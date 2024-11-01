Vsevolod Krasovskyi

Дата на регистрация 2024
Роля:
WordPress Developer
Компания:
Netpeak Bulgaria
Местоживеене:
Bulgaria, Varna
Информация за себе си:
Специалист по разработка на WordPress сайтове в Netpeak Bulgaria. Работи върху създаването, оптимизацията и поддръжката на сайтове за различни проекти. Има опит в разработването на персонализирани теми и плъгини, както и в настройката на сървъри за подобряване на ефективността на сайтовете. Има силен интерес към автоматизацията на процесите и тяхната оптимизация. Активно изучава нови инструменти и технологии за подобряване на производителността и сигурността на уеб приложенията.

Всички статии

Web development
Защо ви трябва staging и production среда за WordPress сайт
Web development
Топ 10 полезни WordPress плъгини за бизнес сайтове
Web development
Сигурност на WordPress сайта: как да си гарантираме защита?
