Blog
Запази среща
Изпрати заявка
Nikolay Kolev
Дата на регистрация 2016
Роля:
Middle PPC Specialist at Team #3
Компания:
Netpeak
Местоживеене:
Bulgaria, Sofia
Всички статии
PPC
Business Development
Маркетинг
3020
Netpeak Bulgaria Black Friday 2024 Factsheet: малки рекорди - кампании и статистика
Netpeak Bulgaria Black Friday 2024 Factsheet: малки рекорди - кампании и статистика
PPC
6198
Как да използваме ChatGPT във Facebook Ads?
PPC
Как да използваме ChatGPT във Facebook Ads?
PPC
4855
Практически подходи за използване на ChatGPT в Google Ads - идеи и ограничения
PPC
Практически подходи за използване на ChatGPT в Google Ads - идеи и ограничения
Aналитика
9051
Как да теглим данни от GA4 към Google Sheets напълно автоматично?
Aналитика
Как да теглим данни от GA4 към Google Sheets напълно автоматично?
PPC
9674
Кейс: Netpeak и Mr. Bricolage — как постигнахме устойчив рентабилен ръст чрез Google Ads
PPC
Кейс: Netpeak и Mr. Bricolage — как постигнахме устойчив рентабилен ръст чрез Google Ads
PPC
9275
Как Facebook решава какво да видите?
PPC
Как Facebook решава какво да видите?
PPC
8072
Data Exclusion или автоматични стратегии на Google, когато сайтът се срине
PPC
PPC
8518
Click fraud - всичко, което трябва да знаете за измамите с кликове
PPC
Click fraud - всичко, което трябва да знаете за измамите с кликове
PPC
6327
Как специалистите по PPC реклама могат да подобрят своите Soft Skills
PPC
Как специалистите по PPC реклама могат да подобрят своите Soft Skills
PPC
5529
Как да си улесните живота с персонализирани отчети в Google Analytics
PPC
Как да си улесните живота с персонализирани отчети в Google Analytics
Aналитика
6595
Основни разлики между Google Analytics 4 (GA4) и Universal Analytics (UA)
Aналитика
Основни разлики между Google Analytics 4 (GA4) и Universal Analytics (UA)
