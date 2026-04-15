Netpeak Bulgaria е финалист на European Search Awards 2026 с иновативен AI SEO кейс за Revita.bg

За трети път Netpeak Bulgaria е сред финалистите в престижния конкурс European Search Awards 2026, организиран от Don’t Panic Events. Тази година компанията ни беше отличена за своя иновативен подход в SEO с кейса:

“When AI Traffic Turned Into Revenue – building LLM Infrastructure for Commercial Growth” за нашите партньори Revita.bg

Проектът е номиниран в категория Most Innovative Campaign (SEO): Large Company, което поставя Netpeak Bulgaria сред водещите агенции в Европа по отношение на стратегическо мислене, технологични решения и бизнес резултати.

Когато данните не просто говорят, а променят посоката

В основата на този успех стои идеята, че съвременният дигитален маркетинг вече не се изчерпва с анализ на данни – той изисква тяхното трансформиране в реална бизнес стойност.

Кейсът демонстрира как AI трафикът може да бъде не просто измерен, а превърнат в устойчив източник на приходи чрез изграждане на LLM (Large Language Models) инфраструктура, която оптимизира пътя на потребителя от търсене до покупка.

Това е история за трансформация:

от сигнал към стойност

от шум към резултат

от трафик към реален бизнес растеж

Екипът зад успеха

Зад отличието стои силен и синхронизиран екип, който превръща стратегията в реални резултати.

Автор на кейса е Валентин Мишев, SEO Specialist в Netpeak Bulgaria, чиято работа и експертиза са ключови за развитието на проекта.

В реализацията участват още:

Техният общ принос показва как комбинацията от експертиза, координация и иновации води до резултати на европейско ниво.

Силата на партньорството с Revita.bg

Revita.bg е български бранд в сферата на здравето и уелнеса, който оперира основно като онлайн магазин за хранителни добавки и натурални продукти. Компанията предлага широка гама от витамини, минерали, билкови екстракти и други решения за поддържане на добър тонус и здраве, като залага на утвърдени международни марки.

Освен търговската си дейност Revita развива и съдържателна платформа с полезна информация и експертни съвети, позиционирайки се като доверен източник за информиран избор и здравословен начин на живот.

Netpeak си партнира с Revita от 2020 г насам

и това партньорство има съществена роля за успеха ни на конкурса. Доверието, откритата комуникация и съвместната работа ни позволиха да изградим решение, което не просто оптимизира представянето в търсачките, а създава реална бизнес стойност.

А ето и самият кейс за Revita.bg в нашия блог.

Този проект е ясен пример, че най-добрите резултати идват, когато агенция и клиент работят като един екип.

Предишни успехи

През 2024 г. Netpeak Bulgaria е сред финалистите на European Search Awards в категорията „Best Large PPC Agency“ – едно от най-престижните международни отличия в сферата на search маркетинга. Номинацията подчертава експертизата на екипа в управлението на мащабни PPC кампании, прилагането на иновативни стратегии и постигането на устойчиви бизнес резултати за клиентите.



През 2020 г. Netpeak Bulgaria достига до финалите и в категорията „Best SEO Campaign“ на European Search Awards с кейса "Netpeak Bulgaria & Fakti.bg – Ranking Top 1 for "news" is always good news". Това е едно от водещите европейски отличия за SEO и дигитален маркетинг и се присъжда за ефективни SEO кампании, базирани на силна стратегия, техническа експертиза и измерими резултати.

Тези класации подчертават способността на екипа да реализира кампании с реално бизнес въздействие и да се конкурира с водещи международни агенции в областта на органичното търсене и рекламата.

Също така затвърждават позицията на компанията като водеща дигитална агенция с доказан принос в развитието на performance маркетинга в европейски и световен мащаб.

Какво предстои?

Победителите от European Search Awards 2026 ще бъдат обявени на 20 май 2026 г. по време на официална церемония, която ще се проведе в Ибиса, Испания.

Дотогава за Netpeak Bulgaria остава най-важното – да продължим да развиваме иновативни решения, които комбинират технологии и стратегия, за да постигаме устойчив растеж за нашите партньори.

Защо това е важно?

Тази номинация е признание не само за конкретния проект, но и за посоката, в която се развива дигиталният маркетинг:

👉 интеграция на AI в SEO



👉 фокус върху реални бизнес резултати



👉 изграждане на дългосрочна стойност, а не краткосрочен трафик

Когато технологията срещне стратегията, резултатите рядко са случайни.