Netpeak Friends Day: GEO Edition - бъдещето на търсенето е вече тук

На 26 март Planet Schwarz Tech Theater се превърна в сцена, на която един въпрос придоби съвсем нова конкретика: какво се случва с бизнеса, когато търсенето вече не изглежда като търсене?

Поредното издание на затворените събития Netpeak Friends Day - този път GEO Edition: The Future of Search - събра професионалисти, които не просто наблюдават промените в дигиталния маркетинг, а вече усещат отражението им върху реални проекти, бюджети и резултати.

Още с първите разговори по време на кафе паузите стана ясно, че темата не е абстрактна. Повечето присъстващи вече бяха експериментирали с AI инструменти, бяха виждали как отговорите се генерират директно, без да се налага кликване, и си задаваха един и същи въпрос: ако потребителят вече не влиза в сайта ми, как изобщо да измерват присъствие?

С какво се открои събитието този път?

Този Netpeak Friends Day се отличи не само с рекорден брой присъстващи (170+ партньори уважиха събитието) и рекорден интерес от последователите ни, но и с ясно изразен фокус върху бъдещето на търсенето – Generative Engine Optimization.



За първи път темата за GEO беше разгледана толкова цялостно на наше събитие – от стратегия и тактики до реални казуси и приложими решения. Комбинацията от практическо съдържание, експертни гледни точки и активна дискусия с аудиторията създаде усещане, че не просто говорим за тенденции, а за реалната трансформация, която се случва в момента.





Атмосферата, силният networking и вниманието към детайлите допълниха цялостното преживяване и направиха събитието още по-запомнящо се.



А ето как нашите лектори се постараха да дадат отговора на въпроса как се променя бъдещето на търсенето в тематичните си презентации, за които ще разкажем накратко в следващите редове.

🧠 SEO 3.0: търсене в ерата на AI - Геннадий Воробьов

Откриващата лекция на Геннадий Воробьов, CEO & Co-Founder на Netpeak, постави рамката, в която всичко останало придоби смисъл. Вместо да говори за поредния „тренд“, той очерта прехода към SEO 3.0 като естествена еволюция на начина, по който хората търсят и получават информация.

Ако в миналото оптимизацията се въртеше около ключови думи, а след това около намерение, днес тя се измества към нещо много по-сложно – способността съдържанието да бъде разбрано, интерпретирано и използвано от AI системитe, които не просто показват резултати, а създават отговори.

Тази промяна изглежда постепенна, но ефектът ѝ е рязък. Потребителят все по-често не стига до списък с линкове, а получава директно обобщение, в което някой вече е избрал кои източници са релевантни.

В този контекст класическата битка за първа позиция започва да губи значението си, защото реалният въпрос вече не е „на кое място се класираш“, а „дали изобщо присъстваш в отговора“.

С откриващата лекция Геннадий Воробьов направи нещо важно - не ни даде просто нов термин, а ни показа защо старите вече не работят.

SEO, такова каквото го познаваме, не изчезва. Но се променя толкова много, че името му почти не го описва.

Преди: потребителят търсеше 👉 после избираше 👉 после кликваше.

А днес? Той пита и получава отговор, без да кликва, без да вижда 10 резултата, без да се замисля откъде идва информацията.

🤖 GEO тактики: пробив в AI отговорите - Александър Енчев

Темата логично продължи с Александър Енчев, SEO Team Lead в Netpeak, който изведе Generative Engine Optimization като необходим отговор на тази нова реалност. Той обърна внимание на това, че AI системите не ранкват съдържание по класическия начин, а синтезират информация и избират кои източници да включат, без потребителят да вижда самия процес.

Това означава, че оптимизацията вече не може да разчита на механични подходи. Не е достатъчно съдържанието да е технически коректно или да съдържа правилните ключови думи. То трябва да бъде ясно, контекстуално и достатъчно авторитетно, за да бъде разпознато като надежден източник. В този смисъл GEO не е просто нов термин, а промяна в начина, по който мислим за присъствие – от позиция в резултатите към участие в самия отговор.

„Добре… какво правим оттук нататък?“ Отговорът е един - Generative Engine Optimization.

Това не е просто поредният buzzword. Това е логичното продължение на SEO в свят, в който:

ChatGPT отговаря вместо Google

AI генерира вместо да показва

потребителят не вижда сайтове, а обобщения

Александър го формулира много ясно 👇

Вече не се бориш да си първи резултат — бориш се да бъдеш източникът, който AI използва.

И тук не става дума за „трик“, а за:

съдържание, което има смисъл

ясно дефинирани концепции

експертност, която може да бъде разпозната

AI не може да бъде „излъган“ по стария начин, но може да бъде убеден.

