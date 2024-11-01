Nansi Savova
Дата на регистрация 2023
Роля:
PPC Specialist
Компания:
Netpeak Bulgaria
Информация за себе си:
Нанси е част от PPC екипа на Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner от 2022 година. Завършва "Връзки с обществеността" в СУ "Св. Климент Охридски". Има дългогодишен интерес в сферата на рекламата, като продължава своето професионално развитие в областта на онлайн рекламата. Притежава опит в създаването, управлението и оптимизирането на рекламни кампании за различни бизнеси във Facebook и Google Ads.