Jessica Stoilkova

Jessica Stoilkova

Дата на регистрация 2020
Роля:
Marketing Manager
Компания:
Netpeak
Информация за себе си:
Джесика е Маркетинг мениджър на Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner агенция от 2018 година насам. Занимава се с дигитален маркетинг от близо 8 години. Организатор на ежегодната Online Advertising конференция (както и на live изданията) и на Netpeak Friends Day присъствените събития и уебинари. Главен редактор на Netpeak Journal и Operations Manager на Netpeak Alliance - партньорската програма на Netpeak. Отговаря за редица процеси, свързани с развитието и промотирането на разнообразните услуги на агенцията, поддържането на нейното онлайн присъствие, участието в международни конкурси, структурирането на вътрешни маркетинг процеси и др.

Всички статии

Business Development
Маркетинг
Инсайд
88 0
Трима лидери от Netpeak Bulgaria сред Топ 100 Workplace Leaders за 2026 г. на Career Show
Business Development
Маркетинг
Инсайд
Трима лидери от Netpeak Bulgaria сред Топ 100 Workplace Leaders за 2026 г. на Career Show
88 0
Business Development
Маркетинг
CRM marketing
500 0
10 идеи за маркетинг кампании за рожден ден, с която да изненадате клиентите си
Business Development
Маркетинг
CRM marketing
10 идеи за маркетинг кампании за рожден ден, с която да изненадате клиентите си
500 0
AppMarketing
5439 2
Какво е App Store Optimization (ASO) и как да промотираме мобилно приложение
AppMarketing
Какво е App Store Optimization (ASO) и как да промотираме мобилно приложение
5439 2
Маркетинг
CRM marketing
1245 0
How-to: изграждане на 360° коледна маркетинг стратегия за retail сектора
Маркетинг
CRM marketing
How-to: изграждане на 360° коледна маркетинг стратегия за retail сектора
1245 0
Business Development
Маркетинг
Събития
Инсайд
2325 0
Netpeak оглави класацията на „Капитал“ за 2024 г. за водеща дигитална агенция в България
Business Development
Маркетинг
Събития
Инсайд
Netpeak оглави класацията на „Капитал“ за 2024 г. за водеща дигитална агенция в България
2325 0
PPC
Business Development
Маркетинг
Събития
3641 0
NFD: Microsoft Edition – как бизнеса ви да достигне своя „Apollo 11 момент“ чрез Microsoft Advertising
PPC
Business Development
Маркетинг
Събития
NFD: Microsoft Edition – как бизнеса ви да достигне своя „Apollo 11 момент“ чрез Microsoft Advertising
3641 0
SEO
PPC
Business Development
Маркетинг
Събития
CRM marketing
6673 0
Уроците от NFD Euro‑Ready Edition: как да подготвим сайта, рекламите, имейла и цялата комуникация за еврото
SEO
PPC
Business Development
Маркетинг
Събития
CRM marketing
Уроците от NFD Euro‑Ready Edition: как да подготвим сайта, рекламите, имейла и цялата комуникация за еврото
6673 0
Business Development
Маркетинг
Събития
Инсайд
CRM marketing
5065 0
NFD: CRM & Marketing Automation Edition feat. ContactPigeon – когато технологиите заживяха офлайн живот
Business Development
Маркетинг
Събития
Инсайд
CRM marketing
NFD: CRM & Marketing Automation Edition feat. ContactPigeon – когато технологиите заживяха офлайн живот
5065 0
Business Development
Маркетинг
Инсайд
7055 8
Тихият канал с голяма стойност: защо (и как) да влезеш във Viber канала на Netpeak Bulgaria
Business Development
Маркетинг
Инсайд
Тихият канал с голяма стойност: защо (и как) да влезеш във Viber канала на Netpeak Bulgaria
7055 8
Маркетинг
Събития
Инсайд
1927 1
Netpeak Friends Day: Meta Edition – премиум офлайн събитие в София в партньорство с Meta
Маркетинг
Събития
Инсайд
Netpeak Friends Day: Meta Edition – премиум офлайн събитие в София в партньорство с Meta
1927 1
PPC
Business Development
Маркетинг
Инсайд
Facebook Ads
13669 3
Ваучери за 700, 1500 или 2000 лв. за реклама в Google Ads – ексклузивно с Netpeak Bulgaria Premier Google Partner
PPC
Business Development
Маркетинг
Инсайд
Facebook Ads
Ваучери за 700, 1500 или 2000 лв. за реклама в Google Ads – ексклузивно с Netpeak Bulgaria Premier Google Partner
13669 3
Покажи повече