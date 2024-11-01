Gennadiy Vorobyov
Дата на регистрация 2016
Роля:
CEO of Netpeak Bulgaria
Компания:
Netpeak
Местоживеене:
Bulgaria, Sofia
Информация за себе си:
Геннадий е Co-Founder & CEO на Netpeak Bulgaria – Performance digital marketing агенция, част от FRACTAL. Организатор на една от най-големите конференции за дигитален маркетинг в България – ежегодната Online Advertising Conference. Съосновател на медийния проект „Бесарабски фронт“, създаден с цел борба срещу руската пропаганда. Дългогодишен преподаватeл в цялостната програма по дигитален маркетинг на Softuni Digital от самото й създаване. Co-founder на Ringostat Bulgaria.
