Margarita Petkova

Информация за себе си:

Маргарита е редактор в отдел Копирайтинг с дългогодишен опит в създаването, редактирането и стратегическото управление на съдържание. Работила е като главен редактор по разработване на интерактивно учебно съдържание, където е изграждала цялостни концепции за образователни материали, съчетавайки информативност и ангажираност. Има експертиза в разработването на текстове за онлайн магазини в различни индустрии, което ѝ дава задълбочено разбиране за дигиталния маркетинг и поведението на потребителите. Освен професионалния си опит, тя създава и поезия, което ѝ помага да вплита креативност и емоционална дълбочина в текстовете си. Със солидна езикова култура и внимание към детайла, Маргарита разработва съдържание, което е не само информативно, но и въздействащо.