Полина Цветкова
Дата на регистрация 2024
Роля:
CRM Specialist
Информация за себе си:
Полина Цветкова е CRM Marketing Specialist в Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner от 2024г. Завършва Marketing Fundamentals програмата на SoftUni Digital през 2021г. и бакалавър "Дигитални медии и ПР" в ИУ-Варна през 2023г. Мотивирана в желанието си да изгради успешна кариера, тя развива и усъвършенства знанията си в CRM отдела, където работи по разнообразни проекти в сферата на козметиката, модата, хранителните добавки и други