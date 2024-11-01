Ivan Filipov

Информация за себе си:

Иван Филипов е SEO специалист в екипа на Netpeak Bulgaria от лятото на 2025 г. Преди да се фокусира изцяло върху оптимизацията за търсачки, той трупа практически опит в изработката на уебсайтове и завършва цялостен курс по Digital Marketing в SoftUni Digital. В настоящата си роля той се концентрира върху постигането на устойчиви резултати и подобряването на органичния трафик и присъствие на бизнеси от различни ниши.