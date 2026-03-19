Кейс: миграция на сайт и спад до възстановяване на трафика на Purina.bg
Детайли за проекта
- Проект: purina.bg
- Старт на работа: август 2022 г.
- Тематика: домашни любимци
- Основна дейност: информационни търсения, които дават нужната информация за грижа и отглеждане на домашни любимци, продукти, които пренасочват към дистрибуторски партньори.
Екип по проекта от Netpeak
-
SEO Specialist: Дарин Йорданов
-
Project Manager: Радина Харизанова
-
Project Manager Team Lead: Кристина Кузманова
-
SEO Team Lead: Мария Далева
-
Head of SEO: Николай Галинов
Основни цели
-
Развитие на бранда и неговите продукти.
-
Увеличаване на трафика към сайта.
-
Подобряване на средната позиция в Google.
-
Повишаване на CTR.
-
Поддържане на висок брой BPI score.
Цел на миграцията
Редизайн и обновяване на структурата на сайта с по-добра функционалност и адаптация за потребителите. Това също е обвързано и с глобалната група за еднаквост на сайта във всички държави.
Работа по проекта
Проследяване на ключови думи в платформата BrightEdge
Разпределяне на ключови думи в отделни групи:
-
NG_All - обща група за всички думи;
-
NG_Category - ключови думи за страници от категориите;
-
NG_Brand - ключови думи, които се отнасят за марки и бранда (Felix, Friskies, Purina и др.);
-
NG_Product - ключови думи свързани с продуктите;
-
NG_Affinity - ключови думи, които се отнасят за блог статии;
-
NG_Conversinal search - ключови думи, които са под формата на въпрос и търсят отговор чрез подобно търсене.
Проследяване на препоръки за оптимизация на страници в BrightEdge
Препоръките се разглеждат в различни категории на въздействие върху сайта и включват различни по важност грешки, които да се отразят:
- Severe Errors - сериозни проблеми, които влияят най-много на развитието на сайта и точките за BPI score:
-
Thin content;
-
Metadata;
-
4xx errors
-
Canonicals.
2. Moderate Errors - проблеми, които влияят по-малко за развитието на сайта и покриване на показателите:
-
Page URL;
-
Redirects;
-
Hreflang;
-
Schema markup;
-
Outbound links.
3. Minor Errors - проблеми с най-нисък по важност критерии за оптимизация:
-
H1, H2 and H3;
-
Header;
-
XML;
-
Robots.txt.
Важно! Грешките са степенувани автоматично от системата BrightEdge на база реализирането им и въздействие за покриване на критериите и изискванията, които се следят за сайта през платформата.
На база препоръките и групите грешки, които се срещат в BrightEdge, се изготвят и задачите, които е нужно да се реализират за оптимизация на показателите.
Допълнително се изпраща одит веднъж месечно от страна на клиента с най-важните препоръки, който трябва да се реализира за покриване на препоръките.
CMS система за управление на съдържанието - Drupal
Какво е Drupal?
Drupal е Enterprise-grade система за управление на съдържанието (CMS) с отворен код, която се използва за изграждане на сложни, силно натоварени и сигурни уеб приложения. За разлика от стандартните платформи, Drupal функционира по-скоро като Content Management Framework, позволявайки пълна персонализация на структурата от данни. Той е предпочитаният избор за правителствени организации, големи университети и глобални корпорации.
Ключови предимства
-
Гъвкавост на данните (Structured Content): Drupal не просто съхранява страници; той съхранява „типове съдържание“. Можете да дефинирате специфични полета за всичко, което улеснява автоматизацията и представянето на информация на различни устройства.
- Сигурност (Security): това е „златният стандарт“. Drupal има една от най-строгите общности за сигурност в света, което е причината сайтове като WhiteHouse.gov (в определени периоди) и големи банкови институции да му се доверяват.
- Мащабируемост (Scalability): платформата е създадена да издържа на милиони посещения и да управлява огромни масиви от информация без загуба на производителност.
- Многоезичност и достъпност: Drupal поддържа сложни конфигурации за десетки езици „от кутията“ и спазва най-високите стандарти за достъпност (WCAG).
