Nansi Savova

Дата на регистрация 2023
Роля:
PPC Specialist
Компания:
Netpeak Bulgaria
Информация за себе си:
Нанси е част от PPC екипа на Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner от 2022 година. Завършва "Връзки с обществеността" в СУ "Св. Климент Охридски". Има дългогодишен интерес в сферата на рекламата, като продължава своето професионално развитие в областта на онлайн рекламата. Притежава опит в създаването, управлението и оптимизирането на рекламни кампании за различни бизнеси във Facebook и Google Ads.

Всички статии

PPC
4805 8
От нула до старт: създаване на кампания в Google Ads Мрежата за Търсене
PPC
Google Analytics 4
3654 0
Как да импортираме данни от таблица в Google Analytics 4? Пример с разхода от Facebook Ads
PPC
Маркетинг
4755 19
How-to: насочване по език в Google Ads и Facebook Ads през 2023
