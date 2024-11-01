Kenan Ismet

Информация за себе си:

Кенан Исмет е SEO специалист в Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner от началото на 2022 година. Започва да се интересува и осъзнава потенциала на SEO след работа по свои лични проекти. Успешно завършва цялостната програма по дигитален маркетинг на SoftUni Digital. В Netpeak работи по техническата оптимизация и създаването на SEO съдържание, както за едни от най-големите български брандове, така и по чуждестранни проекти.