🔗 AI Visibility: ролята на Digital PR и Link Building - Александър Гошев

След кратката пауза (и още кафе + нетуъркинг, разбира се), Александър Гошев, Digital PR Lead в Netpeak, насочи разговора в посока, която много бизнеси подценяват: как се изгражда доверие в среда, в която именно доверието определя дали ще бъдеш част от генерирания отговор. Той показа, че въпреки всички технологични промени, някои от фундаментите остават същите, но придобиват нова тежест.

Digital PR и линкбилдингът вече не са просто инструменти за подобряване на позиции, а сигнали, които AI използва, за да прецени кои източници са авторитетни. Това поставя брандовете в ситуация, в която видимостта зависи не само от собственото съдържание, а от цялостното им присъствие в онлайн пространството – медии, споменавания и контекст, в който те се появяват.

А именно - как AI разбира на кого да се довери.

Оказва се, че отговорът е изненадващо познат:

медии

линкове

бранд споменавания

Само че този път не говорим само за Google - говорим за това как AI моделите „учат“ кои източници са надеждни. Digital PR вече не е просто канал за популярност. Той е сигнал:

че брандът съществува.

че е релевантен.

че може да бъде цитиран.

И ако този сигнал липсва - AI просто избира някой друг.

📊 GEO Case: как се класирахме в AI отговорите - Георги Кандев

Теорията придоби реално измерение с презентацията на Георги Кандев, Head of Sales, Marketing & Partnerships в Netpeak, който представи няколко конкретни кейсове от практиката на Netpeak.

Вместо хипотези, аудиторията видя как на практика съдържание може да се появи в AI генерираните отговори и как това е резултат от последователна стратегия, а не от единични действия.

Кейсовете доказаха, че присъствието в AI отговорите изисква комбинация от добре структурирано съдържание, ясно позициониране по тема и изграждане на авторитет във времето.

Именно тази комбинация превръща един сайт не просто в източник на информация, а в източник, който AI избира да използва.

Презентацията показа не „какво може да стане“, а това, което вече се случва или как съдържанието може да се появи в AI отговорите.

Не чрез магия и не чрез „хакове“, а чрез комбинация от:

добре структурирана информация

ясно позициониране по тема

последователна стратегия

🤖 AI Ads: възможни сценарии - Нанси Савова

В бонус лекцията си Нанси Савова, PPC Specialist в Netpeak, насочи вниманието към рекламата и това как тя ще се трансформира в среда, в която интерфейсът вече не е списък с резултати, а разговор.

Ако потребителят получава директен отговор, мястото на рекламата неизбежно се променя.

Вместо да се конкурира за позиция, тя започва да се интегрира в самия отговор под формата на препоръка или контекстуално предложение. Това означава, че рекламата ще трябва да бъде много по-близо до намерението на потребителя и много по-добре интегрирана в контекста, в който той търси информация.

Въпросът, който тя постави, беше пределно ясен - какво се случва с рекламата, когато няма „резултати“, а има отговори? Ако няма къде да покажеш банер…къде ще бъде рекламата?

Отговорът не е напълно ясен. Но посоката е:

AI препоръки вместо display

контекст вместо позиция

разговор вместо клик

Представете си: питате AI какъв лаптоп да си купите и той ви препоръчва конкретен модел.

Това вече не е реклама в класическия смисъл, а представлява по-скоро влияние върху решението.

💬 За финал: разговорът тепърва започва

Панелната дискусия не даде окончателни отговори, но очерта ясно посоката, в която всичко вече се движи. Стана ясно, че не става дума за замяна на един канал с друг, а за разширяване на цялостната екосистема на търсенето, в която SEO, съдържание, PR и бранд работят заедно.

Когато събитието приключи и разговорите продължиха извън сцената, най-ясният извод беше, че промяната вече не е въпрос на бъдеще.

Тя се случва в момента, в който потребителят избира да зададе въпрос, вместо да търси, и получава отговор, без да се налага да избира източник.

Netpeak Friends Day GEO Edition показа именно това – че новата реалност не изисква просто адаптация, а преосмисляне. Защото в свят, в който отговорите се генерират, бизнесите вече не се състезават само за внимание, а за това да бъдат част от самия отговор.

Ако трябва да сведем целия ден до една мисъл, тя би звучала така:

Бизнесите вече не се състезават за трафик. Състезават се да бъдат “отговорът”.

Netpeak Friends Day GEO Edition хвърли светлина върху нови знания за присъстващите, но и даде перспектива и един много ясен сигнал: бъдещето на търсенето вече е тук.