Kenan Ismet

Дата на регистрация 2023
Роля:
SEO specialist
Компания:
Netpeak Bulgaria
Информация за себе си:
Кенан Исмет е SEO специалист в Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner от началото на 2022 година. Започва да се интересува и осъзнава потенциала на SEO след работа по свои лични проекти. Успешно завършва цялостната програма по дигитален маркетинг на SoftUni Digital. В Netpeak работи по техническата оптимизация и създаването на SEO съдържание, както за едни от най-големите български брандове, така и по чуждестранни проекти.

SEO
Aналитика
Google Analytics 4
4255 19
Как да анализирате органичния трафик в Google Analytics 4
SEO
Aналитика
4660 26
Как да свържете Google Analytics 4 с Google Search Console?
SEO
AI Маркетинг
69601 85
Топ 5 идеи и примери за използване на ChatGPT в SEO
SEO
61864 98
Interaction to Next Paint - новата метрика на Core Web Vitals и какво трябва да знаем за нея
