентите по приятелски и ненатрапчив начин. Използването му не е сложно и не изисква значителни усилия. Заложете на доказания формат на текстовото съобщение, за да ангажирате аудиторията си и да постигнете реални конверсии.

*Източник:

Тази статия е заимствана от блога на нашите партньори Yespo - Оmnichannel платформа за обработка на клиентски данни (CDP). Следете Netpeak Journal, за да се запознаете и със следващите статии от нашата поредица, посветена на платформата.

