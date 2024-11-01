Natalia Stoyanova

Дата на регистрация 2018
Роля:
PPC Specialist
Компания:
Netpeak
Информация за себе си:
Наталия Стоянова изучава Public Relations в Софийски Университет. Започва кариера в областта на дигиталния маркетинг в софтуерна компания, а от 2018 г. насам е част от Netpeak. Изготвя и управлява performance-ориентирани дигитални стратегии предимно за E-commerce проекти в различни области - мода, обзавеждане, техника и др. През 2019 г. е сред финалистите на Google Premier Partner Awards в категория Search Excellence, а през 2020 г. е сертифициран Smart Bidding trainer от Google.

Всички статии

Case Studies
eCommerce
6010 35
Cross-border - подобряване на ROAS и над 100% ръст в онлайн прихода на чужди пазари (US, UK, DE, FR)
SMM
9944 99
Нов инструмент от YouTube за създаване на рекламно видео. Безплатен
Маркетинг
SMM
10544 84
Още подценявате видеото? Запознайте се с YouTube for Action
PPC
Маркетинг
8878 20
Facebook Creаtive Tools: докъде може да стигнете с динамичните продуктови реклами
