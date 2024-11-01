Google Analytics 4

Изчисляване на revenue от търсенията във вътрешната търсачка на сайта: стъпка по стъпка
преди година 23
Zdravka Paneva
1097 3
Какво представлява кохортният анализ и какви ползи за бизнеса ни може да донесе той
преди година 23
Zdravka Paneva
1348 3
Как да анализирате органичния трафик в Google Analytics 4
преди година 33
Kenan Ismet
3836 19
Персонализирани отчети в Google Analytics 4 за успешни маркетолози
преди година 25
Antonina Kiriyakova
3485 2
Как да създадем UTM тагове за имейл маркетинг в GA4 и как да ги анализираме
преди година 20
Велислава Узунова
2091 2
Стъпка по стъпка: как да следим кликове върху връзки с Google Tag Manager
преди година 10
Gabriela Georgieva
1338 3
Стандартни отчети vs. изследвания в Google Analytics 4: възможности, ограничения и кое да използваме
преди година 22
Gabriela Georgieva
1324 2
Неразпределен трафик в Google Analytics 4: какво представлява и как да го избегнете?
преди година 22
Nikolay Galinov
7072 49
Data Filters в Google Analytics 4: как да ги конфигурираме правилно
преди година 17
Nikolay Galinov
2507 29
Бързо и лесно: създаване на Custom Events в Google Analytics 4 чрез Google Tag Manager
преди година 12
Stanislav Vladimirov
4241 4
Анализ на трафика от социални медии и правилно разпределяне по канали в Google Analytics 4
преди година 16
Darin Yordanov
6629 4
Exit rate анализ и как може да ни бъде полезен
преди година 17
Darin Yordanov
2829 6
Ръководство: модерен подход за създаване на електронна търговия в Google Analytics 4 чрез Google Tag Manager
преди 2 години 17
Stanislav Vladimirov
2759 11
Как да импортираме данни от таблица в Google Analytics 4? Пример с разхода от Facebook Ads
преди 2 години 15
Nansi Savova
3510 0
Проследяване на рекламния трафик от Facebook в Google Analytics 4 чрез UTM-параметри
преди 2 години 13
Martin Lanev
33265 65
Всички данни в един отчет - как да свържем Looker Studio с различни платформи
преди 2 години 10
Antonina Kiriyakova
2946 27
Empty Search Tracking посредством Google Tag Manager
преди 2 години 12
Yoanna Petrova
3615 21
