Ventsislav Tanev
Дата на регистрация 2019
Роля:
CRM specialist at Netpeak Bulgaria
Компания:
Netpeak
Информация за себе си:
CRM специалист в екипа на Netpeak България от 2019 година. Дипломиран магистър по Маркетингови комуникации в Стопанска Академия Д. А. Ценов. Занимава се с дигитален маркетинг от 2015 година, като специализира в изграждане, управление и развиване на имейл маркетинг кампании за Е-commerce проекти в различни сфери. Към момента отговаря за CRM проектите в Netpeak. Притежава сертификати за Google Analytics, Email Marketing и Digital Project Management.