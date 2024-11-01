Kristian Savov

Информация за себе си:

SEO специалист в performance marketing агенция Netpeak Bulgaria. Работи в сферата на дигиталния маркетинг от 4 години. Завършва успешно цялостната програма по дигитален маркетинг в SoftUni Digital, където и открива интереса си към SEO. Става част от екипа на Netpeak в края на 2019. Част от работата му са: техническа оптимизация, семантични анализи и създаване на SEO съдържание за онлайн магазини в разнообразни ниши.