Борислава Сюжетна

Борислава Сюжетна

Дата на регистрация 2021
Роля:
Head of CRM Marketing at Netpeak Bulgaria
Компания:
Netpeak
Информация за себе си:
Борислава е Head of CRM Marketing отдела на Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner, като започва работа в агенцията през януари 2021. Развива се в сферата на дигиталния маркетинг от 2018 година насам. Завършва с отличие цялостната програма по дигитален маркетинг в SoftUni Digital през 2020. Работата й е съсредоточена върху разнообразни проекти в различни ниши на българския и чуждестранни пазари. Винаги се наслаждава на времето, прекарано в усъвършенстване на своите познания и умения.

Case Studies
CRM marketing
348 0
SMS Case Study: Black Friday кампания за Stenso.net
Case Studies
CRM marketing
6572 4
Кейс: как чрез Email & CRM маркетинг постигнахме високи резултати за Forlife.bg
CRM marketing
2408 30
Информационен бюлетин: как да направите потребителите приятели с продукта
Маркетинг
CRM marketing
1875 31
Ръст на CTR: Как да увеличите трафика от имейл бюлетина към Вашия сайт
eCommerce
CRM marketing
8693 50
Какви имейли да изпращаме на потребителите след направена покупка
Маркетинг
CRM marketing
6508 32
Истината е в автоматизацията: кога и какви автоматизирани бюлетини да изпращаме
Маркетинг
CRM marketing
7204 129
Грешките в имейл маркетинг бюлетините, които дори маркетолозите допускат
Маркетинг
CRM marketing
5382 41
Няма евтин спектакъл: как да създадете завладяващ email-бюлетин
Маркетинг
CRM marketing
5826 42
Стратегия за email-маркетинг: на кого и защо изпращаме имейли
Маркетинг
CRM marketing
6883 89
Да се потопим в дълбините на CRM маркетинга
CRM marketing
4239 4
Идеално време за доставка: разбор на технологията на email-маркетинга
