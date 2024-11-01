Ventsislav Tanev

Дата на регистрация 2019
Роля:
CRM specialist at Netpeak Bulgaria
Компания:
Netpeak
Информация за себе си:
CRM специалист в екипа на Netpeak България от 2019 година. Дипломиран магистър по Маркетингови комуникации в Стопанска Академия Д. А. Ценов. Занимава се с дигитален маркетинг от 2015 година, като специализира в изграждане, управление и развиване на имейл маркетинг кампании за Е-commerce проекти в различни сфери. Към момента отговаря за CRM проектите в Netpeak. Притежава сертификати за Google Analytics, Email Marketing и Digital Project Management.

Всички статии

Case Studies
CRM marketing
4846 1
Кейс PauseJeans: CRM автоматизации или как да постигнем повече продажби и лоялни клиенти
Case Studies
CRM marketing
8398 21
Mania.bg — История на успеха: ефективно управление и развитие чрез CRM маркетинг
Маркетинг
CRM marketing
5872 53
How-to: създавайте email-кампании, които не попадат в папка Spam
Маркетинг
CRM marketing
8750 110
Как да проследите ефективността на email-маркетинга: основни метрики, които трябва да се измерят
Маркетинг
CRM marketing
9027 123
Кои са най-актуалните платформи за имейл маркетинг през 2021
