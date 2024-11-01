Kristian Savov

Kristian Savov

Дата на регистрация 2019
Роля:
SEO Specialist
Компания:
Netpeak
Socials:
LinkedIn
Информация за себе си:
SEO специалист в performance marketing агенция Netpeak Bulgaria. Работи в сферата на дигиталния маркетинг от 4 години. Завършва успешно цялостната програма по дигитален маркетинг в SoftUni Digital, където и открива интереса си към SEO. Става част от екипа на Netpeak в края на 2019. Част от работата му са: техническа оптимизация, семантични анализи и създаване на SEO съдържание за онлайн магазини в разнообразни ниши.
LinkedIn

SEO
Case Studies
10580 3
Кейс: от 0 до успех или как се създава успешен блог за мебелно обзавеждане - mebelmag.bg
SEO
Case Studies
6671 1
Кейс Kidsfashion.bg: 123% ръст в сесиите и 64% ръст в трансакциите за 24 месеца
SEO
Aналитика
Google Analytics 4
4586 32
Техники за проследяване на форми в Google Analytics 4 чрез Google Tag Manager
SEO
Aналитика
5419 51
Персонализирани отчети в Google Analytics 4
SEO
5589 76
Базова оптимизация на изображения
SEO
eCommerce
3964 37
Как да проследяваме и анализираме “празните” търсения от търсачката в сайта ни
