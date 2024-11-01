Янита Янкова

Янита Янкова

Дата на регистрация 2023
Роля:
CRM Specialist
Компания:
Netpeak Bulgaria
Информация за себе си:
Янита Янкова е CRM специалист, част от Netpeak Bulgaria от началото на 2023г. Завършва специалност "Мениджмънт" в ИУ Варна, но открива страстта към маркетинга по време на следването си. Има опит в онлайн продажбите и дигиталния маркетинг. В момента нейната работа като CRM специалист включва създаването на имейл автоматизации за различните стъпки по потребителската пътека. Работи с разнообразни компании в различни индустрии: автомобилна индустрия, козметика, мода, натурални диетични добавки за здраве и красота.

Всички статии

CRM marketing
2276 3
Сезонност на продуктите и планиране на CRM маркетинга през годината
CRM marketing
Сезонност на продуктите и планиране на CRM маркетинга през годината
2276 3
CRM marketing
5881 1
Анализ на данните от имейл маркетинг: как да тълкуваме и действаме въз основа на метриките
CRM marketing
Анализ на данните от имейл маркетинг: как да тълкуваме и действаме въз основа на метриките
5881 1
Маркетинг
CRM marketing
AI Маркетинг
3424 2
Ролята на изкуствения интелект в имейл маркетинга
Маркетинг
CRM marketing
AI Маркетинг
Ролята на изкуствения интелект в имейл маркетинга
3424 2
eCommerce
CRM marketing
6397 8
Как да оптимизираме имейл маркетинг бюлетините си за Dark mode
eCommerce
CRM marketing
Как да оптимизираме имейл маркетинг бюлетините си за Dark mode
6397 8