Имейл продуктови препоръки: какво представляват и как да ги създадете

Имейл продуктови препоръки: какво представляват и как да ги създадете

Препоръките за продукти са отделен блок в имейла, който показва препоръчани артикули въз основа на зададените от вас алгоритми. Визуалното им оформление може да варира, но независимо от дизайна, блокът обикновено се състои от продуктови карти с определена информация – изображение и име на продукта, а по избор и цена, както и бутон с призив за действие (CTA). Съдържанието за този блок се взема директно от уебсайта, така че цялата информация се вмъква автоматично. От вас зависи да конфигурирате броя на картите, тяхното позициониране и визия.

Тези динамични блокове с препоръки са основен елемент на съвременния имейл маркетинг, като помагат на бизнеса да увеличи ангажираността и продажбите си.

Блок с продуктови препоръки

Имейл продуктовите препоръки могат да бъдат общи и персонализирани. Общите често се използват в промоционални кампании и в кампании към нови потребители, за които няма достатъчно поведенчески данни.

Персонализираните препоръки най-често се включват в автоматизирани кампании: изоставено разглеждане, изоставена количка, потвърждение на поръчка и др.

Можете да показвате препоръчани продукти на база различни алгоритми.

Системата за препоръки може да използва различни подходи, включително:

най-продавани продукти;

най-разглеждани артикули;

подобни продукти;

персонализирани препоръки;

нови предложения;

намаления и др.

При общите препоръки системата подбира най-релевантните случайни продукти, докато персонализираните се изграждат въз основа на конкретното поведение на получателя в сайта (посещения, разглеждания, поръчки, изоставени колички), проследявано чрез уеб тракинг – данни, които могат да се използват и за оптимизация на изпращането на поръчки и клиентското изживяване.

В имейла блокът с препоръки често има заглавие, например:

Може да харесате;

Хората, които разгледаха това, купиха и…;

Нашите фаворити;

Препоръчано за вас;

Основни продукти;

Отново налично;

Разпродажба;

Лимитирана серия.

Можете да използвате и напълно персонализиран текст, който да пасва на вашите кампании. Тези имейл продуктови препоръки са гръбнакът на съвременния имейл маркетинг в електронната търговия.

Заглавие за продуктови препоръки

Какво представляват динамичните продуктови препоръки?

Динамичните продуктови препоръки са артикули, препоръчвани на потенциални и настоящи клиенти от алгоритмичната система на онлайн магазина. След като системата събере достатъчно данни за потребителите, тя може да открива релевантни продукти според тяхното поведение и предпочитания.

Съществуват два типа динамични продуктови препоръки: общи и персонализирани.

Общи препоръки за продукти

Общите имейл продуктови препоръки не отчитат индивидуалните нужди на клиента.

Общи предложения за продукти

Тези препоръки включват топ оферти, актуални продукти, нови или намалени артикули и всички продукти, които един електронен магазин иска клиентите да разгледат.

Персонализирани препоръки за продукти

Персонализираните препоръки далеч надхвърлят категорията „Може да харесате също...“.

Персонализирани продуктови препоръки

Онлайн магазините полагат усилия да удовлетворят желанията на клиентите. За целта използват две техники: cross-sell и upsell.

Upsell е техника, която мотивира клиентите да закупят допълнителни продукти към първоначално избраните, увеличавайки общата стойност на поръчката. Например, ако някой добави флипчарт в количката, магазинът може да предложи маркери.

Техника upsell

Cross-sell е техника, която насърчава покупката на допълващ продукт заедно с основния. Например, когато клиент добави маса в количката, магазинът може да препоръча стол.

Техника cross-sell

Освен това персонализираните препоръки включват и продукти, които клиентът е разглеждал наскоро, но все още не е закупил.

Ползи от продуктовите препоръки в имейлите

Продуктовите препоръки могат да се използват във всички типове имейли – от приветствени до тези, които изпращате след направена поръчка, като изпълняват различни цели:

представяне на нови продукти;

фокус върху конкретна продуктова категория;

акцент върху разпродажби или отстъпки, които иначе могат да бъдат пропуснати;

допълване на избрани артикули;

увеличаване на средната стойност на поръчката;

обогатяване на текстовото съдържание.

Тези предимства правят имейл продуктовите препоръки незаменими за всеки онлайн бизнес.

Къде маркетолозите използват системи за препоръки?

Навсякъде – продуктовите препоръки могат да бъдат внедрени в различни маркетингови канали. Основното място за тяхното използване, разбира се, са онлайн магазините.

Компаниите могат да показват препоръки директно в сайта – на началната страница, в категорийни страници, продуктови страници и други секции. Те могат да бъдат базирани на различни критерии като цена, рейтинг, размер или марка.

