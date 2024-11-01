Yoanna Yordanova

Информация за себе си:

Йоанна Йорданова е CRM Marketing Specialist в Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner от 2024 година. Завършва бакалавърска степен по "Маркетинг" в Икономически университет Варна през 2025 година. Със силен интерес към дигиталния свят и голямо желание за развитие, Йоанна насочва усилията си основно към сферата на CRM маркетинга. Вярва, че маркетингът е като пъзел, в който всяко парче има своето значение – а CRM, макар и само една част от него, е изключително ценен, защото изгражда реална и смислена връзка с потребителите.