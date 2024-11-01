Dobromir Genov

Dobromir Genov

Дата на регистрация 2017
Роля:
Middle PPC Specialist at Team #3
Компания:
Netpeak
Местоживеене:
Bulgaria, Sofia

Всички статии

PPC
Case Studies
10050 114
Кейс: Модерни похвати за по-добри резултати — как повишихме 2 пъти стойността на транзакциите със същия разход
PPC
Case Studies
Кейс: Модерни похвати за по-добри резултати — как повишихме 2 пъти стойността на транзакциите със същия разход
10050 114
PPC
Aналитика
10235 70
9 готови дашборда за маркетолозите в Data Studio
PPC
Aналитика
9 готови дашборда за маркетолозите в Data Studio
10235 70
PPC
eCommerce
4765 82
Продавайте успешно на нови пазари с Facebook Cross-Border for Business
PPC
eCommerce
Продавайте успешно на нови пазари с Facebook Cross-Border for Business
4765 82
PPC
Маркетинг
5394 75
“Как да стана еднорог” и още от най-шантавите думи за търсене през 2020-та
PPC
Маркетинг
“Как да стана еднорог” и още от най-шантавите думи за търсене през 2020-та
5394 75
Маркетинг
SMM
6699 50
8 идеи за видео в Instagram, с което да изпъкнете
Маркетинг
SMM
8 идеи за видео в Instagram, с което да изпъкнете
6699 50
PPC
Маркетинг
5812 135
Най-трудният PPC тест за всички времена
PPC
Маркетинг
Най-трудният PPC тест за всички времена
5812 135
PPC
Маркетинг
4443 88
Не просто PPC тест за средно напреднали
PPC
Маркетинг
Не просто PPC тест за средно напреднали
4443 88
PPC
Маркетинг
7108 261
PPC тест за начинаещи
PPC
Маркетинг
PPC тест за начинаещи
7108 261
PPC
Маркетинг
8897 104
“Таймер за време”, “Бой с тротинетки” и още 100+ от най-шантавите думи за търсене на 2019-та
PPC
Маркетинг
“Таймер за време”, “Бой с тротинетки” и още 100+ от най-шантавите думи за търсене на 2019-та
8897 104
PPC
Маркетинг
5077 46
Най-бързият начин да спрем да показваме реклами в мобилни приложения в Google Ads
PPC
Маркетинг
Най-бързият начин да спрем да показваме реклами в мобилни приложения в Google Ads
5077 46
PPC
Маркетинг
13593 56
15 идеи за ремаркетинг аудитории, които да таргетираме в Google Ads
PPC
Маркетинг
15 идеи за ремаркетинг аудитории, които да таргетираме в Google Ads
13593 56
Покажи повече