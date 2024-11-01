Полина Цветкова

Полина Цветкова

Дата на регистрация 2024
Роля:
CRM Specialist
Информация за себе си:
Полина Цветкова е CRM Marketing Specialist в Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner от 2024г. Завършва Marketing Fundamentals програмата на SoftUni Digital през 2021г. и бакалавър "Дигитални медии и ПР" в ИУ-Варна през 2023г. Мотивирана в желанието си да изгради успешна кариера, тя развива и усъвършенства знанията си в CRM отдела, където работи по разнообразни проекти в сферата на козметиката, модата, хранителните добавки и други

Всички статии

CRM marketing
6830 0
Email маркетинг, достъпен за всички: какво трябва да знаете за EAA преди 28 юни 2025 г.
CRM marketing
Case Studies
CRM marketing
4494 0
Когато търсенията диктуват съдържанието: как да използвате Google Trends в имейл маркетинг кампаниите си
CRM marketing
CRM marketing
3902 6
Mobile-first дизайн в имейл кампаниите: защо е важен и как да го приложим ефективно
Маркетинг
CRM marketing
2895 5
Техники за измерване и анализ на емоционалната ангажираност в имейл маркетинга
