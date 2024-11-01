Jessica Stoilkova

Информация за себе си:

Джесика е Маркетинг мениджър на Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner агенция от 2018 година насам. Занимава се с дигитален маркетинг от близо 8 години. Организатор на ежегодната Online Advertising конференция (както и на live изданията) и на Netpeak Friends Day присъствените събития и уебинари. Главен редактор на Netpeak Journal и Operations Manager на Netpeak Alliance - партньорската програма на Netpeak. Отговаря за редица процеси, свързани с развитието и промотирането на разнообразните услуги на агенцията, поддържането на нейното онлайн присъствие, участието в международни конкурси, структурирането на вътрешни маркетинг процеси и др.