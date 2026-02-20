Business Development Маркетинг Инсайд
Jessica Stoilkova Jessica Stoilkova

Вече близо десетилетие Netpeak Bulgaria изгражда име на агенция, която комбинира стратегическо мислене, performance експертиза и силна организационна култура. От 2016 година насам развиваме устойчиво бизнеса си, разширяваме портфолиото си от услуги и партньорства и инвестираме целенасочено в хората, процесите и иновациите.

Днес сме екип от млади, амбициозни професионалисти, които вярват в данните, технологиите и смислената работа. Оптимизираме процесите си, внедряваме AI решения, развиваме уменията си чрез платформи като kursove.ai и изграждаме среда, в която инициативността и високите стандарти вървят ръка за ръка.

Именно затова не е изненада, а естествено продължение на усилията ни, че Netpeak Bulgaria продължава да затвърждава позицията си като компания с високи стандарти в лидерството, професионализма и организационната култура.

Тази година трима от нашите лидери бяха отличени като победители в своята категория в престижната класация Career Show – Workplace Leaders 2026, част от селекцията One of Bulgaria’s Top 100 Workplace Leaders:

Аделина Димитрова – Head of HR в Netpeak Bulgaria

Netpeak Bulgaria е тук от 2016 година – и оттогава не просто сме част от пазара, а активен двигател в него. Като част от международната група FRACTAL (бившата Netpeak Group), съчетаваме глобален опит с локална експертиза и ежедневно помагаме на бизнесите да растат по-умно, по-бързо и по-устойчиво.

За нас дигиталният маркетинг не е просто услуга – той е инструмент за реална бизнес трансформация.

Работим в пълния спектър на performance екосистемата:

  • SEO / GEO оптимизация, която гарантира видимост в търсачките и в локалните пазари - така клиентите ви ще бъдат намирани не само онлайн, а там, където има търсене;
  • PPC и performance кампании с ясен фокус върху резултатите;
  • Email маркетинг и CRM автоматизации – стратегии за задържане и развитие на клиентите чрез автоматизирани имейл потоци, сегментации, персонализация и data-driven комуникация;
  • Уеб аналитика и работа с данни, защото решенията трябва да са информирани;
  • Conversion Rate Optimization (CRO), за да превръщаме трафика в реален бизнес;
  • Дигитална стратегия и консултиране, които дават посока, устойчивост и изграждат разпознаваемост и продажби;
  • WordPress и корпоративна уеб разработка, създавайки бързи, функционални и SEO-ориентирани сайтове;
  • E-commerce решения и Shopify магазини, изградени за мащабируем растеж;
  • Техническа поддръжка и развитие на уебсайтове, защото силното дигитално присъствие изисква постоянна грижа.

Но това, което наистина ни отличава, е начинът, по който работим.

Ние непрекъснато оптимизираме процесите си, защото вярваме, че добрият резултат започва отвътре – със структура, ефективност и яснота.

Имаме млад, амбициозен и свеж екип, който не приема статуквото за даденост. Любопитството, желанието за развитие и експериментаторският дух са част от ДНК-то ни. При нас идеите се чуват, инициативността се насърчава, а растежът е естествен резултат от средата.

Екипът на Netpeak Bulgaria

Вярваме в прозрачността. Мислим в числа. Действаме стратегически и изграждаме партньорства, които продължават години.

Защото истинският растеж не е еднократна кампания – той е култура.

И точно така работим вече почти десетилетие.

Корпоративна култура с характер

В Netpeak вярваме, че идеите растат, когато има пространство за творчество, експерименти и открит диалог. За нас културата не е празна дума – тя е ежедневие:

  • Свобода да мислим и да предлагаме решения – всеки глас има значение, независимо дали си junior специалист, или мениджър.
  • Откритост към грешките – защото в тях често се крият най-ценните уроци.
  • Жажда за развитие – постоянно учим, обменяме знания и се подкрепяме.
  • Енергия и позитивизъм, които правят работата не просто задача, а приключение.

Това е духът, който ни отличава – атмосфера, където хората се чувстват вдъхновени да дават най-доброто от себе си.

