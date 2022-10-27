Jessica Stoilkova
Дата на регистрация 2018
Роля:
Marketing Manager in Netpeak Bulgaria
Компания:
Netpeak
Информация за себе си:
Маркетинг мениджър на Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner от 2018 година насам. Занимава се с дигитален маркетинг от над 5 години. Организатор на ежегодната конференция за дигитален маркетинг и ecommerce Online Advertising Conference. Главен редактор на Netpeak Journal и Operations мениджър на Netpeak Alliance - партньорската програма на Netpeak Bulgaria.
