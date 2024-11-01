Blog
Google Analytics 4
Изчисляване на revenue от търсенията във вътрешната търсачка на сайта: стъпка по стъпка
Google Analytics 4
преди година
23
Zdravka Paneva
1097
3
0
Какво представлява кохортният анализ и какви ползи за бизнеса ни може да донесе той
Google Analytics 4
преди година
23
Zdravka Paneva
1348
3
0
Как да анализирате органичния трафик в Google Analytics 4
Google Analytics 4
преди година
33
Kenan Ismet
3836
19
0
Персонализирани отчети в Google Analytics 4 за успешни маркетолози
Google Analytics 4
преди година
25
Antonina Kiriyakova
3485
2
0
Как да създадем UTM тагове за имейл маркетинг в GA4 и как да ги анализираме
Google Analytics 4
преди година
20
Велислава Узунова
2091
2
0
Стъпка по стъпка: как да следим кликове върху връзки с Google Tag Manager
Google Analytics 4
преди година
10
Gabriela Georgieva
1338
3
0
Стандартни отчети vs. изследвания в Google Analytics 4: възможности, ограничения и кое да използваме
Google Analytics 4
преди година
22
Gabriela Georgieva
1324
2
0
Неразпределен трафик в Google Analytics 4: какво представлява и как да го избегнете?
Google Analytics 4
преди година
22
Nikolay Galinov
7072
49
0
Data Filters в Google Analytics 4: как да ги конфигурираме правилно
Google Analytics 4
преди година
17
Nikolay Galinov
2507
29
0
Бързо и лесно: създаване на Custom Events в Google Analytics 4 чрез Google Tag Manager
Google Analytics 4
преди година
12
Stanislav Vladimirov
4241
4
0
Анализ на трафика от социални медии и правилно разпределяне по канали в Google Analytics 4
Google Analytics 4
преди година
16
Darin Yordanov
6629
4
0
Exit rate анализ и как може да ни бъде полезен
Google Analytics 4
преди година
17
Darin Yordanov
2829
6
0
Ръководство: модерен подход за създаване на електронна търговия в Google Analytics 4 чрез Google Tag Manager
Google Analytics 4
преди 2 години
17
Stanislav Vladimirov
2759
11
0
Как да импортираме данни от таблица в Google Analytics 4? Пример с разхода от Facebook Ads
Google Analytics 4
преди 2 години
15
Nansi Savova
3510
0
0
Проследяване на рекламния трафик от Facebook в Google Analytics 4 чрез UTM-параметри
Google Analytics 4
преди 2 години
13
Martin Lanev
33265
65
0
Всички данни в един отчет - как да свържем Looker Studio с различни платформи
Google Analytics 4
преди 2 години
10
Antonina Kiriyakova
2946
27
0
Empty Search Tracking посредством Google Tag Manager
Google Analytics 4
преди 2 години
12
Yoanna Petrova
3615
21
0
Покажи повече