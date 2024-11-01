Petar Iliev

Петър Илиев е експерт в областта на дигиталния маркетинг с над 9 години професионален опит. Стартира кариерата си през 2015 година като Freelance SEO Specialist. През 2017 година Петър се присъединява към екипа на Netpeak Bulgaria - една от водещите агенции за performance маркетинг в Източна Европа, като New Business Manager. В тази роля той се концентрира върху сътрудничеството с нови клиенти и подпомагането на бизнеси в процеса на дигиталната им трансформация. Работата му включва разработване на персонализирани маркетингови стратегии, които да подпомогнат компаниите да се адаптират към новите тенденции и да подобрят своето онлайн присъствие чрез SEO, PPC, CRM маркетинг или промотиране на техните мобилни приложения. Към днешна дата Петър заема длъжността Project Manager Team Lead. Той ръководи екип от 15 project мениджъри, отговарящи за различни проекти, насочени както към местни, така и към международни компании.

Маркетинг
eCommerce
4621 45
Google Partners International Growth program: какво представлява и за кого е полезна?
SEO
Маркетинг
5994 249
Как организирахме SEO текстове за почти 1000 категории
PPC
6493 63
Наръчник за насочване на аудитория за органични постове
PPC
Маркетинг
7575 77
Направи си сам: фийд за Facebook динамични реклами
Маркетинг
SMM
7047 11
Потенциал на рекламната мрежа на Instagram
Маркетинг
SMM
5870 6
Реклама в Youtube vs. TV
Маркетинг
SMM
8032 4
Кой използва Instagram: Статистика за 2017 година
SEO
Case Studies
7403 2
Как да увеличим продажбите със 75% с помощта на вътрешна оптимизация на сайта — кейс maxi.az
