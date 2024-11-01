Simona Yordanova

Simona Yordanova

Дата на регистрация 2017
Роля:
SEO Project Manager at Netpeak Bulgaria
Компания:
Netpeak

Всички статии

Aналитика
9299 97
Отчети в Google Analytics — ръководство за начинаещи: Част II
Aналитика
Отчети в Google Analytics — ръководство за начинаещи: Част II
9299 97
SEO
Aналитика
13168 76
Отчети в Google Analytics — ръководство за начинаещи: Част I
SEO
Aналитика
Отчети в Google Analytics — ръководство за начинаещи: Част I
13168 76
SEO
Case Studies
13759 82
Кейс: Netpeak + Fakti.bg - 1во място по "новини" са винаги добри новини
SEO
Case Studies
Кейс: Netpeak + Fakti.bg - 1во място по "новини" са винаги добри новини
13759 82
Маркетинг
Инсайд
7466 109
Как да сваляме дигитални маркетолози for dummies
Маркетинг
Инсайд
Как да сваляме дигитални маркетолози for dummies
7466 109