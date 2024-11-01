Stanislav Vladimirov

Информация за себе си:

Станислав Владимиров е performance маркетинг специалист в екипа на Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner от 2022 година насам, като кариерата му в дигиталния маркетинг стартира преди 4 години. Изготвя и управлява стратегии за проекти в различни области - дентална медицина, дрехи, обувки, строителни материали, техника, хранителни добавки и други. Има опит на различните пазари за eCommerce като - България, Гърция, Франция, Англия, Германия, Полша и още държави в Европа. Официално сертифициран за Google Search & Display от Google.