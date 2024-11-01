Maria Bakardzhieva

Информация за себе си:

Мария Бакърджиева е Outreach специалист в Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner от юли 2022 година. Завършва бакалавър “Маркетинг” в Икономически университет - Варна, а след това започва работа в сферата на уеб програмирането и SEO оптимизацията. В момента е част от Link building екипа на Netpeak и се занимава със създаване и натрупване на качествена външна линк маса за онлайн магазини и корпоративни сайтове.