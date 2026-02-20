Трима лидери от Netpeak Bulgaria сред Топ 100 Workplace Leaders за 2026 г. на Career Show

Вече близо десетилетие Netpeak Bulgaria изгражда име на агенция, която комбинира стратегическо мислене, performance експертиза и силна организационна култура. От 2016 година насам развиваме устойчиво бизнеса си, разширяваме портфолиото си от услуги и партньорства и инвестираме целенасочено в хората, процесите и иновациите.

Днес сме екип от млади, амбициозни професионалисти, които вярват в данните, технологиите и смислената работа. Оптимизираме процесите си, внедряваме AI решения, развиваме уменията си чрез платформи като kursove.ai и изграждаме среда, в която инициативността и високите стандарти вървят ръка за ръка.

Именно затова не е изненада, а естествено продължение на усилията ни, че Netpeak Bulgaria продължава да затвърждава позицията си като компания с високи стандарти в лидерството, професионализма и организационната култура.

Тази година трима от нашите лидери бяха отличени като победители в своята категория в престижната класация Career Show – Workplace Leaders 2026, част от селекцията One of Bulgaria’s Top 100 Workplace Leaders:

Аделина Димитрова – Head of HR

Георги Кандев – CMO

Геннадий Воробьов – CEO & Co-Founder на Netpeak Bulgaria

Netpeak Bulgaria е тук от 2016 година – и оттогава не просто сме част от пазара, а активен двигател в него. Като част от международната група FRACTAL (бившата Netpeak Group), съчетаваме глобален опит с локална експертиза и ежедневно помагаме на бизнесите да растат по-умно, по-бързо и по-устойчиво.

За нас дигиталният маркетинг не е просто услуга – той е инструмент за реална бизнес трансформация.

Работим в пълния спектър на performance екосистемата:

SEO / GEO оптимизация, която гарантира видимост в търсачките и в локалните пазари - така клиентите ви ще бъдат намирани не само онлайн, а там, където има търсене;

която гарантира видимост в търсачките и в локалните пазари - така клиентите ви ще бъдат намирани не само онлайн, а там, където има търсене; PPC и performance кампании с ясен фокус върху резултатите;

с ясен фокус върху резултатите; Email маркетинг и CRM автоматизации – стратегии за задържане и развитие на клиентите чрез автоматизирани имейл потоци, сегментации, персонализация и data-driven комуникация;

– стратегии за задържане и развитие на клиентите чрез автоматизирани имейл потоци, сегментации, персонализация и data-driven комуникация; Уеб аналитика и работа с данни, защото решенията трябва да са информирани;

и работа с данни, защото решенията трябва да са информирани; Conversion Rate Optimization (CRO) , за да превръщаме трафика в реален бизнес;

, за да превръщаме трафика в реален бизнес; Дигитална стратегия и консултиране , които дават посока, устойчивост и изграждат разпознаваемост и продажби;

, които дават посока, устойчивост и изграждат разпознаваемост и продажби; WordPress и корпоративна уеб разработка , създавайки бързи, функционални и SEO-ориентирани сайтове;

, създавайки бързи, функционални и SEO-ориентирани сайтове; E-commerce решения и Shopify магазини, изградени за мащабируем растеж;

изградени за мащабируем растеж; Техническа поддръжка и развитие на уебсайтове, защото силното дигитално присъствие изисква постоянна грижа.

Но това, което наистина ни отличава, е начинът, по който работим.

Ние непрекъснато оптимизираме процесите си, защото вярваме, че добрият резултат започва отвътре – със структура, ефективност и яснота.

Имаме млад, амбициозен и свеж екип, който не приема статуквото за даденост. Любопитството, желанието за развитие и експериментаторският дух са част от ДНК-то ни. При нас идеите се чуват, инициативността се насърчава, а растежът е естествен резултат от средата.

Вярваме в прозрачността. Мислим в числа. Действаме стратегически и изграждаме партньорства, които продължават години.

Защото истинският растеж не е еднократна кампания – той е култура.

И точно така работим вече почти десетилетие.

Корпоративна култура с характер

В Netpeak вярваме, че идеите растат, когато има пространство за творчество, експерименти и открит диалог. За нас културата не е празна дума – тя е ежедневие:

Свобода да мислим и да предлагаме решения – всеки глас има значение, независимо дали си junior специалист, или мениджър.

Откритост към грешките – защото в тях често се крият най-ценните уроци.

