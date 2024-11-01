Martin Lanev

Информация за себе си:

Performance Marketing специалист в екипа на Netpeak България от 2022 година насам. Притежава бакалавърска степен по специалност “Туризъм” от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, но по душа е маркетолог. След като завършва успешно SEO & SEM курсовете в SoftUni Digital, от 2021 година започва да се занимава с реклама в Google и Facebook, като придобива сертификати Google Ads Search & Display и Google Analytics 4. Към момента работи по eCommerce и lead generation проекти от различни сфери - луксозни стоки, авточасти, туристически услуги и много други.