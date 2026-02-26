Netpeak Bulgaria е Google Premier Partner 2026 и сред водещите дигитални компании в страната

Netpeak Bulgaria е Google Premier Partner 2026 и сред водещите performance компании в страната
Netpeak Bulgaria получи статута Google Premier Partner за 2026 година - най-високото ниво в програмата Google Partners. Това отличие се присъжда на ограничен брой агенции, които покриват всички изисквания на Google и се класират сред водещите компании в съответната държава.
За поредна година Netpeak Bulgaria е сред компаниите, отличени като Premier Partner, което потвърждава устойчивото представяне на екипа и последователното покриване на всички критерии на програмата - Performance, Spend и Certifications.
Присъствието ни сред Premier Partner агенциите означава, че сме сред най-добре представящите се Google партньори за България и продължаваме да поддържаме стандарт, съответстващ на изискванията на Google за качество, експертиза и резултати.
Този престижен бадж се намира и в официалния Google Premier Partners профил на агенцията:
Какво означава Google Premier Partner?
Статусът Google Premier Partner е най-високото ниво в програмата Google Partners. За да го постигне една компания, тя трябва да:
-
Отговаря на трите ключови критерия на Google Partners: Performance (Резултати), Spend (Разходи) и Certifications (Сертификати).
-
Бъде сред топ 3 % от всички регистрирани Google членове в дадена страна за текущата година.
Това означава, че не само покриваме техническите изисквания - ние надскачаме стандарта и сме сред най-добрите дигитални маркетинг компании, които Google признава в България.
Допълнителни ползи от статута Google Premier Partner
Като Google Premier Partner за 2026 г. Netpeak Bulgaria има достъп до разширен набор от стратегически ресурси и програми, които допринасят за развитието на клиентските проекти:
-
Google Partners Rewards и промоционални оферти – възможност за участие в тримесечни инициативи, постигане на стратегически цели и достъп до рекламни кредити за нови клиенти, които подпомагат ускореното стартиране и мащабиране на кампании.
-
Присъствие в Google Partners Directory – официална страница с обозначен Premier Partner статут, която повишава прозрачността и доверието при избора на дигитален партньор.
-
Персонализирани препоръки за акаунти – достъп до конкретни насоки за оптимизация и стратегически предложения за подобряване ефективността на Google Ads кампаниите.
-
Годишен индустриален доклад от Google – анализи, тенденции и пазарни инсайти, които подпомагат стратегическото планиране и вземането на решения.
-
Executive experiences – участие в ексклузивни събития с лидерски панели, бизнес коучинг и стратегически дискусии на високо ниво.
Какво постигнахме, за да заслужим този статус?
1. Performance - въздействие, което се отчита
Netpeak Bulgaria поддържа оптимизационен рейтинг над 70%, което показва, че управляваните акаунти са настроени за висока ефективност и растеж.
2. Spend - значими инвестиции в растеж
Нашият екип е управлявал минимум $10,000 USD рекламен разход през последните 90 дни - показател, който доказва способността ни да откриваме и развиваме устойчиви възможности за растеж за клиентите.
3. Certifications - доказана експертиза
Една от ключовите предпоставки за получаване на Premier Partner статут е наличието на силен и сертифициран екип. В рамките на програмата Google изисква поне 50% от акаунт стратезите в агенцията да притежават валидни Google Ads сертификати - демонстрация на дълбоки знания и умения за постигане на резултати.
Това е още едно потвърждение, че зад резултатите стоят реални специалисти с практически опит и задълбочени познания в управлението и оптимизацията на рекламни кампании.
Тези резултати не само отговарят на изискванията на Google, но и подчертават нашия фокус върху устойчив растеж, данни и иновации.
Защо това е важно за нашите клиенти и партньори
Баджът Google Premier Partner не е просто сертификат - той е гаранция за:
✅ Подсилени стратегически възможности при планиране и управление на кампании
✅ Приоритетен достъп до нови Google продукти, обучения и ресурси
✅ По-добра поддръжка и експертна техническа помощ от Google
✅ Потвърдена експертиза, която клиентите могат да използват като критерий при избора на стратегически маркетинг партньор
С други думи: клиентите, които работят с нас, получават сигурност, резултати и възможности, които малко други агенции могат да гарантират.
Netpeak Bulgaria - повече от агенция
Netpeak Bulgaria е част от международната група FRACTAL (бивша Netpeak Group), която работи в дигиталния маркетинг от 2006 г. насам - с хиляди успешни кампании, множество международни награди и силен фокус върху технологиите, иновациите и обученията.
Нашата мисия винаги е била да помагаме на бизнесите да растат чрез умно, ефективно и устойчиво дигитално присъствие, и получаването на Google Premier Partner 2026 бадж е още едно доказателство, че вървим в правилната посока.
Благодарим на целия ни екип и на нашите партньори - и с нетърпение очакваме всичко, което предстои! 🚀