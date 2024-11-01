Petar Iliev

Информация за себе си:

Петър Илиев е експерт в областта на дигиталния маркетинг с над 9 години професионален опит. Стартира кариерата си през 2015 година като Freelance SEO Specialist. През 2017 година Петър се присъединява към екипа на Netpeak Bulgaria - една от водещите агенции за performance маркетинг в Източна Европа, като New Business Manager. В тази роля той се концентрира върху сътрудничеството с нови клиенти и подпомагането на бизнеси в процеса на дигиталната им трансформация. Работата му включва разработване на персонализирани маркетингови стратегии, които да подпомогнат компаниите да се адаптират към новите тенденции и да подобрят своето онлайн присъствие чрез SEO, PPC, CRM маркетинг или промотиране на техните мобилни приложения. Към днешна дата Петър заема длъжността Project Manager Team Lead. Той ръководи екип от 15 project мениджъри, отговарящи за различни проекти, насочени както към местни, така и към международни компании.