Netpeak Bulgaria получи статут на Microsoft Advertising Elite Partner за 2026

Netpeak Bulgaria официално получи статут Microsoft Advertising Elite Partner за 2026 година. Това е най-високото ниво в Microsoft Advertising Partner Program - програма, която оценява компетентността, управлението на рекламни кампании и резултатите на агенции, работещи с Microsoft Advertising.

Какво представлява Microsoft Advertising Elite Partner

Програмата на Microsoft Advertising е структура от сертификации и нива, които определят степента на експертност и сътрудничество на агенции с платформата. Нивата включват сертификати, нива на партньорство и специални отличия според изпълнението на определени критерии.

Статутът Elite Partner е присъждан само на ограничен брой агенции, които:

демонстрират доказани резултати при управление на акаунти в Microsoft Advertising,

покриват специфични изисквания по сертификация, обем на управлявани инвестиции и ефективност,

поддържат синхрон с best practices според стандарта на Microsoft.

Отношения с Microsoft Advertising

Netpeak Bulgaria е дългогодишен партньор на Microsoft Advertising, с постоянна активност и интегрирани практики в управлението на платените медийни канали на платформата.

Като част от професионалната си работа и обмен на знания в екосистемата на Microsoft, през септември 2025 организирахме и специализираното събитие - Netpeak Friends Day: Microsoft Advertising Edition feat Full AdVantage.

Събитието беше фокусирано върху теми, свързани с Microsoft Advertising и иновациите в дигиталната реклама.

Лектори на събитието бяха:

Zbigniew Nowicki , партньор във FullStack Experts - партньорска агенция на Netpeak по линия на CEE Digital Alliance, в който двете агенции членуват от години. Zbigniew разгледа потенциала на Microsoft Advertising през призмата на вдъхновяваща аналогия с мисията до Луната и обсъди стратегическите предизвикателства и възможности пред маркетолозите.

Николай Колев , Head of PPC в Netpeak Bulgaria, представи анализ на данни от реални кампании, сподели кейсове и успешни практики в управлението на Microsoft Advertising кампании въз основа на клиентски данни с темата "Come back down to Earth. MSA in Netpeak Customer Data, Cases, Failures, Success Stories".

Lucas Gordon, Senior Account Executive & Audience Ads Specialist от Microsoft Advertising, фокусира презентацията си върху Microsoft Display, Native и Video Advertising, включително нови възможности за рекламодатели и спецификите на тези формати.

Тези лекции представиха както стратегически, така и практически подходи за използване на каналите в Microsoft Advertising.

Повече за събитието може да научите тук: https://netpeak.bg/netpeak-friends-day/

Ключови критерии за получаване на статута Elite Partner

За да бъде отличена с Elite Partner статус, всяка агенция трябва да отговаря на редица изисквания, включително:

съответстващи на стандартите резултати от кампании в Microsoft Advertising,

наличие на сертифицирани специалисти за платформата,

изпълнение на минимални годишни обеми и ефективност,

прилагане на препоръчани от Microsoft процеси за управление и оптимизация.

Този статус поставя Netpeak Bulgaria сред агенциите с най-висока степен на партньорство и техническа компетентност в региона.

Практическа стойност за партньорите ни

Полученият статут е индикатор за професионално ниво на работа и предоставя конкретни предимства в ежедневната работа с Microsoft Advertising:

Достъп до разширени ресурси и информация: включително бета функционалности, продуктови ъпдейти и специализирани обучения.

Подобрена оперативна подкрепа: директен контакт с екипите на Microsoft Advertising при решаване на оперативни въпроси и оптимизации.

По-ефективно управление на бюджети: използване на подходи и инструменти, одобрени от Microsoft, за подобряване на ключови метрики по кампании.

Силен фокус върху performance: интегриране на аналитични и оптимизационни практики, базирани на данни.

Къде се вписва Microsoft Advertising в дигиталния микс

Microsoft Advertising осигурява възможност за достигане до аудитории през Bing, Yahoo, MSN и партньорската search мрежа, което допълва присъствието на платформи като Google и социални мрежи. Платформата е част от холистичен подход към платените дигитални канали и предлага допълнителни точки за контакт с потребители при различни етапи от потребителското пътуване.

Предходни отличия и стратегически резултати

Получаването на статут Microsoft Advertising Elite Partner 2026 е естествено продължение на последователното развитие на Netpeak Bulgaria в рамките на партньорството ни с платформата. Това не е първото признание, което получаваме от Microsoft Advertising.

През 2024 г. Netpeak Bulgaria беше отличена с престижната награда Microsoft Advertising Partner Growth Award – признание за изключителни резултати и устойчив ръст по ключови показатели като увеличение на приходите, привличане на нови акаунти (new account acquisition), както и стратегическа експанзия в конкретни индустрии и ниши.

Отличието отразява дългосрочния ни фокус върху performance резултатите, ефективното управление на бюджети и разширяването на присъствието на клиентите ни в нови пазари.

Кейс в автомобилната индустрия

Сред проектите, които допринесоха за това признание, е нашият мащабен кейс в автомобилната ниша, при който чрез стратегическо използване на Microsoft Advertising бяха добавени 9% допълнителни приходи за един от най-големите ни клиенти в сектора.

Резултатът беше постигнат чрез внимателно структурирана стратегия и безпроблемна интеграция на ключови инструменти на Microsoft:

LinkedIn Profile Targeting – използване на LinkedIn данни за по-прецизна сегментация и достигане до релевантни B2B аудитории;

Импортиране на кампании – ефективно прехвърляне и адаптиране на кампании от други рекламни платформи към Microsoft Advertising, което осигури оперативна последователност и оптимизация на времето;

Автоматизирани стратегии за наддаване и ad extensions – внедряване на интелигентни bidding модели и разширения на рекламите за повишаване на релевантността, CTR и общата ефективност на кампаниите;

Фокус върху регионален растеж – стратегическа експанзия в региона на Централна и Източна Европа (CEE), която допринесе за мащабиране на резултатите извън първоначалния пазар.

Кейсът беше реализиран в тясно сътрудничество с нашите партньори от Full Stack Experts, с които работим по проекти в Microsoft Advertising от няколко години.

Съвместната работа, експертният обмен и внедряването на иновативни решения бяха ключови за постигането на устойчиви резултати и за получаването на международното признание.

Допълнителна подкрепа чрез кредитна линия за Microsoft Advertising

Като част от стратегическото си партньорство с Microsoft Advertising Netpeak Bulgaria разполага и с кредитна линия за Microsoft Advertising (MSA), от която могат да се възползват както настоящи клиенти, така и бъдещи партньори.

Тази възможност улеснява стартирането и мащабирането на кампании, подпомага по-гъвкавото управление на рекламните бюджети и създава допълнителни условия за устойчив растеж в рамките на платформата.

Комбинацията от експертно управление, международни отличия, доказани бизнес резултати и финансови инструменти позиционира Netpeak Bulgaria като стратегически партньор за компании, които планират дългосрочно развитие чрез Microsoft Advertising.

Какво означава този статут

Статутът Microsoft Advertising Elite Partner 2026 е отражение на последователно внедряване на стандартизирани процеси за управление на кампании, оптимизация и отчетност.

Той е доказателство за способността на Netpeak Bulgaria да предлага интегрирани решения в контекста на платените дигитални медии и да гарантира контрол върху ефективността на маркетинговите инвестиции на своите партньори.