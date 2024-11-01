Petar Iliev
Дата на регистрация 2017
Роля:
Project Manager at Netpeak Bulgaria
Компания:
Netpeak
Местоживеене:
Bulgaria, Sofia
Информация за себе си:
Петър се занимава с дигитален маркетинг от 2015 година, стартирайки като Freelance SEO Specialist. Кариерата му в Netpeak започва през 2017 като New Business Manager, с което помага на множество бизнеси в тяхната дигитална трансформация. В момента е на позиция Project Manager Team Lead. Управлява международни и местни проекти, сред които: FitPanther, CashCredit, Автокъща Кентавър, Аптеки Galen, Opel, Yasido и др.