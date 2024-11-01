Viktor Konstantinov
Дата на регистрация 2024
Роля:
Web Developer
Компания:
Netpeak Bulgaria
Местоживеене:
Bulgaria, Varna
Информация за себе си:
Web developer в агенция Netpeak Bulgaria. Работи в областта на уеб разработката от 2022 г., а през 2023 г. се присъединява към отдела Web Development на Netpeak. Участва в различни проекти, насочени към създаване на функционални и иновативни уеб решения, оптимизирани за висока производителност и отлично потребителско преживяване. Проявява силен интерес към процесите по създаване на сайтове, оптимизация и техническата реализация на UX, като винаги се стреми да прилага модерни подходи и технологии за постигане на максимална ефективност и удовлетвореност на потребителите.