Визия към бъдещето

Ние не спираме да развиваме процесите си и вярваме в смисъла на иновациите. Затова с интерес и ентусиазъм интегрираме AI и автоматизации на процесите в ежедневието - те дават на екипа ни уменията да работи по-ефективно, креативно и с още по-голяма добавена стойност за партньорите ни.

Това важи с пълна сила и за вътрешно разработената ни платформа kursove.ai – нашият собствен хъб за знание, обучение и развитие в ерата на изкуствения интелект. Платформата е създадена както за вътрешния ни екип, така и за професионалисти и бизнеси, които искат да разберат и приложат AI реално в работата си.

Чрез kursove.ai систематизираме практически знания, споделяме реални use cases от ежедневната ни практика и показваме как AI може да оптимизира маркетинг процеси, анализ на данни, съдържание, автоматизации и стратегическо планиране. Това не е просто теоретична платформа – тя е инструмент, който помага на хората да преминат от „интерес към AI“ към „реално използвам AI“.

За нас kursove.ai е естествено продължение на философията ни – да учим постоянно, да експериментираме и да споделяме знание. Защото вярваме, че бъдещето принадлежи на тези, които не просто следят технологиите, а ги прилагат умно и стратегически.

Заедно създаваме култура, която работи

В Netpeak знаем, че хората са сърцето на всичко. Стремим се да изграждаме среда, в която талантите се развиват, идеите оживяват, а екипът расте заедно.

Това не е просто „корпоративна култура“ – това е начин на мислене, който ни води напред всеки ден.

Имаме млад, любопитен и свеж екип, който не се бои да задава въпроси, да търси нови решения и да променя статуквото. За нас успехът се измерва не само в цифри, но и в това колко добре се чувстваме в процеса на постигането му.

Екипът на Netpeak Bulgaria

За Career Show

Career Show е една от водещите кариерни и работодателски платформи в България, която в последните години организира мащабни форуми, класации и инициативи, насочени към развитието на таланти, работодателската марка и устойчивото лидерство.

Сред основните им инициативи са:

  • Workplace Leaders – класация, отличаваща изявени лидери в различни бизнес направления;
  • Bulgaria’s Top 100 Talents – селекция на най-отличилите се професионалисти в категории като маркетинг, продажби, технологии, HR и други;
  • Награди за работодателска марка и добри HR практики.

Фокусът на Career Show е върху разпознаването на професионалистите и компаниите, които допринасят за развитието на бизнес средата в България и задават нови стандарти в управлението и организационната култура.

Последователност в признанията

Настоящото отличие не е първото за Netpeak Bulgaria в рамките на Career Show.

През 2025 г. Николай ГалиновHead of SEO в Netpeak, беше отличен като победител в категория „Маркетинг“ в класацията Bulgaria’s Top 100 Talents 2025.

А Георги Кандев беше номиниран в категория Sales на класацията.

Това затвърждава последователността в развитието на нашите лидери и експерти и доказва, че създаваме среда, в която високите резултати получават национално признание.

Лидерството се измерва и в резултати

Отличията в Career Show – Workplace Leaders 2026 са признание за хората зад Netpeak Bulgaria. Но зад всяко силно лидерство стоят и конкретни бизнес резултати.

2024 година беше една от най-значимите в историята ни. Според годишния kMarketing Factbook на Капитал Netpeak Bulgaria беше обявена за №1 дигитална и творческа агенция в България извън комуникационна група.

Това е измерим знак за устойчивост, мащаб и доверие:

  • 53,4 млн. лв. приходи за 2024 г.
  • +41% ръст – най-високият в нашата категория

Тези числа не са само статистика. Те са резултат от ясна стратегия, оптимизирани процеси, внедряване на технологии и AI, и екип, който работи с мисъл за дългосрочна стойност.

Растеж с отговорност

Вярваме, че истинското лидерство не е само в пазарната позиция, а и в приноса към средата, в която оперираме.

През 2024 г. Netpeak е внесла в държавния бюджет 2 915 745 лв. под формата на данъци и осигуровки.

За нас това не е просто финансова справка – това е част от нашата отговорност като растящ български бизнес. Успехът има смисъл, когато създава стойност не само за клиентите и екипа, но и за обществото.

Когато погледнем цялата картина – лидерски отличия, пазарно признание, устойчив финансов ръст и инвестиции в хора и технологии – става ясно, че тези резултати не са случайни.

