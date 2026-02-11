SMS Case Study: Black Friday кампания за Stenso.net
Съдържание
Услуга: SMS маркетинг / CRM кампания
Ниша: E-commerce – работно облекло и лични предпазни средства (B2C и B2B)
Период на кампанията: 24–30.11.2025
Екип по проекта от Netpeak:
Димитър Илиев – Project Manager
Борислава Панчева-Събева – Head of CRM Department
SMS кампанията за Black Friday на Stenso.net доказа, че при правилна сегментация и timing, каналът може да генерира директни приходи и висока ангажираност в B2C сегмента, дори в най-конкурентния период от годината.
За проекта
Stenso.net е утвърден онлайн търговец на работно облекло, защитни средства и професионална екипировка, обслужващ както крайни потребители (B2C), така и бизнес клиенти (B2B). Асортиментът на бранда включва продукти с ясно практическо предназначение, често закупувани при конкретна нужда, което поставя специфични изисквания към комуникацията и промоционалните механики.
В това case study ще разгледаме SMS кампанията, реализирана в рамките на Black Friday 2025 за проекта, с фокус върху силно търговско предложение – отстъпки до -70%.
Кампанията е част от CRM активностите ни по Stenso.net и нейната цел е да използва SMS канала за бързо достигане до вече налична аудитория в момент на висока покупателна активност.
Изборът на SMS като канал не беше случаен.
В период като Black Friday потребителите са подложени на интензивен комуникационен шум – имейли, push нотификации, платени реклами и органично съдържание се конкурират за вниманието им. SMS каналът, със своята директност и висока видимост, предоставя възможност за незабавно достигане, но носи и риск от негативна реакция, ако посланието не е достатъчно релевантно.
Кампанията беше насочена към два основни сегмента – B2C и B2B, като за всеки от тях беше разработено отделно съобщение и отделен лендинг, с цел по-точно адресиране на потребностите и очакванията на аудиторията.
Предизвикателството
Основното предизвикателство пред екипа беше да реализира ефективна SMS кампания в изключително кратък и конкурентен период, без да компрометира потребителското изживяване и без да предизвика негативни реакции като opt-out или ниска ангажираност.
Ключовите ограничения и рискове включваха:
- кратък времеви прозорец за реакция от страна на потребителите;
- силна конкуренция от други търговци със сходни или по-агресивни оферти;
- ограничен формат на SMS канала, който не позволява детайлно представяне на продукти или условия;
- различна логика на поведение между B2C и B2B аудитории по време на Black Friday.
Допълнително предизвикателство беше валидиране на SMS канала за B2B сегмента – аудитория, която традиционно реагира по-слабо на масови промоции и често изисква различен тип комуникация.
Цели
Основните цели на кампанията бяха дефинирани ясно и прагматично:
- повишаване на информираността за Black Friday офертите на Stenso.net;
- генериране на директни приходи чрез SMS канала;
- анализ на поведението и ангажираността на B2C аудиторията;
- тест на ефективността на SMS комуникацията към B2B сегмента.
Кампанията не целеше дългосрочно изграждане на бранд имидж, а бърз и измерим ефект, характерен за краткосрочните търговски активности.
Действия на екипа
Работата по кампанията започна с ясно дефиниране на сегментите и ролята на SMS канала в рамките на Black Friday стратегията.
Сегментация
Аудиторията беше разделена на два независими сегмента:
- B2C – крайни потребители с потенциал за импулсивна покупка;
- B2B – бизнес клиенти с по-рационален процес на вземане на решения.
Тази сегментация позволява адаптиране на тона и съдържанието на съобщенията, както и отделно проследяване на резултатите.
Текст и послания
За всеки сегмент създадохме отделно SMS послание, съобразено с ограниченията на канала и целта на кампанията.
B2C съобщението е фокусирано върху:
- силен urgency („Black Friday е тук“);
- конкретна стойност („до -70%“);
- директен CTA към Black Friday лендинг.
B2B съобщението залага на:
- по-рационален тон;
- акцент върху бизнес ползата и оборудването на екип;
- по-дълъг текст, позволяващ повече контекст.
Тайминг
Изпращането е планирано за 24.11.2025, в началото на Black Friday периода, с цел:
- максимално ранно достигане до аудиторията;
- предоставяне на достатъчно време за реакция до края на промоцията.
Лендинги и проследяване
За двата сегмента използвахме отделни лендинги с коректно настроени UTM параметри, което позволява:
- ясно атрибутиране на трафика към SMS канала;
- анализ на поведението на потребителите в GA4;
- измерване на приходи и ангажираност.
Представяне на процеса
Процесът по реализация на кампанията може да бъде обобщен в няколко ключови стъпки:
- Анализ на контекста и дефиниране на целите.
- Сегментация на базата и избор на канал.
- Създаване и оптимизация на SMS посланията.
- Настройка на лендинги и UTM параметри.
- Изпращане чрез платформата Mobica.
- Последващ анализ на резултатите в Mobica и GA4.
Този структуриран подход ни позволи бърза реализация, без компромис с качеството на анализа.
Какво постигнахме за периода?
Общи резултати
- изпратени SMS съобщения: 16 332;
- доставени съобщения: 15 494 (94,9%);
- неразпратени (Expired + Undelivered): 560.
Високият процент на доставяне е индикатор за добре поддържана база с активни номера и стабилна конфигурация на изпращане.
Резултати – B2C аудитория
B2C сегментът показа ясна и измерима ефективност:
- изпратени съобщения: 16 219;
- сесии в сайта: 2 202;
- engagement rate: 65.58%;
- средна продължителност на сесия: близо 7 минути;
- изчислен CTR (на база сесии): 13.6%;
Кампанията постигна над 470% ROI при минимален разход и висок процент на доставяне (94.9%), което потвърждава ефективността на SMS канала в пикови промоционални периоди.
Поведението на потребителите показва не просто кликове, а реална ангажираност със съдържанието и продуктите, което е ключово за оценката на качеството на SMS трафика.
Резултати – B2B аудитория
При B2B сегмента:
- изпратени съобщения: 110;
- не се отчита активност в GA4;
- липсват регистрирани конверсии и приходи.
Въпреки липсата на директен резултат този извод е ценен, тъй като потвърждава хипотезата, че B2B аудиторията реагира по-различно на масови промоции тип Black Friday, особено когато са комуникирани чрез SMS.
Оператори и разходи
Анализът по мобилни оператори показва:
- най-голям обем изпращания през A1;
- най-ниска цена на съобщение при Yettel;
- равномерно разпределение на разходите;
- нисък процент на Expired и Undelivered съобщения.
Тези данни създават база за бъдеща оптимизация на разходите и таргетирането.
Заключение
SMS кампанията за Black Friday на Stenso.net ясно демонстрира потенциала на B2C канала за e-commerce комуникация, когато е използван целенасочено, с ясна оферта и правилен timing. Въпреки ограничения формат SMS успява да генерира качествен трафик, висока ангажираност и директни приходи.
Липсата на резултати при B2B сегмента не следва да се разглежда като неуспех, а като важен инсайт за бъдещи кампании и необходимост от различен комуникационен подход към тази аудитория.
Този кейс е доказателство, че при правилна сегментация, измерване и анализ, SMS каналът може да бъде не просто допълващ, а реален генератор на приходи в рамките на краткосрочни промоционални периоди.