Благодарение на Google бизнесите могат да стартират динамични рекламни кампании, при които търсещите и мобилните реклами се генерират автоматично в реално време.

Същото важи и за социалните мрежи. Например Facebook предлага динамични реклами за автомобилната, имотната и туристическата индустрия, както и автоматизирани реклами според бюджета и бизнес целите на компанията.

5 типа продуктови препоръки в имейл маркетинга

Когато става въпрос за имейл продуктови препоръки и маркетинг, съществуват няколко различни типа блокове със съдържание, които могат да увеличат конверсиите ви.

Тип 1: подобни продукти

Препоръките за подобни продукти се генерират в реално време за хора, които кликват върху даден продукт, но не го купуват.

Възможно е да не са харесали някакъв детайл на продукта. Например, ризата не е била в подходящия цвят или размер. Защо не помогнете на клиентите да преодолеят колебанията си, предлагайки им продукт, сходен с този, който са харесали преди?

В блока със съдържание за подобни продукти можете да отговорите на нуждите на клиентите с артикули, които са по-евтини, в различен размер или се различават леко от продуктите, които вече са разглеждали.

Тип 2: изоставена количка

Нека започнем с числата: 70,19% от хората изоставят онлайн количките си без да закупят продукт. Според събраните данни на 24 август е имало 94,5 изоставени плащания (медиана, 182 участници, доклад на Databox). От друга страна, над 40% от клиентите, които изоставят количката си, отварят имейл за изоставена количка.

Този тип имейл продуктови препоръки насърчава клиентите да се върнат към количката си и да завършат покупката, като използва атрактивно послание и динамично предложени продукти.

Тип 3: разпродажби, отстъпки и специални оферти

Когато решават дали да отворят имейл, много потребители търсят отстъпки и специални оферти в темата на съобщението. Всъщност 78,7% казват, че това е донякъде или много важно. Персонализацията също играе голяма роля - проучванията показват, че добавянето на персонален елемент може да увеличи процента на отваряне с 26% до 50%!

Разпродажби и отстъпки

Всяка компания има две групи купувачи. Първата са хората, които купуват редовно, защото могат да си го позволят. Втората са клиентите, които изчакват намаления, защото това е единственият начин да си позволят марката.

Имейли с отстъпки

В имейл блоковете с намалени продукти можете да мотивирате и двете групи и да предложите персонализирани препоръки, които зависят от покупателната им способност. Интерактивни уиджети за отстъпки като банери с обратно броене или изскачащи прозорци „spin to win“, могат да засилят усещането за спешност и да увеличат процента на конверсия, когато са вградени в сайта или промотирани чрез имейл.

Тип 4: празници и специални събития

Коледа, Хелоуин, Денят на Свети Патрик и други специални събития са отличен повод да изпратите имейли до своите клиенти и да ги зарадвате с персонализирани продуктови препоръки.

Празничен имейл

Освен това можете да генерирате имейл блок с нови и специални артикули, които са релевантни единствено за повода, който отбелязвате заедно с клиентите си.

Тип 5: потвърждение на поръчката

За да направите бизнес процесите си възможно най-ефективни, трябва да използвате всяка възможност по пътя на клиента. Една от тях е отправянето на допълнително предложение след като клиентът вече е поръчал продукт.

Използвайте имейла за потвърждение на поръчка , за да уведомите купувачите, че може да харесат и други продукти, които предлагате. Под информацията за поръчката можете да добавите няколко персонализирани препоръки от нови или най-продавани артикули и други продуктови категории, базирани на това, което клиентът е поръчал.

Разбирането на тези различни типове препоръки е само първата стъпка. Важно е да знаете как да ги прилагате ефективно в своята имейл маркетинг стратегия.

Как да използвате продуктови препоръки в имейли

Въпреки че препоръките за продукти в имейлите представляват просто карти с продукти и на пръв поглед в тях няма нищо особено, съществуват различни техники, които могат да ви помогнат да се възползвате максимално от този имейл инструмент.

Използвайте препоръки в приветствени имейли с промокод

По правило приветствените имейли са кратки и не са предназначени за директни промоции. Те служат, за да приветстват новия абонат и евентуално да разкажат накратко за компанията и нейния екип. Въпреки това, ако изпратите приветствен имейл с промокод като подарък за нов потребител, динамичните продуктови препоръки могат да му помогнат да реши как да използва този промокод.

Най-добрият вариант е да предложите най-продаваните продукти от няколко категории или от предпочитаната категория (ако получателят е посочил такава при абонамента).

Приветствен имейл с предложения за продукти

Сравнявайте старата и промоционалната цена при продукти с отстъпка

Когато създавате имейл с препоръки при кампании с разпродажби, е добра практика в продуктовата карта да включите и двете цени — оригиналната и намалената, особено ако стойността във валута е по-голяма от стойността в процент. Намаление от 25$ може да звучи по-привлекателно от 10% за много хора.