Технически акценти
|
Характеристика
|
Описание
|
API-First Architecture
|
Позволява Drupal да бъде „headless“ – т.е. да служи само като база данни, която подава информация към мобилни приложения или React/Vue фронтенд.
|
Taxonomy System
|
Изключително мощна система за категоризация и филтриране на информацията.
|
Views Module
|
Инструмент за динамично извличане и визуализиране на съдържание без писане на сложни SQL заявки.
Данни за сайта преди миграцията
Трафик за периода от юли 2023 до октомври 2024
Миграцията е изпълнена в края на август 2023.
Процентно съотношение на спад след миграция:
-
Кликове: -45%
-
Импресии: -44%
-
CTR: -2%
-
Позиция: -4
Причини, довели до висок спад след миграцията
-
Промяна на структурата;
-
Промяна на всички адреси и вложеност след миграцията;
-
Голям брой грешки 404 без пренасочване;
-
Пускане на сайта без да се пренасочат всички адреси към новите такива или към релевантни страници, поради липсващо съдържание;
-
Пускане на сайта без същото съдържание преди миграцията.
Действия за възстановяване на трафика след миграцията
-
Експорт на трафик по адреси преди и след миграцията и сравнение на данни;
-
Проверка на всички адреси, които са променени за настройка на редирект;
-
Изготвяне на план за липсващи породи кучета за публикуване и пренасочване на адресите преди миграцията;
-
Към плана за породи кучета е включен и план за публикуване на статии, които не са добавени след миграцията и пренасочване на старите адреси към тях;
-
Публикуване на ново съдържание;
-
Оптимизиране на страници с thin content;
-
Подобряване на вътрешно налинкване по релевантност.
Сравнение на данни по месеци
Преглед на трафик за август 2023 и август 2024
Процентно съотношение:
-
Кликове: -0.3%
-
Импресии: -8.4%
-
CTR: +0.4%
-
Позиция: +1
Преглед на трафик за септември 2023 и септември 2024
Процентно съотношение:
-
Кликове: +183.36%
-
Импресии: +76.76%
-
CTR: +1.8%
-
Позиция: +2.9
Данни за трафик на сайта от края на 2024 до средата на Q1 на 2026
Трафикът задържа позициите, които е имал сайта преди да мигрира през 2023, и дори има увеличение.
Данни за ключовите думи от BrightEdge
6 месеца преди миграцията
6 месеца след миграцията
Данни за ключови думи през 2023
Дани за ключови думи през 2024
Данни за ключови думи през 2025
Данни за SOV
Как работи Share of Voice - инструментът функционира по подобен начин на Google Search Console, но се отличава с възможността си да помага при откриването на уебсайтове в индустрията, които генерират повече трафик от собствения.
Share of Voice представлява "делът от трафика от търсене, който даден бранд получава в резултатите от търсенето (SERPs) спрямо своите конкуренти", според BrightEdge.
Графика за SOV 2023
Графика за SOV 2024
Графика за SOV 2025
Данни за BPI score в BrightEdge
BPI (Business Performance Index) e съставен индекс, който показва как се представя даден уебсайт (или конкретна страница/група страници) в органичното търсене спрямо:
-
бизнес целите (като трафик, конверсии или приходи),
-
избрани ключови думи,
-
представянето на конкуренцията.
BPI score включва следните компоненти:
-
Обем на търсене по ключови думи – колко често се търсят дадените фрази.
-
Класиране на сайта за тези ключови думи – позиции в Google.
-
Кликаемост (CTR) – базирана на позицията.
-
Стойност на трафика – оценка на потенциален органичен трафик, ако се изчислява като платен.
Може да се направи сравнение с видимостта, която получава един сайт при проверка на данни в Serpstat, като колкото по-висок BPI, толкова по-добре за сайта, но максималния брой точки за BPI e 100.
През 2023 гледахме само един показател за BPI и целта беше минимум 85 точки.
През 2024 разделиха BPI на 2 групи - GR (Golden Rules) минимум 80 и HBP (Hygiene Best Practice) минимум 90. Не изпращаха редовно информация за точките покрай работата по миграцията и поради това не е пълна информацията за всички месеци.
BPI Score се оптимизира спрямо задачите, които се реализират от препоръките на BrightEdge и одити, които изпращат от страна на клиента за оптимизация.
Netpeak Bulgaria получи статут на Microsoft Advertising Elite Partner за 2026