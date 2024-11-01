Nikolay Kolev

PPC
Business Development
Маркетинг
3020 1
Netpeak Bulgaria Black Friday 2024 Factsheet: малки рекорди - кампании и статистика
PPC
Facebook Ads
AI Маркетинг
6198 5
Как да използваме ChatGPT във Facebook Ads?
PPC
AI Маркетинг
4855 2
Практически подходи за използване на ChatGPT в Google Ads - идеи и ограничения
Aналитика
Google Analytics 4
9051 36
Как да теглим данни от GA4 към Google Sheets напълно автоматично?
PPC
Case Studies
9674 103
Кейс: Netpeak и Mr. Bricolage — как постигнахме устойчив рентабилен ръст чрез Google Ads
PPC
Маркетинг
9275 104
Как Facebook решава какво да видите?
PPC
8072 84
Data Exclusion или автоматични стратегии на Google, когато сайтът се срине
PPC
Маркетинг
8518 95
Click fraud - всичко, което трябва да знаете за измамите с кликове
PPC
Инсайд
6327 104
Как специалистите по PPC реклама могат да подобрят своите Soft Skills
PPC
Aналитика
5529 45
Как да си улесните живота с персонализирани отчети в Google Analytics
Aналитика
Google Analytics 4
6595 86
Основни разлики между Google Analytics 4 (GA4) и Universal Analytics (UA)
