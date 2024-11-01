Kristian Dimitrov
Дата на регистрация 2018
Роля:
Middle PPC Specialist at Team #3
Компания:
Netpeak
Информация за себе си:
Кристиан Димитров навлиза в дигиталния бранш една година след Google. През 1999 г. създава порталa и форум за IT новости SetCombG.com. През годините основава редица специализирани страници като AlekDimitrov.com, Klasirane.com, 360snimki.com. Тясно с PPC и SEO стратегии се занимава от 8 години. В Netpeak България заема длъжността PPC специалист. Сертифициран Google Analytics и Google Ads специалист, Trusted by Google Street View фотограф. Работил е както в агенции, така и като In-House експерт.