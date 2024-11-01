Информация за себе си:

Янита Янкова е CRM специалист, част от Netpeak Bulgaria от началото на 2023г. Завършва специалност "Мениджмънт" в ИУ Варна, но открива страстта към маркетинга по време на следването си. Има опит в онлайн продажбите и дигиталния маркетинг. В момента нейната работа като CRM специалист включва създаването на имейл автоматизации за различните стъпки по потребителската пътека. Работи с разнообразни компании в различни индустрии: автомобилна индустрия, козметика, мода, натурални диетични добавки за здраве и красота.