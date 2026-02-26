Netpeak Bulgaria е Google Premier Partner 2026 и сред водещите дигитални компании в страната

Netpeak Bulgaria е Google Premier Partner 2026 и сред водещите performance компании в страната

Netpeak Bulgaria получи статута Google Premier Partner за 2026 година - най-високото ниво в програмата Google Partners. Това отличие се присъжда на ограничен брой агенции, които покриват всички изисквания на Google и се класират сред водещите компании в съответната държава.

За поредна година Netpeak Bulgaria е сред компаниите, отличени като Premier Partner, което потвърждава устойчивото представяне на екипа и последователното покриване на всички критерии на програмата - Performance, Spend и Certifications.

Присъствието ни сред Premier Partner агенциите означава, че сме сред най-добре представящите се Google партньори за България и продължаваме да поддържаме стандарт, съответстващ на изискванията на Google за качество, експертиза и резултати.

Този престижен бадж се намира и в официалния Google Premier Partners профил на агенцията: https://www.google.com/partners/agency?id=6064184588

Какво означава Google Premier Partner?

Статусът Google Premier Partner е най-високото ниво в програмата Google Partners. За да го постигне една компания, тя трябва да:

Отговаря на трите ключови критерия на Google Partners: Performance (Резултати), Spend (Разходи) и Certifications (Сертификати) .

Бъде сред топ 3 % от всички регистрирани Google членове в дадена страна за текущата година.



Това означава, че не само покриваме техническите изисквания - ние надскачаме стандарта и сме сред най-добрите дигитални маркетинг компании, които Google признава в България.

Допълнителни ползи от статута Google Premier Partner

Като Google Premier Partner за 2026 г. Netpeak Bulgaria има достъп до разширен набор от стратегически ресурси и програми, които допринасят за развитието на клиентските проекти:

Google Partners Rewards и промоционални оферти – възможност за участие в тримесечни инициативи, постигане на стратегически цели и достъп до рекламни кредити за нови клиенти, които подпомагат ускореното стартиране и мащабиране на кампании.

Присъствие в Google Partners Directory – официална страница с обозначен Premier Partner статут, която повишава прозрачността и доверието при избора на дигитален партньор.

Персонализирани препоръки за акаунти – достъп до конкретни насоки за оптимизация и стратегически предложения за подобряване ефективността на Google Ads кампаниите.

Годишен индустриален доклад от Google – анализи, тенденции и пазарни инсайти, които подпомагат стратегическото планиране и вземането на решения.

Executive experiences – участие в ексклузивни събития с лидерски панели, бизнес коучинг и стратегически дискусии на високо ниво.

Какво постигнахме, за да заслужим този статус?

1. Performance - въздействие, което се отчита

Netpeak Bulgaria поддържа оптимизационен рейтинг над 70%, което показва, че управляваните акаунти са настроени за висока ефективност и растеж.

2. Spend - значими инвестиции в растеж

Нашият екип е управлявал минимум $10,000 USD рекламен разход през последните 90 дни - показател, който доказва способността ни да откриваме и развиваме устойчиви възможности за растеж за клиентите.

3. Certifications - доказана експертиза

Една от ключовите предпоставки за получаване на Premier Partner статут е наличието на силен и сертифициран екип. В рамките на програмата Google изисква поне 50% от акаунт стратезите в агенцията да притежават валидни Google Ads сертификати - демонстрация на дълбоки знания и умения за постигане на резултати.

Това е още едно потвърждение, че зад резултатите стоят реални специалисти с практически опит и задълбочени познания в управлението и оптимизацията на рекламни кампании.

Тези резултати не само отговарят на изискванията на Google, но и подчертават нашия фокус върху устойчив растеж, данни и иновации.

Защо това е важно за нашите клиенти и партньори



Баджът Google Premier Partner не е просто сертификат - той е гаранция за:

✅ Подсилени стратегически възможности при планиране и управление на кампании



✅ Приоритетен достъп до нови Google продукти, обучения и ресурси



✅ По-добра поддръжка и експертна техническа помощ от Google



✅ Потвърдена експертиза, която клиентите могат да използват като критерий при избора на стратегически маркетинг партньор

С други думи: клиентите, които работят с нас, получават сигурност, резултати и възможности, които малко други агенции могат да гарантират.

Netpeak Bulgaria - повече от агенция

Netpeak Bulgaria е част от международната група FRACTAL (бивша Netpeak Group), която работи в дигиталния маркетинг от 2006 г. насам - с хиляди успешни кампании, множество международни награди и силен фокус върху технологиите, иновациите и обученията.

Нашата мисия винаги е била да помагаме на бизнесите да растат чрез умно, ефективно и устойчиво дигитално присъствие, и получаването на Google Premier Partner 2026 бадж е още едно доказателство, че вървим в правилната посока.

Благодарим на целия ни екип и на нашите партньори - и с нетърпение очакваме всичко, което предстои! 🚀