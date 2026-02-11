SMS Case Study: Black Friday кампания за Stenso.net

Съдържание

Услуга: SMS маркетинг / CRM кампания



Ниша: E-commerce – работно облекло и лични предпазни средства (B2C и B2B)



Период на кампанията: 24–30.11.2025



Екип по проекта от Netpeak:

Димитър Илиев – Project Manager

Борислава Панчева-Събева – Head of CRM Department

SMS кампанията за Black Friday на Stenso.net доказа, че при правилна сегментация и timing, каналът може да генерира директни приходи и висока ангажираност в B2C сегмента, дори в най-конкурентния период от годината.

За проекта

Stenso.net е утвърден онлайн търговец на работно облекло, защитни средства и професионална екипировка, обслужващ както крайни потребители (B2C), така и бизнес клиенти (B2B). Асортиментът на бранда включва продукти с ясно практическо предназначение, често закупувани при конкретна нужда, което поставя специфични изисквания към комуникацията и промоционалните механики.

В това case study ще разгледаме SMS кампанията, реализирана в рамките на Black Friday 2025 за проекта, с фокус върху силно търговско предложение – отстъпки до -70%.

Кампанията е част от CRM активностите ни по Stenso.net и нейната цел е да използва SMS канала за бързо достигане до вече налична аудитория в момент на висока покупателна активност.

Изборът на SMS като канал не беше случаен.

В период като Black Friday потребителите са подложени на интензивен комуникационен шум – имейли, push нотификации, платени реклами и органично съдържание се конкурират за вниманието им. SMS каналът, със своята директност и висока видимост, предоставя възможност за незабавно достигане, но носи и риск от негативна реакция, ако посланието не е достатъчно релевантно.

Кампанията беше насочена към два основни сегмента – B2C и B2B, като за всеки от тях беше разработено отделно съобщение и отделен лендинг, с цел по-точно адресиране на потребностите и очакванията на аудиторията.

Предизвикателството

Основното предизвикателство пред екипа беше да реализира ефективна SMS кампания в изключително кратък и конкурентен период, без да компрометира потребителското изживяване и без да предизвика негативни реакции като opt-out или ниска ангажираност.

Ключовите ограничения и рискове включваха:

кратък времеви прозорец за реакция от страна на потребителите;

силна конкуренция от други търговци със сходни или по-агресивни оферти;

ограничен формат на SMS канала, който не позволява детайлно представяне на продукти или условия;

различна логика на поведение между B2C и B2B аудитории по време на Black Friday.

Допълнително предизвикателство беше валидиране на SMS канала за B2B сегмента – аудитория, която традиционно реагира по-слабо на масови промоции и често изисква различен тип комуникация.

Цели

Основните цели на кампанията бяха дефинирани ясно и прагматично:

повишаване на информираността за Black Friday офертите на Stenso.net;

генериране на директни приходи чрез SMS канала;

анализ на поведението и ангажираността на B2C аудиторията;

тест на ефективността на SMS комуникацията към B2B сегмента.

Кампанията не целеше дългосрочно изграждане на бранд имидж, а бърз и измерим ефект, характерен за краткосрочните търговски активности.

Действия на екипа

Работата по кампанията започна с ясно дефиниране на сегментите и ролята на SMS канала в рамките на Black Friday стратегията.

Сегментация

Аудиторията беше разделена на два независими сегмента:

B2C – крайни потребители с потенциал за импулсивна покупка;

B2B – бизнес клиенти с по-рационален процес на вземане на решения.

Тази сегментация позволява адаптиране на тона и съдържанието на съобщенията, както и отделно проследяване на резултатите.

Текст и послания

За всеки сегмент създадохме отделно SMS послание, съобразено с ограниченията на канала и целта на кампанията.

B2C съобщението е фокусирано върху:

силен urgency („Black Friday е тук“);

конкретна стойност („до -70%“);

директен CTA към Black Friday лендинг.

B2B съобщението залага на:

по-рационален тон;

акцент върху бизнес ползата и оборудването на екип;

по-дълъг текст, позволяващ повече контекст.

Тайминг

Изпращането е планирано за 24.11.2025, в началото на Black Friday периода, с цел:

максимално ранно достигане до аудиторията;

предоставяне на достатъчно време за реакция до края на промоцията.

Лендинги и проследяване

За двата сегмента използвахме отделни лендинги с коректно настроени UTM параметри, което позволява:

ясно атрибутиране на трафика към SMS канала;

анализ на поведението на потребителите в GA4;

измерване на приходи и ангажираност.

Представяне на процеса

Процесът по реализация на кампанията може да бъде обобщен в няколко ключови стъпки:

Анализ на контекста и дефиниране на целите.

Сегментация на базата и избор на канал.

Създаване и оптимизация на SMS посланията.

Настройка на лендинги и UTM параметри.

Изпращане чрез платформата Mobica.

Последващ анализ на резултатите в Mobica и GA4.

Този структуриран подход ни позволи бърза реализация, без компромис с качеството на анализа.

Какво постигнахме за периода?

Общи резултати

изпратени SMS съобщения: 16 332;

доставени съобщения: 15 494 (94,9%);

неразпратени (Expired + Undelivered): 560.

Високият процент на доставяне е индикатор за добре поддържана база с активни номера и стабилна конфигурация на изпращане.

Резултати – B2C аудитория

B2C сегментът показа ясна и измерима ефективност:

изпратени съобщения: 16 219;

сесии в сайта: 2 202;

engagement rate: 65.58%;

средна продължителност на сесия: близо 7 минути;

изчислен CTR (на база сесии): 13.6%;

Кампанията постигна над 470% ROI при минимален разход и висок процент на доставяне (94.9%), което потвърждава ефективността на SMS канала в пикови промоционални периоди.

Поведението на потребителите показва не просто кликове, а реална ангажираност със съдържанието и продуктите, което е ключово за оценката на качеството на SMS трафика.

Резултати – B2B аудитория

При B2B сегмента:

изпратени съобщения: 110;

не се отчита активност в GA4;

липсват регистрирани конверсии и приходи.

Въпреки липсата на директен резултат този извод е ценен, тъй като потвърждава хипотезата, че B2B аудиторията реагира по-различно на масови промоции тип Black Friday, особено когато са комуникирани чрез SMS.

Оператори и разходи

Анализът по мобилни оператори показва:

най-голям обем изпращания през A1;

най-ниска цена на съобщение при Yettel ;

; равномерно разпределение на разходите;

нисък процент на Expired и Undelivered съобщения.

Тези данни създават база за бъдеща оптимизация на разходите и таргетирането.

Заключение

SMS кампанията за Black Friday на Stenso.net ясно демонстрира потенциала на B2C канала за e-commerce комуникация, когато е използван целенасочено, с ясна оферта и правилен timing. Въпреки ограничения формат SMS успява да генерира качествен трафик, висока ангажираност и директни приходи.

Липсата на резултати при B2B сегмента не следва да се разглежда като неуспех, а като важен инсайт за бъдещи кампании и необходимост от различен комуникационен подход към тази аудитория.

Този кейс е доказателство, че при правилна сегментация, измерване и анализ, SMS каналът може да бъде не просто допълващ, а реален генератор на приходи в рамките на краткосрочни промоционални периоди.