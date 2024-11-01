Kristina Radeva

Информация за себе си:

Кристина се занимава с дигитален маркетинг от 2016г. Кариерата ѝ стартира в Netpeak, като преди това има опит в работата с клиент в e-commerce проект, който оперира на повече от 7 пазара. Стартира нa позиция Project manager в Netpeak и ръководи едни от най-големите ecommerce проекти в най-различни сфери, сред които Техномаркет, Ozone, Domko и Mania. От 2020 година насам е Project Manager Team Lead и ръководи екип от 5 Project мениджъри. Изнася лекции и курсове по дигитален маркетинг в SoftUni Digital и IAB Bulgaria.