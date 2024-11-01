Stanislav Vladimirov

Stanislav Vladimirov

Дата на регистрация 2022
Роля:
PPC Specialist at Netpeak Bulgaria
Компания:
Netpeak Bulgaria
Информация за себе си:
Станислав Владимиров е performance маркетинг специалист в екипа на Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner от 2022 година насам, като кариерата му в дигиталния маркетинг стартира преди 4 години. Изготвя и управлява стратегии за проекти в различни области - дентална медицина, дрехи, обувки, строителни материали, техника, хранителни добавки и други. Има опит на различните пазари за eCommerce като - България, Гърция, Франция, Англия, Германия, Полша и още държави в Европа. Официално сертифициран за Google Search & Display от Google.

Всички статии

PPC
Business Development
Case Studies
eCommerce
7971 2
Утрояване на приходите: 303% ръст през 2024. Успешна експанзия към Румъния и Гърция
Aналитика
Google Analytics 4
4496 4
Бързо и лесно: създаване на Custom Events в Google Analytics 4 чрез Google Tag Manager
PPC
Facebook Ads
4950 2
Ръководство: свързване на Meta Pixel и създаване на събития чрез Google Tag Manager
Aналитика
Google Analytics 4
2954 11
Ръководство: модерен подход за създаване на електронна търговия в Google Analytics 4 чрез Google Tag Manager
Aналитика
2538 2
Google Tag Manager Variables: повече данни за потребителите и персонализиранa комуникация
Маркетинг
Facebook Ads
SMM
3792 24
Metaverse: E-търговия, приготви се!
