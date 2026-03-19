Кейс: миграция на сайт и спад до възстановяване на трафика на Purina.bg

Детайли за проекта

Проект : purina.bg

: purina.bg Старт на работа: август 2022 г.

август 2022 г. Тематика: домашни любимци

домашни любимци Основна дейност: информационни търсения, които дават нужната информация за грижа и отглеждане на домашни любимци, продукти, които пренасочват към дистрибуторски партньори.

Екип по проекта от Netpeak

SEO Specialist: Дарин Йорданов

Project Manager: Радина Харизанова

Project Manager Team Lead: Кристина Кузманова

SEO Team Lead: Мария Далева

Head of SEO: Николай Галинов

Основни цели

Развитие на бранда и неговите продукти. Увеличаване на трафика към сайта. Подобряване на средната позиция в Google. Повишаване на CTR. Поддържане на висок брой BPI score.

Цел на миграцията

Редизайн и обновяване на структурата на сайта с по-добра функционалност и адаптация за потребителите. Това също е обвързано и с глобалната група за еднаквост на сайта във всички държави.

Работа по проекта

Проследяване на ключови думи в платформата BrightEdge

Разпределяне на ключови думи в отделни групи:



NG_All - обща група за всички думи;

NG_Category - ключови думи за страници от категориите;

NG_Brand - ключови думи, които се отнасят за марки и бранда (Felix, Friskies, Purina и др.);

NG_Product - ключови думи свързани с продуктите;

NG_Affinity - ключови думи, които се отнасят за блог статии;

NG_Conversinal search - ключови думи, които са под формата на въпрос и търсят отговор чрез подобно търсене.

Проследяване на препоръки за оптимизация на страници в BrightEdge

Препоръките се разглеждат в различни категории на въздействие върху сайта и включват различни по важност грешки, които да се отразят:

Severe Errors - сериозни проблеми, които влияят най-много на развитието на сайта и точките за BPI score: Thin content;

Metadata;

4xx errors

Canonicals.

2. Moderate Errors - проблеми, които влияят по-малко за развитието на сайта и покриване на показателите:



Page URL;

Redirects;

Hreflang;

Schema markup;

Outbound links.

3. Minor Errors - проблеми с най-нисък по важност критерии за оптимизация:



H1, H2 and H3;

Header;

XML;

Robots.txt.

Важно! Грешките са степенувани автоматично от системата BrightEdge на база реализирането им и въздействие за покриване на критериите и изискванията, които се следят за сайта през платформата.

На база препоръките и групите грешки, които се срещат в BrightEdge, се изготвят и задачите, които е нужно да се реализират за оптимизация на показателите.

Допълнително се изпраща одит веднъж месечно от страна на клиента с най-важните препоръки, който трябва да се реализира за покриване на препоръките.

CMS система за управление на съдържанието - Drupal

Какво е Drupal?

Drupal е Enterprise-grade система за управление на съдържанието (CMS) с отворен код, която се използва за изграждане на сложни, силно натоварени и сигурни уеб приложения. За разлика от стандартните платформи, Drupal функционира по-скоро като Content Management Framework, позволявайки пълна персонализация на структурата от данни. Той е предпочитаният избор за правителствени организации, големи университети и глобални корпорации.

Ключови предимства

Гъвкавост на данните (Structured Content): Drupal не просто съхранява страници; той съхранява „типове съдържание“. Можете да дефинирате специфични полета за всичко, което улеснява автоматизацията и представянето на информация на различни устройства.

Сигурност (Security): т ова е „златният стандарт“. Drupal има една от най-строгите общности за сигурност в света, което е причината сайтове като WhiteHouse.gov (в определени периоди) и големи банкови институции да му се доверяват.

ова е „златният стандарт“. Drupal има една от най-строгите общности за сигурност в света, което е причината сайтове като WhiteHouse.gov (в определени периоди) и големи банкови институции да му се доверяват. Мащабируемост (Scalability): платформата е създадена да издържа на милиони посещения и да управлява огромни масиви от информация без загуба на производителност.

платформата е създадена да издържа на милиони посещения и да управлява огромни масиви от информация без загуба на производителност. Многоезичност и достъпност: Drupal поддържа сложни конфигурации за десетки езици „от кутията“ и спазва най-високите стандарти за достъпност (WCAG).

