Vsevolod Krasovskyi

Информация за себе си:

Специалист по разработка на WordPress сайтове в Netpeak Bulgaria. Работи върху създаването, оптимизацията и поддръжката на сайтове за различни проекти. Има опит в разработването на персонализирани теми и плъгини, както и в настройката на сървъри за подобряване на ефективността на сайтовете. Има силен интерес към автоматизацията на процесите и тяхната оптимизация. Активно изучава нови инструменти и технологии за подобряване на производителността и сигурността на уеб приложенията.