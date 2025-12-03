Netpeak оглави класацията на „Капитал“ за 2024 г. за водеща дигитална агенция в България

В края на ноември 2025 г. Netpeak зае първо място в годишната класация на „Капитал“ за Най-големите дигитални и творчески агенции, които не са част от комуникационна група. Това признание идва в година, белязана от динамична трансформация в комуникационния сектор и подчертава ролята ни като ключов двигател в развитието на дигиталната икономика в България.

Според официалните данни на „кMarketing Factbook“ на Капитал приходите на Netpeak достигат 53,4 млн. лв. за 2024 г., а ръстът спрямо предходната година е 41% – най-високият в нашата категория.

На фона на пазар, който расте с по-умерени темпове, а част от агенциите дори отбелязват спадове, нашият резултат се откроява като силен и устойчив.

Нагледно класацията:



2024 г. беше година на решителни инвестиции и стратегическа трансформация за Netpeak. В основата на нашето лидерство стои последователната работа по внедряване на технологии и автоматизирани процеси, които подобриха ефективността и качеството на услугите.

През 2024 г. (продължавайки и през 2025 г.) година в Netpeak:

внедрихме вътрешни AI решения, които имат за цел да оптимизират редица вътрешни процеси, както и процеси в развитието на нашите услуги - SEO, реклама, копирайтинг, CRM марктинг, изработка на уебсайтове и още;

изградихме собствена технологична инфраструктура;

модернизирахме анализа на данните и отчетността;

въведохме автоматизации, които ускориха работата на ключови екипи.

Успоредно с технологичните инвестиции разширихме портфолиото си от услуги. За да отговорим на нарастващите нужди на бизнеса, добавихме нови направления, които допълват класическите дигитални канали.

Сред тях са:

създаване и обработка на кратки видеа (TikTok, Reels, Shorts)

радио и външна реклама

комплексни омниканални стратегии

вътрешни продуктови решения и AI базирани инструменти





От края на 2024 и в продължение на 2025 г. Netpeak създаде и разработи изцяло нова AI базирана услуга - SKUptura. Това е иновативна услуга за автоматизирано генериране на продуктови описания, създадена специално за онлайн търговци, които искат бързина, качество и мащабируемост.

Вместо дълги часове ръчен копирайтинг, ние превръщаме този процес в интелигентен data pipeline, базиран на мултиагентна AI система.

Чрез услугата SKUптура Netpeak дава на eCommerce бизнеса инструмент, който трансформира трудоемкия копирайтинг в автоматизиран процес – бърз, прозрачен и печеливш.

Консистентното инвестиране в нови продукти и услуги ни позволява да предоставяме на клиентите още по-интегрирано и цялостно маркетингово обслужване.

Нашият екип също е ключов фактор за този успех.

През 2024 г. Екипът на Netpeak достигна 84 служители, разпределени в трите офиса на компанията - в София, Варна и Стара Загора): това е устойчиво разрастване, което ни позволява да запазим качество, гъвкавост и експертиза в различни направления.

Важно е също да подчертаем, че ръстът в приходите значително изпреварва растежа в обема на екипа, което е индикатор за висока продуктивност и добре оптимизирани процеси.

Силните финансови резултати за годината се отразяват и в нашия принос към българската икономика.

През 2024 г. Netpeak Bulgaria е изплатила общо 2 915 745 лв. под формата на ДДС, корпоративен данък и осигуровки. Това е пряко отражение на мащаба на нашия бизнес и отговорността на агенцията като коректен и устойчив работодател.

Признанието от „Капитал“ и лидерството ни в годишната класация на „kMarketing Factbook“ поставят акцент върху основния въпрос, който стоеше пред сектора през 2024 г., който по една или друга причина продължава да е актуален и днес: „Кое е първото – технологиите или творчеството?”.

Нашият модел показва, че едното не може да съществува без другото. Технологиите ни помагат да ускорим, оптимизираме и мащабираме. Творчеството ни позволява да бъдем релевантни, оригинални и въздействащи. Именно съчетанието между двете стои зад нашия ръст и лидерската ни позиция.





Първото ни място в класацията на „Капитал“ е не само признание, но и ангажимент.



То потвърждава правилната посока на нашата стратегия и усилия. Благодарни сме за доверието на нашите клиенти, за отдадеността на екипа ни и за дългосрочните партньорства, които изграждаме заедно.

През 2025 г. ще продължим да разширяваме технологичните си решения, да оптимизираме услугите си и да въвеждаме иновации, които да поддържат високите стандарти, определящи Netpeak като лидер в дигиталния сектор.