Жажда за развитие – постоянно учим, обменяме знания и се подкрепяме.

Енергия и позитивизъм, които правят работата не просто задача, а приключение.

Това е духът, който ни отличава – атмосфера, където хората се чувстват вдъхновени да дават най-доброто от себе си.

Визия към бъдещето

Ние не спираме да развиваме процесите си и вярваме в смисъла на иновациите. Затова с интерес и ентусиазъм интегрираме AI и автоматизации на процесите в ежедневието - те дават на екипа ни уменията да работи по-ефективно, креативно и с още по-голяма добавена стойност за партньорите ни.

Това важи с пълна сила и за вътрешно разработената ни платформа kursove.ai – нашият собствен хъб за знание, обучение и развитие в ерата на изкуствения интелект. Платформата е създадена както за вътрешния ни екип, така и за професионалисти и бизнеси, които искат да разберат и приложат AI реално в работата си.

Чрез kursove.ai систематизираме практически знания, споделяме реални use cases от ежедневната ни практика и показваме как AI може да оптимизира маркетинг процеси, анализ на данни, съдържание, автоматизации и стратегическо планиране. Това не е просто теоретична платформа – тя е инструмент, който помага на хората да преминат от „интерес към AI“ към „реално използвам AI“.

За нас kursove.ai е естествено продължение на философията ни – да учим постоянно, да експериментираме и да споделяме знание. Защото вярваме, че бъдещето принадлежи на тези, които не просто следят технологиите, а ги прилагат умно и стратегически.

Заедно създаваме култура, която работи

В Netpeak знаем, че хората са сърцето на всичко. Стремим се да изграждаме среда, в която талантите се развиват, идеите оживяват, а екипът расте заедно.

Това не е просто „корпоративна култура“ – това е начин на мислене, който ни води напред всеки ден.

Имаме млад, любопитен и свеж екип, който не се бои да задава въпроси, да търси нови решения и да променя статуквото. За нас успехът се измерва не само в цифри, но и в това колко добре се чувстваме в процеса на постигането му.

За Career Show

Career Show е една от водещите кариерни и работодателски платформи в България, която в последните години организира мащабни форуми, класации и инициативи, насочени към развитието на таланти, работодателската марка и устойчивото лидерство.

Сред основните им инициативи са:

Workplace Leaders – класация, отличаваща изявени лидери в различни бизнес направления;

– класация, отличаваща изявени лидери в различни бизнес направления; Bulgaria’s Top 100 Talents – селекция на най-отличилите се професионалисти в категории като маркетинг, продажби, технологии, HR и други;

– селекция на най-отличилите се професионалисти в категории като маркетинг, продажби, технологии, HR и други; Награди за работодателска марка и добри HR практики.

Фокусът на Career Show е върху разпознаването на професионалистите и компаниите, които допринасят за развитието на бизнес средата в България и задават нови стандарти в управлението и организационната култура.

Последователност в признанията

Настоящото отличие не е първото за Netpeak Bulgaria в рамките на Career Show.

През 2025 г. Николай Галинов – Head of SEO в Netpeak, беше отличен като победител в категория „Маркетинг“ в класацията Bulgaria’s Top 100 Talents 2025.

А Георги Кандев беше номиниран в категория Sales на класацията.

Това затвърждава последователността в развитието на нашите лидери и експерти и доказва, че създаваме среда, в която високите резултати получават национално признание.

Лидерството се измерва и в резултати

Отличията в Career Show – Workplace Leaders 2026 са признание за хората зад Netpeak Bulgaria. Но зад всяко силно лидерство стоят и конкретни бизнес резултати.

2024 година беше една от най-значимите в историята ни. Според годишния kMarketing Factbook на Капитал Netpeak Bulgaria беше обявена за №1 дигитална и творческа агенция в България извън комуникационна група.

Това е измерим знак за устойчивост, мащаб и доверие:

53,4 млн. лв. приходи за 2024 г.

+41% ръст – най-високият в нашата категория

Тези числа не са само статистика. Те са резултат от ясна стратегия, оптимизирани процеси, внедряване на технологии и AI, и екип, който работи с мисъл за дългосрочна стойност.

Растеж с отговорност

Вярваме, че истинското лидерство не е само в пазарната позиция, а и в приноса към средата, в която оперираме.

През 2024 г. Netpeak е внесла в държавния бюджет 2 915 745 лв. под формата на данъци и осигуровки.