Промоционална кампания с продукти

Създайте цялостна визия с допълващи се продукти

Блок с допълващи се препоръки може да бъде подходящ за промоции, имейли за потвърждение на поръчка, upsell и cross-sell кампании. Въпреки това можете да надхвърлите стандартното „Клиентите ни купиха и…“ и да изградите препоръките си около един основен продукт. Това е особено приложимо при модните препоръки в електронната търговия: днес се продават визии, а не отделни артикули.

Например изпращате промоция с фокус върху един продукт — рокля или палто. Препоръчайте артикули, които го допълват: чанта, обувки, шапка или ръкавици. В идеалния случай те трябва да си подхождат по цвят, материя, десен и стил, така че получателят да получи готова комбинация за носене заедно.

Блок с допълнителни продукти

Същият подход работи и при декора. Когато клиентът купи диван, препоръчайте му не само подобни артикули, а и продукти, които подхождат на конкретния диван: възглавници в същия стил и цвят, плетено одеяло, лампа и др.

Няколко блока с допълнителни се продукти

Добавете подобни продукти към имейли за прекъснато разглеждане и изоставена количка

Хората могат да прекъснат разглеждането на вашия уебсайт по различни причини: влезли са без конкретна цел, навигацията е лоша, цената е висока, сайтът се зарежда бавно или не им харесва това, което виждат вътре. Най-честата причина обаче е, че не могат да намерят това, от което се нуждаят в момента.

Целта на имейлите за изоставяне е да насочат хората в правилната посока, а персонализираните продуктови препоръки са полезен инструмент, който помага на потребителите да открият това, което може да са пропуснали, и да завършат покупката. Освен това препоръките за изоставено разглеждане и изоставена количка се изграждат на база активността на потребителя в уебсайта, което означава, че са персонализирани и адаптирани към всеки конкретен получател.

Изоставен имейл за коментари с препоръчани продукти

Добавете анимация

По правило имейл продуктовите препоръки включват изображения на продуктите, но можете да разнообразите препоръките си, добавяйки анимация или GIF файл. Това е особено подходящо за имейли с няколко различни блока с препоръки, за да се създаде визуално разграничение между тях.

Анимация в блок с предложения

Използвайте прозрачен фон за тъмен режим

За да оптимизирате изображенията си за Dark Mode (или ако умишлено използвате тъмен дизайн), използвайте прозрачен фон за изображенията на продуктите. Белият фон също е възможен, за да се постигне контраст или по-добра видимост, но ако го изберете, уверете се, че размерът на всички контейнери за изображения е еднакъв. В противен случай оформлението ще изглежда непропорционално в Dark Mode.

Препоръки в тъмен режим

След като разгледахме стратегическите аспекти на използването на препоръки, нека преминем към практическите стъпки за създаването им в редактора на Yespo.

Как да създадете продуктови препоръки за имейл в системата на Yespo

Знаем колко полезни могат да бъдат продуктовите препоръки за вашите имейли. Затова системата на Yespo предлага цялостна функционалност за създаването им в рамките на една персонализирана система за препоръки.

1. Качете продуктов фийд. Продуктовият фийд е файл (CSV, TXT или XML), който съдържа информация за продуктите във вашия уебсайт (изображение, заглавие, продуктов идентификатор, маркетингово описание, атрибути). Той се използва за прехвърляне на продуктови данни към маркетингови платформи, за да могат впоследствие продуктите да се показват в имейли.

За да добавите продуктов фийд в системата на Yespo, е необходимо да активирате уеб тракинг и да качите фийд файла в XML, RSS 2.0 формат съгласно спецификациите на Google. Настройте честотата на обновяване (всеки ден, всяка седмица, по избор), така че информацията, прехвърляна към имейлите, да съответства на информацията, показвана на уебсайта. За един уебсайт може да бъде качен само един продуктов фийд.

Прочетете подробни инструкции за инсталиране на уеб проследяване .

Продуктов фийд

2. Създайте източник на данни. Препоръчващият алгоритъм използва източници на данни, за да определи кои продукти да бъдат показвани. Източникът на данни представлява връзката между продуктовия фийд и имейл продуктовите препоръки. Докато продуктовият фийд е общ списък на всички продукти в уебсайта, източникът на данни определя какъв точно тип препоръки (най-продавани, намаление в цената и др.) и какъв брой продукти ще се показват в конкретни имейли.

Източникът на данни се създава директно в системата на Yespo, като се избира от наличните алгоритми, чиято стойност се обновява постоянно. Могат да се създават няколко източника на данни за различни типове имейли.

