Jessica Stoilkova

Дата на регистрация 2018
Роля:
Marketing Manager in Netpeak Bulgaria
Компания:
Netpeak
Информация за себе си:
Маркетинг мениджър на Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner от 2018 година насам. Занимава се с дигитален маркетинг от над 5 години. Организатор на ежегодната конференция за дигитален маркетинг и ecommerce Online Advertising Conference. Главен редактор на Netpeak Journal и Operations мениджър на Netpeak Alliance - партньорската програма на Netpeak Bulgaria.
Всички статии

Маркетинг
5066 41
Expect the Unexpected: най-необичайните продукти, които се предлагат онлайн — Part II
Маркетинг
4495 25
Expect the Unexpected: най-необичайните продукти, които се предлагат онлайн — Part I
SEO
Инсайд
22408 45
Какво е да бъдеш SEO специалист?
Маркетинг
Събития
2634 36
eCommerce и Digital & Business Synergy панел: най-доброто от лекциите на ОА Conf на 27.10.2022
Маркетинг
Събития
2457 15
SEO Панел tips & tricks: най-доброто от лекциите на ОА Conf на 27.10.2022
Маркетинг
Инсайд
1576 24
Netpeak - престижни бизнес решения на първа страница на сайта на АИКБ
Маркетинг
Инсайд
1693 25
Netpeak - доверен доставчик по програма ИКТ решения и киберсигурност за МСП
Маркетинг
Събития
1794 15
Готови ли сте? Online Advertising конференция идва след 2 седмици!
SEO
Маркетинг
5914 15
Маркетинг на три морета: най-големите Facebook групи за дигитален маркетинг и SEO у нас
Събития
3642 21
Какви уебинари предпочитат днешните предприемачи и маркетолози?
Маркетинг
Събития
4383 36
OA Conf 2022 - множество интересни лекции на едно място в три панела: SEO, Ecommerce, Digital & Business
