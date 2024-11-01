Борислава Сюжетна

Информация за себе си:

Борислава е Head of CRM Marketing отдела на Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner, като започва работа в агенцията през януари 2021. Развива се в сферата на дигиталния маркетинг от 2018 година насам. Завършва с отличие цялостната програма по дигитален маркетинг в SoftUni Digital през 2020. Работата й е съсредоточена върху разнообразни проекти в различни ниши на българския и чуждестранни пазари. Винаги се наслаждава на времето, прекарано в усъвършенстване на своите познания и умения.