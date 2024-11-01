Велислава Узунова

Дата на регистрация 2024
Роля:
CRM Marketing Specialist
Местоживеене:
Bulgaria, Varna
Информация за себе си:
Велислава Узунова е CRM Marketing Specialist в Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner от Януари 2024г. Завършва Management with Marketing в Robert Gordon University в Абърдийн, Шотландия. С почти три години опит в дигиталния маркетинг, Велислава притежава значителен опит и знания в областта. В CRM отдела тя ръководи проекти в разнообразни индустрии, включително козметични продукти, онлайн аптеки, хранителни добавки и стоки за бита. Велислава е изключително мотивирана и се стреми към постоянно усъвършенстване и усвояване на нови знания.

Business Development
Case Studies
CRM marketing
5167 0
Февруарски триумф: как надминахме резултатите на най-силния промоционален месец и продължихме нагоре
Business Development
Case Studies
CRM marketing
4418 0
Как един транзакционен имейл донесе средно 8% допълнителни приходи: case study за Revita.bg
CRM marketing
6300 3
Как имейл маркетингът може да увеличи продажбите ви с до 20%: препоръки за онлайн магазини
Aналитика
CRM marketing
Google Analytics 4
2386 2
Как да създадем UTM тагове за имейл маркетинг в GA4 и как да ги анализираме
CRM marketing
4258 3
Иновативни идеи за pop-ъпи, които привличат вниманието на посетителите
