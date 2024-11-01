Martin Lanev

Дата на регистрация 2023
Роля:
PPC Specialist
Компания:
Netpeak Bulgaria
Информация за себе си:
Performance Marketing специалист в екипа на Netpeak България от 2022 година насам. Притежава бакалавърска степен по специалност “Туризъм” от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, но по душа е маркетолог. След като завършва успешно SEO & SEM курсовете в SoftUni Digital, от 2021 година започва да се занимава с реклама в Google и Facebook, като придобива сертификати Google Ads Search & Display и Google Analytics 4. Към момента работи по eCommerce и lead generation проекти от различни сфери - луксозни стоки, авточасти, туристически услуги и много други.

Всички статии

PPC
Case Studies
1050 0
Как едно кратко видео удвои продажбите: банер vs. видео във Facebook
PPC
Case Studies
PPC
Маркетинг
7540 18
Consent mode, който промени рекламирането през 2024
PPC
Маркетинг
PPC
3754 10
Как да изтеглим данни от Facebook в Google Sheets?
PPC
PPC
Aналитика
Google Analytics 4
33494 65
Проследяване на рекламния трафик от Facebook в Google Analytics 4 чрез UTM-параметри
PPC
Aналитика
Google Analytics 4
