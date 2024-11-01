Информация за себе си:

Велислава Узунова е CRM Marketing Specialist в Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner от Януари 2024г. Завършва Management with Marketing в Robert Gordon University в Абърдийн, Шотландия. С почти три години опит в дигиталния маркетинг, Велислава притежава значителен опит и знания в областта. В CRM отдела тя ръководи проекти в разнообразни индустрии, включително козметични продукти, онлайн аптеки, хранителни добавки и стоки за бита. Велислава е изключително мотивирана и се стреми към постоянно усъвършенстване и усвояване на нови знания.