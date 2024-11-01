Natalia Stoyanova
Дата на регистрация 2018
Роля:
PPC Specialist
Компания:
Netpeak
Информация за себе си:
Наталия Стоянова изучава Public Relations в Софийски Университет. Започва кариера в областта на дигиталния маркетинг в софтуерна компания, а от 2018 г. насам е част от Netpeak. Изготвя и управлява performance-ориентирани дигитални стратегии предимно за E-commerce проекти в различни области - мода, обзавеждане, техника и др. През 2019 г. е сред финалистите на Google Premier Partner Awards в категория Search Excellence, а през 2020 г. е сертифициран Smart Bidding trainer от Google.