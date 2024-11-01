Gennadiy Vorobyov

Gennadiy Vorobyov

Дата на регистрация 2016
Роля:
CEO of Netpeak Bulgaria
Компания:
Netpeak
Местоживеене:
Bulgaria, Sofia
Информация за себе си:
Геннадий е Co-Founder & CEO на Netpeak Bulgaria – Performance digital marketing агенция, част от FRACTAL. Организатор на една от най-големите конференции за дигитален маркетинг в България – ежегодната Online Advertising Conference. Съосновател на медийния проект „Бесарабски фронт“, създаден с цел борба срещу руската пропаганда. Дългогодишен преподаватeл в цялостната програма по дигитален маркетинг на Softuni Digital от самото й създаване. Co-founder на Ringostat Bulgaria.

Всички статии

Маркетинг
eCommerce
3273 15
Какъв е правилният маркетинг за действащ бизнес, който иска да изкачи ново ниво?
Маркетинг
eCommerce
PPC
Маркетинг
11012 120
Статистика за цената за клик в Google Ads и Facebook Ads през 2020
PPC
Маркетинг
Инсайд
10694 28
Снощи разбрахме, че сме големи
Инсайд
SEO
Маркетинг
6983 6
Защо SEO в агенциите струва скъпо — подробен отговор за клиенти
SEO
Маркетинг
Маркетинг
Инсайд
7594 1
Кое е по-добре за SEO и PPC: наемане на онлайн маркетинг агенция или създаване на собствен екип?
Маркетинг
Инсайд
Събития
eCommerce
5242 1
Конференция Online Advertising 2017: SEO, PPC, Mobile, Ecommerce и много други
Събития
eCommerce
Маркетинг
Инсайд
5338 19
Бивш гуглър за показателя за качество
Маркетинг
Инсайд
Case Studies
eCommerce
6994 28
SEO кейс с ROI 420% в категория Мебели
Case Studies
eCommerce
Маркетинг
Инсайд
321796 40
Optimization.bg става Netpeak Bulgaria — технологии и ноу-хау в SEO и PPC за български бизнес
Маркетинг
Инсайд
SEO
Маркетинг
7102 13
Модели ценообразуване в SEO
SEO
Маркетинг
SEO
Case Studies
6235 47
Кейс: Безплатен SEO одит на информационен сайт
SEO
Case Studies
Покажи повече