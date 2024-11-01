Kristian Dimitrov

Kristian Dimitrov

Дата на регистрация 2018
Роля:
Middle PPC Specialist at Team #3
Компания:
Netpeak
Информация за себе си:
Кристиан Димитров навлиза в дигиталния бранш една година след Google. През 1999 г. създава порталa и форум за IT новости SetCombG.com. През годините основава редица специализирани страници като AlekDimitrov.com, Klasirane.com, 360snimki.com. Тясно с PPC и SEO стратегии се занимава от 8 години. В Netpeak България заема длъжността PPC специалист. Сертифициран Google Analytics и Google Ads специалист, Trusted by Google Street View фотограф. Работил е както в агенции, така и като In-House експерт.

Всички статии

PPC
Case Studies
eCommerce
5453 3
Кейс: Microsoft Ads - добавихме 9% приход за най-големия ни клиент в автомобилната ниша
PPC
Case Studies
eCommerce
Кейс: Microsoft Ads - добавихме 9% приход за най-големия ни клиент в автомобилната ниша
5453 3
PPC
Маркетинг
6201 34
First-party потребителски данни - да нахраним Google Ads чрез Еnhanced конверсия, за да ни се отблагодари с повишена ефективност
PPC
Маркетинг
First-party потребителски данни - да нахраним Google Ads чрез Еnhanced конверсия, за да ни се отблагодари с повишена ефективност
6201 34
PPC
6113 55
Netpeak CSS: Оптимизация на Shopping рекламата - Mодерно скалиране и върхова ефективност
PPC
Netpeak CSS: Оптимизация на Shopping рекламата - Mодерно скалиране и върхова ефективност
6113 55
PPC
Маркетинг
7083 94
Google Free Product Listings: безплатен трафик и приходи за вашия онлайн магазин
PPC
Маркетинг
Google Free Product Listings: безплатен трафик и приходи за вашия онлайн магазин
7083 94
PPC
Маркетинг
5443 75
Shopping реклама и Google Merchant Center
PPC
Маркетинг
Shopping реклама и Google Merchant Center
5443 75
PPC
Маркетинг
7002 5
Маркетинг без медиен план?
PPC
Маркетинг
Маркетинг без медиен план?
7002 5
Aналитика
6531 10
Отчитане на транзакции от бързи поръчки в Google Analytics: настройка на подобрена електронна търговия за минути
Aналитика
Отчитане на транзакции от бързи поръчки в Google Analytics: настройка на подобрена електронна търговия за минути
6531 10