Dimitar Tushev
Дата на регистрация 2021
Роля:
PM of PM Team #7
Компания:
Netpeak
Информация за себе си:
Димитър започва да се интересува от дигитален маркетинг през 2019 година, когато записва цялостната програма по дигитален маркетинг на SoftUni Digital. Година по-късно вече работи по специалността, а става част от екипа на Netpeak през 2021 година. Притежава множество сертификати на Google и е преминал през почти всички обучения по дигитален маркетинг в SoftUni Digital. Като Project Manager в Netpeak той работи с множество малки и големи бизнеси на българския и международния пазар в различни ниши.