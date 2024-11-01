Georgi Kandev

Дата на регистрация 2016
Роля:
Business Operations Manager at Netpeak
Компания:
Netpeak
Местоживеене:
Bulgaria, Sofia
Socials:
LinkedIn
Информация за себе си:
Георги Кандев започва своя професионален път в дигиталния маркетинг преди повече от 10 години. Насочен изцяло към стратегии за performance дигитален маркетинг, специализира в PPC, SEO и Email Automations. Преподавател е в SoftUni Digita в курсовете Google Analytics, Google Analytics Advanced, Conversion Rate Optimization и Project Management. Отговаря за всички активни и нови проекти в агенцията, както и за вътрешните и външните бизнес процеси. Ръководител на търговския отдел и маркетинг отдела.
Case Studies
Маркетинг
2438 3
Case Study: 2377% ROAS или успешната SMS кампания по време на Digital4Sofia Online Advertising 2024
PPC
Маркетинг
9519 10
Как да направим самостоятелно продуктов фийд и да спестим разходи за програмиране