Технически акценти

Характеристика Описание API-First Architecture Позволява Drupal да бъде „headless“ – т.е. да служи само като база данни, която подава информация към мобилни приложения или React/Vue фронтенд. Taxonomy System Изключително мощна система за категоризация и филтриране на информацията. Views Module Инструмент за динамично извличане и визуализиране на съдържание без писане на сложни SQL заявки.

Данни за сайта преди миграцията

Трафик за периода от юли 2023 до октомври 2024

Миграцията е изпълнена в края на август 2023.

Процентно съотношение на спад след миграция:

Кликове: -45%

Импресии: -44%

CTR: -2%

Позиция: -4

Причини, довели до висок спад след миграцията

Промяна на структурата;

Промяна на всички адреси и вложеност след миграцията;

Голям брой грешки 404 без пренасочване;

Пускане на сайта без да се пренасочат всички адреси към новите такива или към релевантни страници, поради липсващо съдържание;

Пускане на сайта без същото съдържание преди миграцията.

Действия за възстановяване на трафика след миграцията

Експорт на трафик по адреси преди и след миграцията и сравнение на данни;

Проверка на всички адреси, които са променени за настройка на редирект;

Изготвяне на план за липсващи породи кучета за публикуване и пренасочване на адресите преди миграцията;

Към плана за породи кучета е включен и план за публикуване на статии, които не са добавени след миграцията и пренасочване на старите адреси към тях;

Публикуване на ново съдържание;

Оптимизиране на страници с thin content;

Подобряване на вътрешно налинкване по релевантност.

Сравнение на данни по месеци

Преглед на трафик за август 2023 и август 2024

Процентно съотношение:

Кликове: -0.3%

Импресии: -8.4%

CTR: +0.4%

Позиция: +1

Преглед на трафик за септември 2023 и септември 2024

Процентно съотношение:

Кликове: +183.36%

Импресии: +76.76%

CTR: +1.8%

Позиция: +2.9

Данни за трафик на сайта от края на 2024 до средата на Q1 на 2026

Трафикът задържа позициите, които е имал сайта преди да мигрира през 2023, и дори има увеличение.

Данни за ключовите думи от BrightEdge

6 месеца преди миграцията

6 месеца след миграцията

Данни за ключови думи през 2023

Дани за ключови думи през 2024

Данни за ключови думи през 2025

Данни за SOV

Как работи Share of Voice - инструментът функционира по подобен начин на Google Search Console, но се отличава с възможността си да помага при откриването на уебсайтове в индустрията, които генерират повече трафик от собствения.

Share of Voice представлява "делът от трафика от търсене, който даден бранд получава в резултатите от търсенето (SERPs) спрямо своите конкуренти", според BrightEdge.

Графика за SOV 2023



Графика за SOV 2024

Графика за SOV 2025

Данни за BPI score в BrightEdge

BPI (Business Performance Index) e съставен индекс, който показва как се представя даден уебсайт (или конкретна страница/група страници) в органичното търсене спрямо:

бизнес целите (като трафик, конверсии или приходи),

избрани ключови думи,

представянето на конкуренцията.

BPI score включва следните компоненти:

Обем на търсене по ключови думи – колко често се търсят дадените фрази. Класиране на сайта за тези ключови думи – позиции в Google. Кликаемост (CTR) – базирана на позицията. Стойност на трафика – оценка на потенциален органичен трафик, ако се изчислява като платен.

Може да се направи сравнение с видимостта, която получава един сайт при проверка на данни в Serpstat, като колкото по-висок BPI, толкова по-добре за сайта, но максималния брой точки за BPI e 100.

BPI Score за 2023





През 2023 гледахме само един показател за BPI и целта беше минимум 85 точки.

BPI Score за 2024





През 2024 разделиха BPI на 2 групи - GR (Golden Rules) минимум 80 и HBP (Hygiene Best Practice) минимум 90. Не изпращаха редовно информация за точките покрай работата по миграцията и поради това не е пълна информацията за всички месеци.

BPI Score за 2025





BPI Score се оптимизира спрямо задачите, които се реализират от препоръките на BrightEdge и одити, които изпращат от страна на клиента за оптимизация.