Алгоритми за източници на данни

3. Създайте шаблон с динамични блокове или използвайте готови. За да вмъкнете необходимите данни от източниците на данни в имейлите, е нужно да използвате динамични блокове с конфигурирани параметри. Параметърът прехвърля информация за конкретния продукт. В системата на Yespo стандартните параметри са изображение, име на продукта и цена, но можете да добавяте и конфигурирате собствени (например стара цена).



Ето как изглежда готов шаблон с динамични блокове. Можете да го използвате изцяло или да запазите отделни блокове или контейнери като модул и да ги използвате в бъдещи имейли. В момента на стартиране на кампанията системата автоматично ще попълни картите с данни от уебсайта, така че получателите ще виждат само релевантна информация.

Изоставен шаблон за коментари с динамични блокове

Можете да редактирате дизайна на шаблона или на отделни негови елементи, включително динамичните блокове, както пожелаете. Въпреки това при дизайна е препоръчително да се съобразите с визията на картите в уебсайта, така че след вмъкването цялото оформление да изглежда хармонично.

4. Свържете източник на данни с блоковете. Необходимо е да зададете източника на данни към съответните блокове, за да може системата да знае кои продукти да показва във всяка карта. Процедурата е сравнително лесна: кликнете върху лентата с желания блок (You recently viewed), отворете Code editor и намерете в кода реда #foreach($!item in $!data.get('history')) за този блок.

Редактор на код

Въведете името на своя източник на данни вместо стойността в скобите.

Задаване на нов източник на данни

След това конфигурирайте параметрите за всеки продукт в блока с препоръки и това е всичко — вашият имейл е готов за изпращане.

Прочетете по-подробни инструкции как да добавяте блокове с препоръки за продукти към имейли.

4 съвета за повишаване на CTR с продуктови препоръки

Сега нека споделим няколко препоръки, за да можете да прилагате динамичен имейл маркетинг към съществуващи клиенти и да създавате безупречни блокове с препоръки.

Ето как да увеличите ефективността на имейл продуктовите си препоръки:

Съвет 1. Показвайте само няколко продукта в блок

Избягвайте добавянето на твърде много артикули в един блок с препоръки. В противен случай можете да объркате получателите на имейла.

Product showcase

За да откриете оптималния брой препоръки, създайте няколко теста и показвайте блокове с различен размер на различни аудитории.

Съвет 2. Използвайте cross-sell и upsell внимателно

Различните типове имейли изискват различни техники за продажба. Нека разгледаме пример с продуктови препоръки в имейл за изоставена количка.

Ако добавите продукти, които са по-скъпи от тези, които клиентът е изоставил, има голяма вероятност блокът да не ви помогне да увеличите продажбите. Когато става въпрос за предложения в имейл за потвърждение на поръчка, cross-sell е добър начин да покажете свързани или допълващи се продукти.

Съвет 3. Оживете имейлите си с визуално съдържание

Хората гледат повече видео от всякога. Затова видео имейл маркетингът става все по-популярен за увеличаване на продажбите и конверсиите. Компаниите добавят видеа в имейлите по много причини, една от които е да привлекат повече внимание към продуктовите препоръки.

Имейли с визуално съдържание

Хората гледат повече видео от всякога. Затова видео имейл маркетингът става все по-популярен за увеличаване на продажбите и конверсиите. Компаниите добавят видеа в имейлите по много причини, една от които е да привлекат повече внимание към продуктовите препоръки.

Съвет 4. Разнообразявайте заглавията си

Когато избирате заглавие за блока с препоръки, опитайте се да се отдалечите от традиционни фрази като „Какво харесват клиентите“, „Може да ви хареса“ и „Хората също разглеждат“, дори и те да работят доста добре.

Разнообразни заглавия

Персонализирайте тези словосъчетания според продуктите, които добавяте, потребителите, които ги купуват, и други специфични фактори.

Колкото по-често аудиторията ви вижда персонализирани имейл продуктови препоръки, които отговарят на текущите ѝ нужди, толкова по-голям ще бъде откликът. Използвайте ги за промоции, upsell, cross-sell и повторно ангажиране, за да превръщате потенциални клиенти в реални, да насърчавате завършването на планираната покупка и да увеличавате средната стойност на поръчката. Успешните имейл продуктови препоръки изискват непрекъснато усъвършенстване.

Експериментирайте с алгоритмите за препоръки, позиционирането и визията на картите, както и с броя на продуктите. Реакцията на аудиторията ще бъде най-доброто доказателство, че се движите в правилната посока.

*Източник:

Тази статия е заимствана от блога на нашите партньори Yespo - Оmnichannel платформа за обработка на клиентски данни (CDP). Следете Netpeak Journal, за да се запознаете и със следващите статии от нашата поредица, посветена на платформата.

Често задавани въпроси