Те са естествено продължение на културата, която изграждаме от 2016 година насам: култура на високи стандарти, смели решения и постоянен стремеж към развитие.

И това е едва началото.

Лидерството като двигател на растежа

Признанието в класацията Workplace Leaders 2026 на Career Show е резултат от последователната работа и визионерското лидерство в компанията.

Като Head of HR, Аделина Димитрова изгражда среда, в която развитието на хората, културата на откритост и високите професионални стандарти вървят ръка за ръка. Днес Netpeak Bulgaria е екип от 82 служители в София, Варна и Стара Загора – динамична общност от специалисти в сферата на SEO, PPC, имейл & CRM маркетинга, аналитиката, уеб разработката, криейтив и бизнес развитието.

Аделина стои зад изграждането на структуриран, но гъвкав HR модел, който подкрепя растежа както на компанията, така и на всеки отделен професионалист. Тя работи целенасочено за създаване на ясни кариерни пътеки, прозрачни процеси по оценка и развитие, ефективен onboarding и постоянни възможности за обучение и надграждане на уменията.

Под нейно ръководство HR функцията не е административна, а стратегическа – с фокус върху ангажираността, вътрешната комуникация и изграждането на култура, в която хората се чувстват чути, подкрепени и мотивирани да дават най-доброто от себе си. Именно тази последователна грижа за екипа е една от ключовите основи за устойчивия растеж на Netpeak в последните години.

Аделина Димитрова – Head of HR в Netpeak Bulgaria

Ако желаете и вие да станете част от нашия свеж и готин екип, можете да разгледате отворените ни позиции за различните градове тук: https://career.fractal.partners/bg/vacancy/

В ролята си на CMO и ръководител на Sales & Marketing екипите на агенцията, Георги Кандев стои зад стратегическото позициониране и развитието на бранда Netpeak Bulgaria. Той ръководи маркетинговата визия на компанията, изгражда комуникационните ни стратегии и гарантира, че това, което правим като експертиза, се превръща в ясно, разпознаваемо и силно пазарно присъствие.

Георги Кандев – CMO в Netpeak Bulgaria

Георги работи на пресечната точка между performance маркетинга, бранд стратегията и бизнес развитието. Под негово ръководство маркетингът не е просто комуникация, а инструмент за растеж – с фокус върху позициониране, доверие и дългосрочна стойност.

Освен стратег, той е и активен професионалист в маркетинг общността – участва в събития, панели и дискусии, където споделя опит в сферата на дигиталния маркетинг, бранд развитието и устойчивото изграждане на агенционен бизнес. Георги е от хората, които мислят отвъд кампаниите – с поглед към екосистемата, в която брандовете се развиват.

Неговият стил комбинира аналитичност, креативност и бизнес ориентация – три елемента, които днес са критични за силното лидерство в маркетинга и продажбите.

Като CEO & Co-Founder, Геннадий пък задава дългосрочната визия и стратегическата посока на компанията, съчетавайки предприемачески дух с фокус върху устойчив растеж. Той е двигателят зад мащабирането на Netpeak Bulgaria, развитието на нови услуги и внедряването на иновации – от автоматизации до AI решения в реални бизнес процеси.

Геннадий Воробьов – CEO & Co-Founder на Netpeak Bulgaria

Освен ролята си в управлението, Геннадий е и дългогодишен лектор и активен участник в професионалната общност, споделяйки опит в сферата на дигиталния маркетинг, предприемачеството и развитието на ефективни бизнес модели в страната и чужбина. През годините той е участвал в конференции, обучения и специализирани събития, където говори за performance стратегии, растеж, управление на екипи, изкуствен интелект и внедряването му в процесите, както и за изграждане на устойчива компания в динамична среда.

Неговият подход комбинира аналитично мислене, практическа експертиза и ясна визия за бъдещето на дигиталната индустрия – не просто да следва тенденциите, а да ги предвижда и внедрява стратегически.

За финал

Тези отличия не са просто индивидуални успехи - те са отражение на културата, която изграждаме вече близо десетилетие в Netpeak: култура на професионализъм, стратегическо мислене и постоянен стремеж към развитие.

Продължаваме напред - с още по-голяма амбиция и увереност. 🚀