За нас това не е просто финансова справка – това е част от нашата отговорност като растящ български бизнес. Успехът има смисъл, когато създава стойност не само за клиентите и екипа, но и за обществото.

Когато погледнем цялата картина – лидерски отличия, пазарно признание, устойчив финансов ръст и инвестиции в хора и технологии – става ясно, че тези резултати не са случайни.

Те са естествено продължение на културата, която изграждаме от 2016 година насам: култура на високи стандарти, смели решения и постоянен стремеж към развитие.

И това е едва началото.

Лидерството като двигател на растежа

Признанието в класацията Workplace Leaders 2026 на Career Show е резултат от последователната работа и визионерското лидерство в компанията.

Като Head of HR, Аделина Димитрова изгражда среда, в която развитието на хората, културата на откритост и високите професионални стандарти вървят ръка за ръка. Днес Netpeak Bulgaria е екип от 82 служители в София, Варна и Стара Загора – динамична общност от специалисти в сферата на SEO, PPC, имейл & CRM маркетинга, аналитиката, уеб разработката, криейтив и бизнес развитието.

Аделина стои зад изграждането на структуриран, но гъвкав HR модел, който подкрепя растежа както на компанията, така и на всеки отделен професионалист. Тя работи целенасочено за създаване на ясни кариерни пътеки, прозрачни процеси по оценка и развитие, ефективен onboarding и постоянни възможности за обучение и надграждане на уменията.

Под нейно ръководство HR функцията не е административна, а стратегическа – с фокус върху ангажираността, вътрешната комуникация и изграждането на култура, в която хората се чувстват чути, подкрепени и мотивирани да дават най-доброто от себе си. Именно тази последователна грижа за екипа е една от ключовите основи за устойчивия растеж на Netpeak в последните години.

Ако желаете и вие да станете част от нашия свеж и готин екип, можете да разгледате отворените ни позиции за различните градове тук: https://career.fractal.partners/bg/vacancy/

В ролята си на CMO и ръководител на Sales & Marketing екипите на агенцията, Георги Кандев стои зад стратегическото позициониране и развитието на бранда Netpeak Bulgaria. Той ръководи маркетинговата визия на компанията, изгражда комуникационните ни стратегии и гарантира, че това, което правим като експертиза, се превръща в ясно, разпознаваемо и силно пазарно присъствие.

Георги работи на пресечната точка между performance маркетинга, бранд стратегията и бизнес развитието. Под негово ръководство маркетингът не е просто комуникация, а инструмент за растеж – с фокус върху позициониране, доверие и дългосрочна стойност.

Освен стратег, той е и активен професионалист в маркетинг общността – участва в събития, панели и дискусии, където споделя опит в сферата на дигиталния маркетинг, бранд развитието и устойчивото изграждане на агенционен бизнес. Георги е от хората, които мислят отвъд кампаниите – с поглед към екосистемата, в която брандовете се развиват.

Неговият стил комбинира аналитичност, креативност и бизнес ориентация – три елемента, които днес са критични за силното лидерство в маркетинга и продажбите.

Като CEO & Co-Founder, Геннадий пък задава дългосрочната визия и стратегическата посока на компанията, съчетавайки предприемачески дух с фокус върху устойчив растеж. Той е двигателят зад мащабирането на Netpeak Bulgaria, развитието на нови услуги и внедряването на иновации – от автоматизации до AI решения в реални бизнес процеси.

Освен ролята си в управлението, Геннадий е и дългогодишен лектор и активен участник в професионалната общност, споделяйки опит в сферата на дигиталния маркетинг, предприемачеството и развитието на ефективни бизнес модели в страната и чужбина. През годините той е участвал в конференции, обучения и специализирани събития, където говори за performance стратегии, растеж, управление на екипи, изкуствен интелект и внедряването му в процесите, както и за изграждане на устойчива компания в динамична среда.

Неговият подход комбинира аналитично мислене, практическа експертиза и ясна визия за бъдещето на дигиталната индустрия – не просто да следва тенденциите, а да ги предвижда и внедрява стратегически.

За финал

Тези отличия не са просто индивидуални успехи - те са отражение на културата, която изграждаме вече близо десетилетие в Netpeak: култура на професионализъм, стратегическо мислене и постоянен стремеж към развитие.

Продължаваме напред - с още по-голяма амбиция и увереност. 🚀